ΗΠΑ: Αεροσκάφος της United Airlines χτύπησε φορτηγό σε αυτοκινητόδρομο του Νιου Τζέρσεϊ πριν προσγειωθεί
Το Boeing 767 χτύπησε και έναν στύλο φωτισμού κατά την προσέγγιση στο αεροδρόμιο στις ΗΠΑ
Αεροσκάφος της United Airlines συγκρούστηκε την Κυριακή με φορτηγό και παρέσυρε στύλο φωτισμού την ώρα που περνούσε πάνω από πολυσύχναστο αυτοκινητόδρομο, λίγο πριν την προσγείωσή του στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ στο Νιου Τζέρσεϊ στις ΗΠΑ.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος
Σύμφωνα με τη Daily Mail, η πτήση UA169 που είχε απογειωθεί από τη Βενετία προσέγγιζε το Newark Liberty International Airport όταν σημειώθηκε η σύγκρουση, λίγο πριν τις 14:00 τοπική ώρα. Βίντεο που ήρθαν στη δημοσιότητα καταγράφουν τη στιγμή που το αεροσκάφος πετά χαμηλά πάνω από τον αυτοκινητόδρομο New Jersey Turnpike και χτυπά ένα φορτηγό.
🚨#BREAKING: Watch as dashcam video shows a United Airlines flight clipping a light pole during landing before striking a bakery truck on the ground, leaving the truck driver hospitalized.
Watch as dashcam footage from a bakery truck captures the moment… pic.twitter.com/OXw3xUVvtu
— R A W S A L E R T S (@rawsalerts) May 3, 2026
Παρά τη σφοδρότητα του περιστατικού, ο οδηγός του φορτηγού κατάφερε να επιβιώσει με ελαφρά τραύματα. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί μόνο μικρές αμυχές και στη συνέχεια πήρε εξιτήριο.
Ο Τσακ Πατεράκης, ιδιοκτήτης της H&S Bakery στο οποίο ανήκε το φορτηγό, δήλωσε στο KOMO News ότι ο τροχός του αεροσκάφους ήταν εκείνος που χτύπησε το φορτηγό. «Για μένα, το ότι όλοι μέσα στο αεροπλάνο και ο οδηγός βγήκαν σώοι, είναι πραγματικό θαύμα. Αν επαναλαμβανόταν το ίδιο σενάριο, δεν ξέρω αν θα επιζούσε κανείς», ανέφερε χαρακτηριστικά.
Στο αεροσκάφος επέβαιναν συνολικά 221 επιβάτες και 10 μέλη πληρώματος. Παρά την επαφή με το φορτηγό και τον στύλο φωτισμού, το Boeing 767 κατάφερε να προσγειωθεί με ασφάλεια και να κατευθυνθεί κανονικά στην πύλη, χωρίς να υπάρξουν τραυματισμοί.
Η United Airlines, σε επίσημη ανακοίνωσή της, δεν έκανε αναφορά στο φορτηγό, επιβεβαίωσε ωστόσο την επαφή με τον στύλο φωτισμού. «Κατά την τελική προσέγγιση στο αεροδρόμιο του Νιούαρκ, η πτήση 169 ήρθε σε επαφή με στύλο φωτισμού. Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια και δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Η ομάδα συντήρησης αξιολογεί τις ζημιές και θα διερευνήσουμε τα αίτια», ανέφερε η εταιρεία.
