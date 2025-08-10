Γιατί η Αρσεναλ «ζηλεύει» την Τσέλσι και την Λίβερπουλ

Καλές οι μεταγραφές για την Αρσεναλ, ειδικά μετά την απόκτηση του Γιόκερες, όμως ο πήχης έχει μπει ψηλά και από πλευράς εσόδων. Χώρια που ο προπονητής της Αρσεναλ Μικέλ Αρτέτα θέλει να «αδειάσει» το ρόστερ, όπερ σημαίνει ότι πρέπει να πουληθούν πέντε παίκτες, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος και για άλλες μεταγραφές.

Η Αρσεναλ «ζηλεύει» το παράδειγμα της Τσέλσι και της Λίβερπουλ. Οι «μπλε» συγκέντρωσαν περίπου 45 εκατομμύρια λίρες πουλώντας τους Αρμάντο Μπρόχα και Λέσλι Ουγκοτσούκγου στην Μπέρνλι, ενώ η μεταγραφή του Ντάργουιν Νούνιες στην Αλ-Χιλάλ σημαίνει ότι η Λίβερπουλ έχει εισπράξει 202,5 εκατομμύρια λίρες μόνο από πωλήσεις αυτό το καλοκαίρι.

Πόσα εισέπραξε η Αρσεναλ; Εχει αποκομίσει μόνο 8,57 εκατομμύρια λίρες από πωλήσεις παικτών, μετά την πώληση του αριστερού μπακ Νούνο Ταβάρες στη Λάτσιο και του Μαρκίνιος στην Κρουζέιρο. Γίνεται αντιληπτό ότι το ποσό φαντάζει μικρό σε σύγκριση με τα προηγούμενα.

Στην Αρσεναλ το μεγάλο βάρος πρέπει να σηκώσει ο αθλητικός διευθυντής Αντρέα Μπέρτα. Με τον χρόνο να πιέζει, δηλαδή μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου καλείται να βρει ομάδα για πέντε παίκτες. Ο Μπέρτα είναι καινούριος, καθώς ανέλαβε αθλητικός διευθυντής της Αρσεναλ τον Μάρτιο, όμως έδειξε τις ικανότητές του με την απόκτηση του Γιόκερες από τον Σπόρτινγκ Λισαβόνας, καταβάλλοντας 63,7 εκατ. λίρες. Έχει επίσης σημειωθεί πρόοδος σε μια σειρά από νέα συμβόλαια με τους Γκάμπριελ Μαγκαλχάες, Μάιλς Λιούις-Σκέλι και Ίθαν Νβανέρι να υπογράφουν την επέκτασή τους με νέους όρους τους τελευταίους δύο μήνες.

Ωστόσο, η προσοχή του Μπέρτα θα στραφεί πλέον στα έσοδα κατά τη διάρκεια των τελευταίων εβδομάδων της μεταγραφικής περιόδου. Εδώ είναι που η εμπειρία και το εκτεταμένο δίκτυο επαφών του Ιταλού αθλητικού διευθυντή της Αρσεναλ θα παίξουν πραγματικά ρόλο.

Μιλώντας, μετά τη νίκη με 3-0 επί της Αθλέτικ Μπιλμπάο, ο τεχνικός της Αρσεναλ Μικέλ Αρτέτα ξεκαθάρισε ότι οι «κανονιέρηδες» πρέπει να βγάλουν παίκτες από την ομάδα για να μεγιστοποιήσουν τις πιθανότητές τους για περαιτέρω δαπάνες-μεταγραφές. Όταν ρωτήθηκε αν η Αρσεναλ θα κάνει κι άλλες μεταγραφές, απάντησε: «Ας δούμε τι θα συμβεί όσον αφορά την κατάσταση της ομάδας τις επόμενες εβδομάδες. Υπάρχουν και μερικοί παίκτες που ίσως χρειαστεί να φύγουν. Είμαστε ανοιχτοί να δούμε τι θα συμβεί».