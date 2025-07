Η Άρσεναλ ανακοίνωσε τον Θουμπιμέντι

Παίκτης της Άρσεναλ με κάθε επισημότητα από τη Ρεάλ Σοσιεδάδ, έναντι 65 εκατομμυρίων ευρώ είναι ο Μάρτιν Θουμπιμέντι, έναντι 65 εκατ. ευρώ!

Ο 26χρονος διεθνής Ισπανός αμυντικός χαφ (παίζει και κεντρικός μέσος) ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στις ακαδημίες της Σοσιεδάδ, έχοντας περάσει από όλες τις μικρές ομάδες της.

Στην καριέρα του ο Θουμπιμπέντι έχει αγωνιστεί μόνο στην ισπανική ομάδα, μετρώντας 236 συμμετοχές, με 10 γκολ και 9 ασίστ στην ανδρική ομάδα. Παράλληλα είναι διεθνής και με την Εθνική Ισπανίας από τις νεαρές ηλικίες έως και την ανδρική ομάδα.

«Αυτή είναι μια τεράστια στιγμή στην καριέρα μου. Είναι η μεταγραφή που έψαχνα και μια κίνηση που ήθελα να κάνω. Μόλις πατήσεις το πόδι σου εδώ, συνειδητοποιείς πόσο μεγάλη είναι αυτή η ομάδα και αυτός ο σύλλογος. Έβαλα στο στόχαστρο την Άρσεναλ επειδή το στυλ παιχνιδιού της μου ταιριάζει. Έχουν δείξει τις δυνατότητές τους πρόσφατα και τα καλύτερα δεν έχουν έρθει ακόμα», δήλωσε χαρακτηριστικά ο ταλαντούχος ποδοσφαιριστής.

Οι «κανονιέρηδες» ανακοίνωσαν την απόκτηση μέσω αρκετών αναρτήσεων τις οποίες μπορείτε δείτε παρακάτω

Our new number 36 🙌

