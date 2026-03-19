Η Τσέλσι έτοιμη να προσφέρει «τρελά» λεφτά στον Έντσο Φερνάντες

Η Τσέλσι έδωσε 105 εκατ. ευρώ στην Μπενφίκα το καλοκαίρι του 2023 για την απόκτηση του Έντσο Φερνάντες και ο Αργεντίνος μέσος αποδείχθηκε «λίρα εκατό» για την ομάδα του Λονδίνου.

Ο 25χρονος μέσος είναι ο ηγέτης στην μεσαία γραμμή των «μπλε» και η απόφαση της Τσέλσι να δώσει τόσα πολλά χρήματα στους Πορτογάλους δικαιώθηκε με τον πλέον πανηγυρικό τρόπο.

Ο Φερνάντες έχει συμβόλαιο με την ομάδα του Λονδίνου μέχρι το καλοκαίρι του 2032, ωστόσο οι δύο πλευρές θα καθίσουν σύντομα στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, για να συζητήσουν τις νέες οικονομικές απολαβές του παίκτη.

Τα δημοσιεύματα του ισπανικού Τύπου που θέλουν την Ρεάλ Μαδρίτης, την Παρί Σεν Ζερμέν αλλά και την Μπάγερν να ενδιαφέρονται για την απόκτηση του λατινοαμερικάνου άσου, θορύβησαν την διοίκηση των Λονδρέζων.

Σύμφωνα λοιπόν με τα ρεπορτάζ των αγγλικών ιστοσελίδων, οι διοικούντες την Τσέλσι θα φωνάξουν τον διεθνή άσο για να προχωρήσουν σε αναπροσαρμογή συμβολαίου, προσφέροντας μυθικές αποδοχές στον Αργεντίνο.

Οι πληροφορίες λοιπόν αναφέρουν ότι η Τσέλσι θα δώσει 500.000 λίρες την εβδομάδα στον Φερνάντες για να κάνει τον Αργεντίνο άσο έναν από τους πιο καλά αμειβόμενους παίκτες στην Πρέμιερ Λιγκ και σίγουρα τον πιο καλοπληρωμένο παίκτη στην ομάδα του Λονδίνου.

Ο σέντερ φορ της Σίτι, Έρλιν παίρνει 500.000 λίρες την εβδομάδα και η Τσέλσι θέλει να προσφέρει στον Έντσο Φερνάντες τα λεφτά που κερδίζει ο Νορβηγός σούπερ σταρ των «πολιτών».

Ο Αργεντίνος μέσος πάντως φαίνεται πως «καλοβλέπει» το ενδεχόμενο μεταγραφής στην Ρεάλ Μαδρίτης κι αυτό είναι κάτι που προβληματίζει την διοίκηση των Λονδρέζων, ενώ και το ενδιαφέρον της Παρί Σεν Ζερμέν είναι κάτι που σίγουρα απασχολεί την Τσέλσι, καθώς η γαλλική ομάδα μπορεί να δελεάσει τον Αργεντίνο μέσο.

Τις επόμενες μέρες αναμένεται να γίνει η καθοριστική συνάντηση μεταξύ των ιθυνόντων της αγγλικής ομάδας και των εκπροσώπων του Αργεντίνου μέσου και απ’ την συνάντηση αυτή θα φανεί αν ο Φερνάντες επιθυμεί να παραμείνει στο Λονδίνο.

Βέβαια ο παίκτης έχει συμβόλαιο για έξι ακόμα χρόνια, αλλά αν η Ρεάλ τον «ψήσει», θα είναι πολύ δύσκολο για την Τσέλσι να κρατήσει έναν παίκτη που θα έχει στο μυαλό του την μεταγραφή και θα πιέσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Γι’ αυτό λοιπόν όλοι περιμένουν τις εξελίξεις από την συνάντηση που θα υπάρξει μέσα στις επόμενες μέρες και το αποτέλεσμα των συζητήσεων περιμένει με μεγάλο ενδιαφέρον και η Ρεάλ