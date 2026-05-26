Τον τρόπο δράσης και τους ρόλους που είχαν οι εμπλεκόμενοι στην εγκληματική οργάνωση που εξαρθρώθηκε στην Κρήτη για παράνομες επιδοτήσεις ύψους σχεδόν 3 εκατ. ευρώ από τον ΟΠΕΚΕΠΕ αποκαλύπτει η ανακοίνωση της ΕΛ.ΑΣ..

Μέχρι στιγμής συνελήφθησαν 22 μέλη της οργάνωσης, μεταξύ των οποίων και τα δύο αρχηγικά, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται επιπλέον 116 άτομα.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία –κατά περίπτωση– για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σχετική με επιχορηγήσεις, ψευδή υπεύθυνη δήλωση, καθώς και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.

Όπως προέκυψε η εγκληματική οργάνωση είχε συγκροτηθεί τουλάχιστον από το 2019 και λειτουργούσε με διακριτούς ρόλους και οργανωμένη δομή.

Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία της έρευνας, το συνολικό παράνομο οικονομικό όφελος που αποκόμισε η εγκληματική οργάνωση κατά το διάστημα 2019 έως 2024, σε βάρος των οικονομικών συμφερόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, εκτιμάται σε τουλάχιστον 2.733.995 ευρώ, χωρίς να συνυπολογίζονται οι εκκρεμείς επιχορηγήσεις του έτους 2025.

Παράλληλα, εκδόθηκαν διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων, ενώ μέχρι στιγμής έχουν δεσμευθεί τραπεζικοί λογαριασμοί 18 συλληφθέντων, στους οποίους περιλαμβάνεται συνολικό χρηματικό ποσό άνω των 355.000 ευρώ.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. ηγετικό ρόλο είχαν δύο λογιστές οι οποίοι, εκμεταλλευόμενοι τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων ενίσχυσης προς τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τα κενά του συστήματος, στρατολογούσαν ιδιοκτήτες και διαχειριστές Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), καθώς και φυσικά πρόσωπα που εμφανίζονταν ως εκμισθωτές ή μισθωτές αγροτεμαχίων.

Πιο αναλυτικά, τα μέλη της οργάνωσης:

αξιοποιούσαν την πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε. μέσω συνεργαζόμενων Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), προκειμένου να εντοπίζουν «ελεύθερα» και επιλέξιμα αγροτεμάχια που δεν είχαν δηλωθεί από τους πραγματικούς ιδιοκτήτες τους,

καταχώριζαν τα αγροτεμάχια ψευδώς σε στοιχεία φυσικών προσώπων, χωρίς να υφίσταται πραγματική σχέση κατοχής ή εκμετάλλευσης, ενώ καταρτίζονταν εικονικά μισθωτήρια μεταξύ φερόμενων εκμισθωτών και μισθωτών.

υπέβαλλαν ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., με αποτέλεσμα την αδικαιολόγητη καταβολή αγροτικών επιδοτήσεων από κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ελληνικού Δημοσίου, ενώ

μέρος των παράνομων ενισχύσεων αποδιδόταν στα μέλη της οργάνωσης, με τα χρήματα να χρησιμοποιούνται και για την κάλυψη οικονομικών υποχρεώσεων που σχετίζονταν με τη συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας.

Μέσω της μεθοδολογίας αυτής εμφανίζονταν ανύπαρκτες μισθώσεις αγροτεμαχίων και εξασφαλιζόταν η παράνομη λήψη οικονομικών ενισχύσεων από κοινοτικά κονδύλια, ενώ καθοριστικό ρόλο στην πραγμάτωση του εγκληματικού σκοπού της οργάνωσης είχαν -6- Κέντρα Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.).

Οι ρόλοι

Ως προς τους ρόλους των μελών της εγκληματικής οργάνωσης, προέκυψε ότι:

Οι δύο λογιστές, κατείχαν τον ηγετικό ρόλο στην οργάνωση, έχοντας τον κεντρικό συντονισμό, καθορίζοντας τη δομή, τους ρόλους και τον τρόπο δράσης της. Στρατολογούσαν τα υπόλοιπα μέλη, αξιοποιούσαν τις γνώσεις τους σχετικά με τη διαδικασία υποβολής Ενιαίων Αιτήσεων Ενίσχυσης και τις λειτουργίες του συστήματος του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., ενώ καθοδηγούσαν τη δημιουργία εικονικών μισθωτηρίων και την υποβολή ψευδών δηλώσεων με σκοπό την παράνομη λήψη αγροτικών επιδοτήσεων,

Έξι άτομα, λειτουργούσαν ως εκπρόσωποι Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων (Κ.Υ.Δ.), παρείχαν πρόσβαση στο χαρτογραφικό υπόβαθρο και στα στοιχεία των επιλέξιμων αγροτεμαχίων του Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε., εντόπιζαν «ελεύθερες» εκτάσεις και παρείχαν την απαιτούμενη τεχνική υποστήριξη για την υποβολή ψευδών δηλώσεων Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., συμβάλλοντας ουσιαστικά στη διεκπεραίωση της παράνομης διαδικασίας,

17 άτομα, λειτουργούσαν ως εκμισθωτές αγροτεμαχίων, παραχωρώντας τη χρήση προσωπικών στοιχείων και κωδικών πρόσβασης σε ηλεκτρονικές πλατφόρμες, ώστε να εμφανίζονται ψευδώς στην περιουσιακή τους κατάσταση αγροτεμάχια που δεν κατείχαν πραγματικά. Παράλληλα συμμετείχαν στη σύνταξη ή χρήση εικονικών μισθωτηρίων και στην υποβολή ανακριβών δηλώσεων για τη θεμελίωση παράνομων δικαιωμάτων ενίσχυσης,

71 άτομα είχαν το ρόλο του μισθωτή – λήπτη επιχορηγήσεων καθώς εμφανίζονταν ως μισθωτές αγροτεμαχίων και προέβαιναν σε ανακριβείς δηλώσεις Ε.Α.Ε./Ο.Σ.Δ.Ε., λαμβάνοντας αχρεωστήτως οικονομικές ενισχύσεις από ευρωπαϊκά κονδύλια και ενεργώντας για λογαριασμό της εγκληματικής οργάνωσης με σκοπό την αποκόμιση παράνομου οικονομικού οφέλους,

λοιπά συνεργαζόμενα πρόσωπα, παρείχαν υποστηρικτική συνδρομή στη διαχείριση εγγράφων, οικονομικών στοιχείων και τραπεζικών συναλλαγών, ενώ συνέδραμαν στη διακίνηση και απόκρυψη των παράνομων εσόδων, υποβοηθώντας τη διατήρηση και συνέχιση της εγκληματικής δραστηριότητας της οργάνωσης.

Η δράση της εγκληματικής οργάνωσης ήρθε στο φως μετά από έρευνα στη βάση δεδομένων του ΟΠΕΚΕΠΕ με εντολή εισαγγελέα αλλά και από έρευνες σε σπίτια, λογιστικά γραφεία, ΚΥΔ και άλλους χώρους από τους οποίους κατασχέθηκαν και αναλύθηκαν ψηφιακά αρχεία, τραπεζικά στοιχεία, έγγραφα, ιδιόχειρες σημειώσεις και άλλο υλικό.

Κατά τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε οικίες και επαγγελματικούς χώρους, βρέθηκαν, μεταξύ άλλων και κατασχέθηκαν:

5 Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητα, -ως προϊόντα νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες,

110 ενώτια αιγοπροβάτων και βοοειδών,

περίστροφο με -50- φυσίγγια

το χρηματικό ποσό των -12.870- ευρώ και

πλήθος εγγράφων σχετιζόμενων με δηλώσεις Ε.Α.Ε., αποδείξεις κατάθεσης, εκτυπώσεις κίνησης λογαριασμών, τιμολόγια, τίτλους ιδιοκτησίας, μισθωτήρια, πελατολόγια Κ.Υ.Δ. και λογιστικών γραφείων, ιδιόχειρες σημειώσεις.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν ενώπιον της αρμόδιας εισαγγελικής Αρχής.