Η ικανοποίηση του Μαρτίνεθ για το Final-4: «Τώρα, τι άλλο;»

Η Βαλένθια είναι η τέταρτη ομάδα που προκρίθηκε στο Final Four της Euroleague, με τον Πέδρο Μαρτίνεθ να μιλά μετά για την πορεία των «νυχτερίδων» και να δηλώνει την απόλυτη ικανοποίησή του για όσα πέτυχε φέτος, παρά τις χαμηλές αρχικές προσδοκίες… όλων.

Ο Ισπανός τεχνικός τόνισε πως στόχος αρχικά ήταν τα πλέι ιν, μετά ήταν τα πλέι οφ, μην θέλοντας ωστόσο να πει κάτι παραπάνω…

Η τοποθέτηση του Πέδρο Μαρτίνεθ:

«Ο πρώτος μας στόχος ήταν να παλέψουμε για τα πλέι ιν. Αργότερα, στοχεύσαμε τα πλέι οφ και στη συνέχεια στο Top4. Πριν από περίπου τρεις βδομάδες ο στόχος ήταν να πάμε στο Final Four. Τώρα; Τι άλλο;».