Αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια – Αναφορές για τραυματίες

Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους, πιθανότατα πυροσβεστικό, αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).

Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της ενώ μετά το συμβάν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.

🚨 UPDATE: Queens, NY — LaGuardia Airport on runway 4 escalates: FDNY reports 5 red tag firefighters and over 100 passengers injured. Heavy ARFF deployment continues (foam ops, satellites, FAST team); runway closed, mass casualty protocols active. Airport shut down; more… https://t.co/4EJh30DHEj pic.twitter.com/Tx2MXvwIYF — Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026

Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.

Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα στο δικινητήριο αεροσκάφος, σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κατεστραμμένο αεροπλάνο, με το μπροστινό τμήμα να είναι διαλυμένο και ανασηκωμένο στην πίστα του αεροδρομίου με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δίπλα του.