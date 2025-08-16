Κιέζα: «Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ – Οι σκέψεις μου είναι με τον Ντιόγκο»

Γεμάτη σασπένς και αγωνία ήταν η σέντρα της Premier League, ανάμεσα σε Λίβερπουλ και Μπόρνμουθ, με τους «reds» να φτάνουν τελικά στη νίκη με 4-2. Η αναμέτρηση έγινε υπό την σκιά του αδικοχαμένου Ντιόγκο Ζότα και του αδελφού του Αντρέ Σίλβα. Τα κεράσια αποδείχθηκαν σκληρό… καρύδι και έφτασαν δύο λεπτά από το να πάρουν τον βαθμό της ισοπαλίας, όμως ο Φεντερίκο Κιέζα πέτυχε το 3-2 στο 88′ και ο Μοχάμεντ Σαλάχ το 4-2 στο 90+4.

Μετά το τέλος του ματς ο Ιταλός εξτρέμ εξέφρασε την επιθυμία του να παραμείνει στο κλαμπ, ενώ ανέφερε πως η σκέψη του είναι με τον Ντιόγκο Ζότα.

Αναλυτικά όσα ανέφερε ο Φεντερίκο Κιέζα:

«Αυτή ήταν μία υπέροχη στιγμή για εμένα, αλλά οι σκέψεις μου είναι με τον Ντιόγκο. Ήταν πάρα πολύ συγκινητικό για εμένα. Μετά από το γκολ που πέτυχα, οι σκέψεις μου ήταν στην οικογένεια του και τον αδελφό του τον Αντρέ. Αυτό είναι το μόνο που μπορώ να πω. Είμαι χαρούμενος στη Λίβερπουλ, θα μιλήσω με την ομάδα, αλλά εγώ θέλω να μείνω εδώ και να παλέψω για πολλά τρόπαια».