Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
Η λειτουργία της γραμμής 1 του τραμ της Sound Transit στο Σιάτλ διακόπηκε για δύο ώρες το βράδυ της Τρίτης
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- Σιάτλ: Οδηγός ακολούθησε τις οδηγίες του GPS και… μπήκε στις γραμμές του τραμ
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Μια γυναίκα οδήγησε το SUV της πάνω στις υπερυψωμένες γραμμές του τραμ κοντά στο σταθμό Mount Baker το βράδυ της Τρίτης, προκαλώντας διακοπή της λειτουργίας της γραμμής 1 της Sound Transit για σχεδόν τρεις ώρες, σύμφωνα με την αστυνομία του Σιάτλ και αξιωματούχους των συγκοινωνιών.
Οι αρχές αναφέρουν ότι η οδηγός, μια 70χρονη γυναίκα, δήλωσε στην αστυνομία ότι ακολουθούσε τις οδηγίες του GPS όταν εισήλθε κατά λάθος στον απαγορευμένο σιδηροδρομικό διάδρομο. Το όχημά της κόλλησε στη διαδρομή προς νότο γύρω στις 6:20 μ.μ., διακόπτοντας τη λειτουργία των τρένων στην περιοχή.
Uhmmm … a driver went up the light rail track and got stuck on top of the elevated station at Mount Baker. The 1-line @SoundTransit are closed while they sort this out. Images captured by @tkjohnsonimages at the scene just now.
This is going to take a while to fix.@komonews pic.twitter.com/Q4VR3Lc6v7
— Jeremy Harris (@JeremyHarrisTV) June 3, 2026
Η εκπρόσωπος της Sound Transit, Amy Enbysk, δήλωσε ότι τα συνεργεία εργάστηκαν για να απομακρύνουν το όχημα και να αποκαταστήσουν τη λειτουργία, αλλά η υπηρεσία καθυστέρησε για σχεδόν τρεις ώρες.
Το SUV τελικά απομακρύνθηκε χωρίς να προκληθεί ζημιά στις γραμμές, χρησιμοποιώντας ένα «Speed Swing», ένα μηχάνημα συντήρησης σχεδιασμένο για την ανύψωση και μετακίνηση βαρέων σιδηροδρομικών μηχανημάτων.
Seattle’s Link Light Rail suspended after a driver somehow got a vehicle onto the tracks at Mount Baker Station an elevated platform sitting 30 feet above street level 🚉
Police and Sound Transit crews are on scene working to shut off power to the rails before they can even… pic.twitter.com/hxf8YcPEvA
— SEATTLESUBMISSIONS (@SEATTLESUBMISS) June 3, 2026
Ο ντετέκτιβ της Αστυνομίας του Σιάτλ, Brian Pritchard, δήλωσε ότι η οδηγός «δεν φαινόταν να βρίσκεται υπό την επήρεια αλκοόλ, αλλά μάλλον σε κατάσταση σύγχυσης», και οι ερευνητές πιστεύουν ότι ενδέχεται να αντιμετώπιζε κάποιο ιατρικό επείγον περιστατικό.
Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί από το συμβάν.
Οι αρχές δήλωσαν ότι εξακολουθούν να ερευνούν πώς το όχημα κατάφερε να εισέλθει στην υπερυψωμένη σιδηροδρομική τροχιά, η οποία δεν προορίζεται για οδική κυκλοφορία.
Η συγκοινωνία επαναλήφθηκε μετά την εκκένωση του χώρου.
How does this even happen⁉️😭
A woman somehow drove her car onto Seattle’s elevated light rail tracks at Mount Baker Station on Wednesday evening, bringing train service to a halt. 😳🚆
Witnesses say the driver told people she was “following GPS” after ending up on the tracks… pic.twitter.com/0DAAiCHgUU
— dubsea (@dubseatv) June 3, 2026
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