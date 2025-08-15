Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε τον Τζιοβάνι Λεόνι (pic)

Η Λίβερπουλ ανακοίνωσε άλλη μία μεταγραφή. Οι πρωταθλητές Αγγλίας, έκαναν επίσημη την απόκτηση του Τζιοβάνι Λεόνι από την Πάρμα.

Η βρετανική ομάδα πλήρωσε την Πάρμα το ποσό των 35 εκατομμυρίων ευρώ για τον 18χρονο αμυντικό, που αποτελεί «επένδυση» για το μέλλον της ομάδας.

We have completed the signing of defender Giovanni Leoni from Parma, subject to international clearance and a successful work permit application ✍😄 — Liverpool FC (@LFC) August 15, 2025

Ο Λεόνι, έκανε το ντεμπούτο του στη Serie A τον Νοέμβριο του 2024, όμως τα πρώτα ολόκληρα παιχνίδια ήρθαν με τη νέα χρονιά. Συνολικά έπαιξε σε 17 παιχνίδια, και σημείωσε και 1 γκολ. Παράλληλα, είναι διεθνής με την Κ19 της Ιταλίας.

Οι πρώτες δηλώσεις του Λεόνι

Ο Ιταλός δεν μπόρεσε να κρύψει τον ενθουσιασμό του για τη νέα του αρχή στη Λίβερπουλ, ενώ χαρακτήρισε πολύ εύκολη την απόφαση να πει το «ναι» στη μεταγραφή. «Δεν μπορείς να πεις όχι σε αυτή την ομάδα. Ήταν εύκολη απόφαση, επειδή είναι ένα από τα καλύτερα κλαμπ του κόσμου», δήλωσε στην πρώτη του συνέντευξη, ενώ πρόσθεσε: «Ανυπομονώ να βελτιωθώ με τους νέους μου συμπαίκτες, πρώτα στην προπόνηση και μετά στο γήπεδο, στην Premier League και το Champions League».

Το νέο μεταγραφικό απόκτημα της Λίβερπουλ θα φοράει το νούμερο 15, ενώ θα βρίσκεται στο «Άνφιλντ» για να παρακολουθήσει το παιχνίδι με την Μπόρνμουθ. «Θα δω το παιχνίδι, και μετά από αυτό είναι ένα νέο ταξίδι», ήταν τα λόγια του.