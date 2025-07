Άρσεναλ: Ολοκλήρωσε τη μεγάλη μεταγραφή του Γιόκερες – Πόσο κόστισε

Ο Βίκτορ Γιόκερες είναι με κάθε επισημότητα παίκτης της Άρσεναλ, βάζοντας την υπογραφή του σε μία πολυσυζητημένη συμφωνία για τους «Κανονιέρηδες».

Συγκεκριμένα, ο 27χρονος επιθετικός υπέγραψε πενταετές συμβόλαιο με την ομάδα του Μικέλ Αρτέτα έως το 2030.

Η Άρσεναλ «τίναξε την μπάνκα στον άερα» για την απόκτηση του Γιόκερες από την Σπόρτινγκ δίνοντας 73.5 εκατ. ευρώ για να κάνει δικό της τον παίκτη. Ανάλογο ποσό για μεταγραφή οι Λονδρέζοι έδωσαν πριν από 20 μέρες περίπου και για τον Μάρτιν Θουμπιμέντι, τον 26χρονο διεθνή Ισπανό αμυντικός χαφ τον οποίο απέκτησαν από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ.

Αξίζει να σημειωθεί οτι πρόκειται για την 3η πιο δαπανηρή μεταγραφική κίνηση σε ολόκληρη την Premier League ως τώρα το καλοκαίρι μετά από εκείνη των Φλοριαν Βιρτζ και Ούγκο Εκιτικέ στην Λίβερπουλ με 125 εκατομμύρια ευρώ και 95 εκατομμύρια αντίστοιχα.

O Γιόκερες θα αγωνίζεται στους «Κανονιέρηδες» με το νούμερο «14» στην φανέλα του, αυτό που φορούσε ο Τιερί Ανρί.

— Arsenal (@Arsenal) July 26, 2025