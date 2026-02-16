«Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι ήθελαν τον Κλοπ»

Το παρασκήνιο γύρω από τον Γιούργκεν Κλοπ πριν αυτός αναλάβει παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο των ομάδων της Red Bull αποκάλυψε ο ατζέντης και έμπιστος σύμβουλός του, Μαρκ Κόζικε, ο οποίος, παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να επιστρέψει ως προπονητής.

Ο Κόζικε δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσεγγίσει τον Κλοπ πριν η ομοσπονδία τους προσλάβει τον Μαουρίτσιο Ποσετίνο για το τιμόνι της εθνικής ομάδας της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την Αγγλία, πριν καταλήξει στον Τόμας Τούχελ και αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2025, οι αρμόδιοι είχαν προσεγγίσει τον 58χρονο Γιούρκεν Κλοπ, ο οποίος είχε αναλάβει το τωρινό πόστο του τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.

Μιλώντας για τις προπονητικές φιλοδοξίες του Κλοπ, ο Κόζικε δήλωσε: «Ίσως κάποια στιγμή να πει ότι χρειάζεται να ξαναμυρίσει τα αποδυτήρια. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ χαρούμενος στον ρόλο του. Πριν ενταχθεί στη Red Bull, ο Γιούργκεν θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις ΗΠΑ ή την Αγγλία. Πιθανότατα και τη Γερμανία, αν δεν βρισκόταν ήδη εκεί ο Νίγκλεσμαν».

Εκτός από τις εθνικές ομάδες (ΗΠΑ, Αγγλία και πιθανώς Γερμανία), ο Κλοπ σύμφωνα με τον Κόζικε δέχθηκε κρούσεις και από κορυφαίους συλλόγους της Premier League, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, αλλά ο 58χρονος τεχνικός απέρριψε αυτές τις προτάσεις. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα στην Αγγλία.

Πάντως, ο ατζέντης και έμπιστος σύμβουλός του, Μαρκ Κόζικε, υπερασπίστηκε δημόσια την απόφαση του Κλοπ να αναλάβει μια θέση διευθυντική και στρατηγική στο ποδόσφαιρο της Red Bull, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση επιπέδου παγκόσμιας επιρροής, παρά μια απλή «θέση μετά από προπονητική καριέρα».

«Ως άτομο, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάστασή μου. Δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού», είχε δηλώσει ο Κλοπ, στις 19/1, όταν είχαν προκύψει σενάρια για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Επίσης, ανέφερε: «Θέλω να ξαναγίνω προπονητής; Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι, αλλά δεν μπορώ να πω ποτέ. Δεν περιμένω να αλλάξω γνώμη, αλλά δεν ξέρω».