Δευτέρα 16 Φεβρουαρίου 2026
«Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι ήθελαν τον Κλοπ»
Ποδόσφαιρο 16 Φεβρουαρίου 2026, 20:21

«Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και Τσέλσι ήθελαν τον Κλοπ»

Αποκαλύψεις για τις προτάσεις που δέχθηκε Γιούργκεν Κλοπ από τον ατζέντη και έμπιστο σύμβουλό του, Μαρκ Κόζικε, ο οποίος δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο να επιστρέψει ως προπονητής

Βάιος Μπαλάφας
Το παρασκήνιο γύρω από τον Γιούργκεν Κλοπ πριν αυτός αναλάβει παγκόσμιος διευθυντής ποδοσφαίρου στον όμιλο των ομάδων της Red Bull αποκάλυψε ο ατζέντης και έμπιστος σύμβουλός του, Μαρκ Κόζικε, ο οποίος, παράλληλα, δεν απέκλεισε το ενδεχόμενο κάποια στιγμή να επιστρέψει ως προπονητής.

Ο Κόζικε δήλωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είχαν προσεγγίσει τον Κλοπ πριν η ομοσπονδία τους προσλάβει τον Μαουρίτσιο Ποσετίνο για το τιμόνι της εθνικής ομάδας της χώρας. Το ίδιο ισχύει και για την Αγγλία, πριν καταλήξει στον Τόμας Τούχελ και αυτό έγινε τον Ιανουάριο του 2025, οι αρμόδιοι είχαν προσεγγίσει τον 58χρονο Γιούρκεν Κλοπ, ο οποίος είχε αναλάβει το τωρινό πόστο του τον Οκτώβριο του 2024, έχοντας αποχωρήσει από τη Λίβερπουλ στο τέλος της αγωνιστικής περιόδου 2024/25.

Μιλώντας για τις προπονητικές φιλοδοξίες του Κλοπ, ο Κόζικε δήλωσε: «Ίσως κάποια στιγμή να πει ότι χρειάζεται να ξαναμυρίσει τα αποδυτήρια. Αλλά αυτή τη στιγμή είναι πολύ, πολύ χαρούμενος στον ρόλο του. Πριν ενταχθεί στη Red Bull, ο Γιούργκεν θα μπορούσε να είχε προπονήσει τις ΗΠΑ ή την Αγγλία. Πιθανότατα και τη Γερμανία, αν δεν βρισκόταν ήδη εκεί ο Νίγκλεσμαν».

Εκτός από τις εθνικές ομάδες (ΗΠΑ, Αγγλία και πιθανώς Γερμανία), ο Κλοπ σύμφωνα με τον Κόζικε δέχθηκε κρούσεις και από κορυφαίους συλλόγους της Premier League, όπως η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ και η Τσέλσι, μετά την αποχώρησή του από τη Λίβερπουλ, αλλά ο  58χρονος τεχνικός απέρριψε αυτές τις προτάσεις. Παράλληλα, είχε ξεκαθαρίσει ότι δεν θα προπονήσει άλλη ομάδα στην Αγγλία.

Πάντως, ο ατζέντης και έμπιστος σύμβουλός του, Μαρκ Κόζικε, υπερασπίστηκε δημόσια την απόφαση του Κλοπ να αναλάβει μια θέση διευθυντική και στρατηγική στο ποδόσφαιρο της Red Bull, τονίζοντας ότι πρόκειται για μια νέα πρόκληση επιπέδου παγκόσμιας επιρροής, παρά μια απλή «θέση μετά από προπονητική καριέρα».

«Ως άτομο, είμαι απόλυτα ικανοποιημένος με την κατάστασή μου. Δεν θα ήθελα να είμαι πουθενά αλλού», είχε δηλώσει ο Κλοπ, στις 19/1, όταν είχαν προκύψει σενάρια για τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης, μετά την απόλυση του Τσάμπι Αλόνσο. Επίσης, ανέφερε: «Θέλω να ξαναγίνω προπονητής; Αυτή τη στιγμή θα έλεγα όχι, αλλά δεν μπορώ να πω ποτέ. Δεν περιμένω να αλλάξω γνώμη, αλλά δεν ξέρω».

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Ποια προϊόντα διατροφής έχουν μπει στο «μικροσκόπιο»

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Chevron: Ορόσημο οι συμφωνίες με Ελλάδα για την επέκτασή μας στην Ανατολική Μεσόγειο

Μπάσκετ 16.02.26

Ο Χέιζ-Ντέιβις για τον λόγο που προτίμησε τον Παναθηναϊκό – Τι του είπε ο Αταμάν

Ο Νάιτζελ Χέιζ-Ντέιβις έκανε τις πρώτες δηλώσεις του ως αθλητή του Παναθηναϊκού και και αποκάλυψε τους τους λόγους που τον έκαναν να επιλέξει το τριφύλλι προκειμένου να συνεχίσει την καριέρα του.

Σύνταξη
Ποδόσφαιρο 16.02.26

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα

LIVE: Χιρόνα – Μπαρτσελόνα. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Χιρόνα – Μπαρτσελόνα για την 24η αγωνιστική της La Liga.

Σύνταξη
Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες
Ελλάδα 16.02.26

Κακοκαιρία εξπρές με επικίνδυνες καταιγίδες και θυελλώδεις ανέμους – Σε κατάσταση red code πέντε Περιφέρειες

Σε ποιες περιοχές και ποιες ώρες θα χτυπήσουν τα έντονα καιρικά φαινόμενα της νέας κακοκαιρίας που αναμένεται να επηρεάσει όλη τη χώρα την Τρίτη

Σύνταξη
Τέμπη: Εντολή για εκταφή εννέα σορών από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας
Ελλάδα 16.02.26

Τέμπη: Αμεση εκταφή εννέα σορών ζητά η Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας - Η ανάρτηση Καρυστιανού

Με τη νέα της παραγγελία, επί της ουσίας δίνει προθεσμία 24 ωρών στους πραγματογνώμονες ιατροδικαστές, να γνωστοποιήσουν τα εργαστήρια στα οποία θα γίνουν οι εξετάσεις και 2 ημέρες για να οριστούν πραγματογνώμονες χημικοί.

Σύνταξη
«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον
Η προφητεία 16.02.26

«Εσύ, ειδικά, έχεις μια θέση στην ιστορία»: Τα τελευταία λόγια της Τζάκι Κένεντι Ωνάση στον τραγικό Τζον-Τζον

Η νέα σειρά του Ράιαν Μέρφι, Love Story, στρέφει τους προβολείς της στην εμβληματική Τζάκι Κένεντι Ωνάση, αποκαλύπτοντας τις άγνωστες πτυχές της μάχης της με τον καρκίνο και την απόφασή της να φύγει από τη ζωή με τους δικούς της όρους

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα
Γερμανός καγκελάριος 16.02.26

Δουλέψτε κι άρρωστοι, για το καλό της οικονομίας – Tο κατά Μερτς Ευαγγέλιο, με έμπνευση από Ελλάδα

Ο καγκελάριος Φρίντριχ Μερτς έχει κηρύξει τον πόλεμο στις αναρρωτικές άδειες. Κατηγορεί τους Γερμανούς ότι απουσιάζουν λόγω ασθενείας διπλάσιες ημέρες από τους υπόλοιπους Ευρωπαίους εργαζόμενους.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πακιστάν: Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες σε βομβιστική επίθεση έξω από αστυνομικό τμήμα
Σκληρές εικόνες 16.02.26

Βομβιστική επίθεση στο Πακιστάν έξω από αστυνομικό τμήμα - Τουλάχιστον δύο νεκροί και 17 τραυματίες

Εκπρόσωπος της αστυνομίας ανέφερε ότι εξερράγη βόμβα που είχε τοποθετηθεί σε μοτοσικλέτα, έξω από το αστυνομικό τμήμα της Μίριαν, στην περιοχή Μπανού στο Πακιστάν

Σύνταξη
Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500
On Field 16.02.26

Ο Χάρι Κέιν τα έχει… 500

Ο Άγγλος στράικερ σκόραρε δύο φορές στη νίκη της Μπάγερν επί της Βέρντερ, έφτασε τα 500 γκολ στην καριέρα του και τώρα «κυνηγάει» τον Λεβαντόφσκι

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών
Wasserman 16.02.26

Προς πώληση η εταιρεία του ατζέντη Κέισι Γουάσερμαν μετά τα emails με τη Μάξγουελ – Μαζικές αποχωρήσεις πελατών

Ο ισχυρός ατζέντης του Χόλιγουντ Κέισι Γουάσερμαν βγάζει προς πώληση την εταιρεία του μετά τη δημοσιοποίηση παλαιών emails με τη Γκισλέιν Μάξγουελ. Καλλιτέχνες και αθλητές αποχωρούν, ενώ παραμένει επικεφαλής του LA28.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γαλλία: Η κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν
Δείτε βίντεο 16.02.26

Η γαλλική κυβέρνηση κατηγορεί την Ανυπότακτη Αριστερά του Μελανσόν για τη δολοφονία ακροδεξιού στη Λιόν

Ο 23χρονος ακροδεξιός Κεντίν Ντεράνκ υπέκυψε στα τραύματά του - Η ακροδεξιά στη Γαλλία κατηγορεί για τη δολοφονία την αντιφασιστική οργάνωση La Jeune Garde, ποιος την είχε συνιδρύσει

Σύνταξη
Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima
Πολιτική θέση 16.02.26

Η Ράμα Ντουβάτζι στην Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης – Πρώτη σειρά στην επίδειξη της Diotima

Η Εβδομάδα Μόδας της Νέας Υόρκης πλησιάζει στο τέλος της και η πρώτη κυρία της πόλης, Ράμα Ντουβάτζι, φρόντισε να παραστεί στην επίδειξη της Diotima για το Φθινόπωρο / Χειμώνα του 2026.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ
Μπάσκετ 16.02.26

Η κόρη του Βιν Ντίζελ ανερχόμενο ταλέντο στο μπάσκετ: Ήταν στο All Star Game και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ

Η 10χρονη κόρη του Βιν Ντίζελ είναι το ανερχόμενο ταλέντο του μπάσκετ και η ίδια βρέθηκε στο All Star Game μαζί με τον πατέρα της και συνομίλησε με τον Ρέτζι Μίλερ!

Σύνταξη
