Παρελθόν από την Άρσεναλ ο Πάρτεϊ

Το «Athletic» ασχολείται με την περίπτωση του Τόμας Πάρτεϊ, ο οποίος, όπως όλα δείχνουν, αποχωρεί από την Άρσεναλ.

Το συμβόλαιό του εκπνέει με τους «κανονιέρηδες» κι έτσι ο 32χρονος Γκανέζος μέσος θα αποχωρήσει ως ελεύθερος.

🚨 Thomas Partey to leave Arsenal when contract ends tomorrow – decision final after agreement could not be found on new deal for 32yo midfielder. #AFC confirmation expected in coming days + Ghana int’l to take time before choosing next move @TheAthleticFC https://t.co/sjQE3WwaLw

— David Ornstein (@David_Ornstein) June 29, 2025