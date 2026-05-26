Κρήτη: Η στιγμή που γυναίκα παρασύρεται από μηχανή – Τι λέει ο σύζυγός της
To ατύχημα σημειώθηκε έξω από το κατάστημα που διατηρεί η οικογένεια της γυναίκας
Τροχαίο με παράσυρση πεζής από διερχόμενη μηχανή σημειώθηκε στις Γούρνες Ηρακλείου, με κάμερα ασφαλείας να καταγράφει τη στιγμή του ατυχήματος.
Σύμφωνα με τον σύζυγο της γυναίκας που μίλησε στην ΕΡΤ, ο αναβάτης της μηχανής είχε αναπτύξει ταχύτητα και «πέταξε τη σύζυγό μου 20 μέτρα μακριά».
Από το ατύχημα που σημειώθηκε έξω από το κατάστημα που διατηρεί η οικογένειά της, η γυναίκα υπέστη τρία κατάγματα σε λεκάνη, ισχίο και ιερό οστό.
«Ήταν τυχερή μέσα στην ατυχία της, την έβγαλε με 3 κατάγματα και χτυπήματα σε όλο της το σώμα. Είχε ελέγξει τον δρόμο, είχε φτάσει στη μέση του δρόμου και δεν κατάλαβε τι έγινε», είπε ο σύζυγός της.
Σύμφωνα με τον ίδιο ο αναβάτης της μηχανής σταμάτησε, αλλά, όπως διαπιστώθηκε στη συνέχεια, δεν είχε δίπλωμα οδήγησης.
«Θα μπορούσε να είναι ο οποιοσδήποτε, απέναντι από το μαγαζί είναι δημοτικό σχολείο και δίπλα κέντρο γλωσσών, τρέχουν πάρα πολύ, είναι θέμα νοοτροπίας των οδηγών» κατέληξε ο σύζυγος της γυναίκας που παρασύρθηκε από τη μηχανή.
