Ο ‘Εντσο Φερνάντες αναστατώνει Τσέλσι, Αλόνσο και Ρεάλ! (vid)

Η δήλωση του ‘Εντσο Φερνάντες «θα ήθελα να ζήσω στην Ισπανία. Μου αρέσει πολύ η Μαδρίτη, επειδή μου θυμίζει το Μπουένος Άιρες» επέστρεψε ξανά στην επικαιρότητα, άσχετα αν ο 25χρονος μέσος της Τσέλσι την έκανε εδώ και μήνες. Αιτία αποτελεί η κίνησή του, μετά το τέλος του εκτός έδρας αγώνα των «μπλε» με την Σάντερλαντ που έμοιαζε σα να αποχαιρετά τους οπαδούς των «μπλε».

This was rhe highlight of the game yesterday, hope it confirmed Enzo Fernandez is leaving. Chelsea are bigger than any player, the team has never been balanced since he joined here. Good player, but the sacrificial lamb. pic.twitter.com/OxGxue3yAp — JnR (@CFCJnR) May 25, 2026



Κι όμως, ο νέος τεχνικός της Τσέλσι Τσάμπι Αλόνσο φαίνεται να υπολογίζει στον ‘Εντσο Φερνάντες. Ο διεθνής Αργεντινός, παγκόσμιος πρωταθλητής το 2022, είχε μια καλή σεζόν με 15 γκολ και 7 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις. Όμως, ο ίδιος δεν φαίνεται να θέλει να επιθυμεί να παραμείνει στην τωρινή ομάδα του και καλοβλέπει το ενδεχόμενο μετακόμισής του στη Μαδρίτη, όπως φαίνεται και από την δήλωση με την οποία τη… συνδέει με το Μπουένος Άιρες, μια δήλωση που είναι πάντα επίκαιρη!

Σύμφωνα με τον Independent, την Κυριακή 24/5 ο ‘Εντσο Φερνάντες έπαιξε το τελευταίο του παιχνίδι με την Τσέλσι, εναντίον της Σάντερλαντ (1-2). Η τωρινή ομάδα του δεν θα έλεγε «όχι» σε πρόταση να τον πουλήσει, με το ανάλογο αντάλλαγμα και επειδή καπνός χωρίς φωτιά δεν βγαίνει, πολλοί θεωρούν δεδομένη την εμπλοκή της Ρεάλ Μαδρίτης, μόλις γίνουν και οι εκλογές για τον πρόεδρό της.

Είναι πιθανό η καταστροφική σεζόν της Τσέλσι να προκαλέσει κι άλλες σημαντικές αποχωρήσεις αυτό το καλοκαίρι. Οσο για τον ‘Εντσο Φερνάντες; Παρότι υπάρχει ενδιαφέρον και από άλλες ομάδες της Premier League, η Τσέλσι θα προτιμήσει να τον δώσει στο εξωτερικό παρά σε άμεσο αντίπαλό της επί αγγλικού εδάφους.