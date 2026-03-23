Αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια – Αναφορές για τραυματίες
Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά. Αναφορές για τραυματίες
Επιβατικό αεροσκάφους τύπου CRJ-900 (Bombardier) της Air Canada Express συγκρούστηκε με όχημα εδάφους, πιθανότατα πυροσβεστικό, αμέσως μετά την προσγείωσή του στο διεθνές αεροδρόμιο La Guardia της Νέας Υόρκης, ανέφερε μέσω X η εξειδικευμένη υπηρεσία παρακολούθησης πτήσεων FlightRadar24 αργά το βράδυ της Κυριακής (στις 06:15 σήμερα ώρα Ελλάδας).
Η υπηρεσία πολιτικής αεροπορίας (FAA) έδωσε εντολή να ανασταλούν όλες οι κινήσεις αεροσκαφών στο αεροδρόμιο, σύμφωνα με ειδοποίησή της ενώ μετά το συμβάν υπάρχουν αναφορές για τραυματίες.
🚨 UPDATE: Queens, NY — LaGuardia Airport on runway 4 escalates:
FDNY reports 5 red tag firefighters and over 100 passengers injured.
Heavy ARFF deployment continues (foam ops, satellites, FAST team); runway closed, mass casualty protocols active. Airport shut down; more… https://t.co/4EJh30DHEj pic.twitter.com/Tx2MXvwIYF
— Breaking News (@TheNewsTrending) March 23, 2026
Οι πρώτες εικόνες από το αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια αποκαλύπτουν πως το πιλοτήριο έχει υποστεί πολύ σοβαρή ζημιά.
Δεν είναι ακόμη σαφές αν υπάρχουν θύματα στο δικινητήριο αεροσκάφος, σχεδιασμένο για να εκτελεί περιφερειακά δρομολόγια και με χωρητικότητα ως και 90 επιβατών, ανάλογα με τη διαμόρφωση.
Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει το κατεστραμμένο αεροπλάνο, με το μπροστινό τμήμα να είναι διαλυμένο και ανασηκωμένο στην πίστα του αεροδρομίου με ασθενοφόρα και πυροσβεστικά οχήματα δίπλα του.
- Αεροσκάφος της Air Canada συγκρούστηκε με όχημα στο αεροδρόμιο Λα Γκουάρντια – Αναφορές για τραυματίες
- Ιράν: Εκρήξεις συγκλονίζουν την Τεχεράνη – Ισοπεδώθηκαν κατοικίες στην πόλη Ουρουμιγιέ
- Πυρκαγιά σε ρωσικό λιμάνι μετά από επιδρομή drones
- Έρευνα: Τι σχέση έχoυν οι ασκήσεις cardio με τη μνήμη;
- Αλλάζει ο καιρός: Βροχές και καταιγίδες τη Δευτέρα
- Πέντε ηγέτες που αναγεννώνται από τις στάχτες τους – Νετανιάχου, Πούτιν, Μερτς, Σάντσεθ, Μακρόν
- Η μια ερώτηση που μπορεί να αλλάξει τα πάντα στη σχέση
- Γκαλίπ Νταλάι: «Η ΕΕ δεν μπορεί να παίξει ρόλο σε αυτόν τον πόλεμο»
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις