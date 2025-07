Γιατί ο Γιόκερες ήθελε μεταγραφή μόνο στην Άρσεναλ…

Ο Βίκτορ Γιόκερες είναι κι επίσημα παίκτης της Άρσεναλ, ολοκληρώνοντας τη μεταγραφή του καλοκαιριού από τη Σπόρτινγκ για περισσότερα από 73.000.000 ευρώ

Ο 27χρονος στράικερ που θα φορέσει το «θρυλικό» νο «14» του Τιερί Ανρί, πίεσε μέχρι τέλους τον πορτογαλικό σύλλογο να αποδεχθεί την προσφορά των «κανονιέρηδων», καθώς επιθυμούσε διακαώς να φορέσει τη φανέλα τους.

Μέσω του επίσημου καναλιού της ομάδας του Λονδίνου, ο Γιόκερες εξήγησε γιατί ήθελε… μόνο Άρσεναλ. Τόνισε ότι αισθάνθηκε πως ο συγκεκριμένος σύλλογος ήταν η σωστή επιλογή για τον ίδιο, ενώ τα όσα έβλεπε τις περασμένες σεζόν από την ομάδα του Αρτέτα τον έπεισαν πως ταιριάζει στο πρότζεκτ και στο στυλ παιχνιδιού, ενώ ο μεταξύ τους αγώνας την περασμένη σεζόν ήταν η «χαριστική βολή» που τον έκανε να αποφασίσει οριστικά τον επόμενο σταθμό της καριέρας του.

💬 “I just felt that it was the right club for me.”

It was always Arsenal for Viktor 👊

