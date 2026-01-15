Σοβαρό περιστατικό σημειώθηκε χθες Τετάρτη στη διάρκεια πτήσης από τη Λάρνακα προς την Αθήνα, με το αεροσκάφος να επιστρέφει εκτάκτως στο κυπριακό αεροδρόμιο, περίπου 45 λεπτά μετά την απογείωσή του (φωτογραφία αρχείου, επάνω, από το Reuters/Joshua Roberts).

Το αεροσκάφος κατέβηκε απότομα από τα 27.000 πόδια στα 10.000 πόδια

Σύμφωνα με πληροφορίες, το αεροπλάνο απογειώθηκε από τη Λάρνακα στις 18:03, ωστόσο περίπου 45 λεπτά αργότερα, στις 18:47 τοπική ώρα, επέστρεψε πίσω μετά την εμφάνιση προβλήματος κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Μαρτυρία επιβαίνουσας που επικοινώνησε με το SigmaLive ανέφερε ότι εντός της καμπίνας υπήρχε έντονη μυρωδιά καμένου, προκαλώντας αναστάτωση στους επιβάτες.

Επεσαν οι μάσκες

Οπως αναφέρουν πληροφορίες, το αεροσκάφος κατέβηκε απότομα, από τα 27.000 πόδια στα 10.000 πόδια, και στη συνέχεια έπεσαν οι μάσκες οξυγόνου.

Αναγκάστηκε να επιστρέψει στο αεροδρόμιο της Λάρνακας όπου αποβιβάστηκαν με ασφάλεια οι επιβάτες και, σύμφωνα με νεότερη ενημέρωση, μεταφέρθηκαν σε άλλο αεροσκάφος, για το ταξίδι τους προς την Αθήνα.