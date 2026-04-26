Έξι άνθρωποι τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο, στην Ινδία, όταν αεροσκάφος της Swiss Air στο οποίο επέβαιναν διέκοψε την απογείωση που βρισκόταν σε εξέλιξη λόγω φωτιάς στον κινητήρα.

Το περιστατικό συνέβη τα ξημερώματα της Κυριακής στον διάδρομο προσγείωσης του Διεθνούς Αεροδρομίου «Ίντιρα Γκάντι», στο Νέο Δελχί, όταν ο πιλότος του πτήσης LX147 που εκτελούσε δρομολόγιο προς τη Ζυρίχη ζήτησε επείγουσα εκκένωση.

Όπως αναφέρει η Blick, πρόκειται για αεροσκάφος Airbus A330-300, το οποίο σταμάτησε την τροχοδρόμηση και οι επιβάτες άρχισαν να εκκενώνουν την καμπίνα σε κατάσταση πανικού. Σύμφωνα με τις έως τώρα πληροφορίες, ένας από τους κινητήρες του αεροσκάφους υπέστη βλάβη και πήρε φωτιά, αναγκάζοντας το πλήρωμα να ακινητοποιήσει το αεροσκάφος.

«’Όλοι πρέπει να βγουν έξω’, ακούστηκε ξαφνικά. Ξέσπασε πανικός, μας έβγαλαν στον διάδρομο απογείωσης»

#Watch | CNBC-TV18 has accessed the videos from a passenger on board the #SwissAir #Delhi–#Zurich flight SWR146, which aborts take off due to engine failure Runway 28 at Delhi airport remained blocked for an extended period. Passengers were evacuated using #emergency slides.

Επικράτησε πανικός

Σύμφωνα με έναν επιβάτη που μίλησε στην ελβετική εφημερίδα, το αεροσκάφος είχε ήδη αρχίσει την ώθηση απογείωσης. Ξαφνικά ακούστηκε ένας κρότος, το αεροσκάφος φρενάρισε απότομα και σταμάτησε. Κατά την εκκένωση, κάποιοι τραυματίστηκαν λόγω του πανικού.

Όσοι δεν μπορούσαν να αποβιβαστούν από τις διασωστικές τσουλήθρες, απομακρύνθηκαν από ειδική σκάλα. Στο αεροσκάφος επέβαιναν 228 επιβάτες και τέσσερα μικρά παιδιά.

Η πτήση «παρέμεινε ακινητοποιημένη για περίπου δέκα λεπτά, όλα ήταν σκοτεινά», δήλωσε άλλος επιβάτης. Στη συνέχεια, όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. «’Όλοι πρέπει να βγουν έξω’, ακούστηκε ξαφνικά. Ξέσπασε πανικός, μας έβγαλαν στον διάδρομο απογείωσης», πρόσθεσε ο ίδιος.

«Λίγα δευτερόλεπτα πριν από την απογείωση, είδα σπινθήρες να βγαίνουν από το παράθυρο, οπότε ο πιλότος την ακύρωσε. Περιμέναμε τουλάχιστον δέκα λεπτά στο αεροπλάνο, ενώ οι πυροσβέστες έριχναν νερό. Τότε μας ζητήθηκε ξαφνικά να εγκαταλείψουμε το αεροπλάνο», έγραψε ένας τρίτος επιβάτης στο X.

Ο εκπρόσωπος της αεροπορικής εταιρείας, Michael Pelzer, επιβεβαίωσε το συμβάν, ενώ αργότερα ανακοινώθηκε ότι έξι επιβάτες υποβάλλονται σε ιατρικές εξετάσεις, χωρίς να δοθούν περισσότερες λεπτομέρειες.

Αν και η εταιρεία διαβεβαίωσε ότι τα στελέχη της εργάζονται εντατικά για να βρουν γρήγορες και κατάλληλες λύσεις για τη συνέχιση του ταξιδιού, οι επιβάτες μιλούσαν για «χάος». Πέντε ώρες μετά την εκκένωση, «δεν υπάρχει ούτε ένας υπάλληλος της Swiss εδώ», τόνιζε ένας εξ αυτών.