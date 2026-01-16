Μετά τον Κλοπ, η Ρεάλ θέλει και τον Χάαλαντ! Στα 200 εκατ. ευρώ η «χρηματιστηριακή» αξία του Νορβηγού!

Την ώρα που η Ρεάλ Μαδρίτης προσπαθεί να συνέλθει από τον σοκαριστικό αποκλεισμό της από την Αλμπαθέτε στο Κύπελλο Ισπανίας, ο Φλορεντίνο Πέρεθ σκοπεύει να ρίξει «βόμβα» στο Ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Σύμφωνα με το Sky Sports στη γερμανική του έκδοση, ο ισχυρός άνδρας στη «βασίλισσα» επιθυμεί να φέρει το προσεχές καλοκαίρι τον Γιούργκεν Κλοπ στην τεχνική ηγεσία και τον Έρλινγκ Χάαλαντ για να ενισχύσει το ρόστερ!

Θυμίζουμε ότι ο Γερμανός προπονητής μετά την αποχώρησή του από τον πάγκο της Λίβερπουλ το 2024 έχει αναλάβει τη θέση του Παγκόσμιου Επικεφαλής ποδοσφαίρου στην Red Bull. Όσο για τον Νορβηγό επιθετικό δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Μάντσεστερ Σίτι ως το καλοκαίρι του 2034 (δηλαδή για ακόμη οκτώ χρόνια), με την «χρηματιστηριακή» του αξία βάσει του transfermarkt να εκτιμάται στα 200.000.000 ευρώ!

Οσον αφορά το θέμα της τεχνικής ηγεσίας της Ρεάλ, εδώ και λίγα 24ωρα στον πάγκο της κάθεται ο Άλβαρο Αρμπελόα, ωστόσο ο ρόλος του είναι περισσότερο υπηρεσιακός ώστε να «βγει» η τρέχουσα χρονιά. Πάντα όπως αναφέρει το Sky Sports ο Πέρεθ εξετάζει σοβαρά την περίπτωση του Κλοπ και θα κάνει ό,τι μπορεί προκειμένου να τον πείσει να επιστρέψει στην προπονητική.

Το ρεπορτάζ εκτιμά ότι ο Κλοπ θα επέστρεφε στην προπονητική (Ρεάλ Μαδρίτης ή Εθνική Γερμανίας) μόνο εάν όλοι οι παράγοντες (έργο, χρόνος της συνεργασίας) ήταν όπως θα απαιτούσε ο ίδιος. Σύμφωνα με το Sky Sports , ο Κλοπ θα εξέταζε σοβαρά την προσφορά σε περίπτωση που η Ρεάλ Μαδρίτης εκδηλώσει επίσημα το ενδιαφέρον της για εκείνον. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, δεν έχουν υπάρξει συνομιλίες μεταξύ της Μαδρίτης και του Γερμανού προπονητή.

Οι άλλες επιλογές για τον πάγκο της Ρεάλ

Μία ακόμη επιλογή για την τεχνική ηγεσία της Ρεάλ είναι ο πρώην προπονητής της Τσέλσι, Ένζο Μαρέσκα, που έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο Συλλόγων, βρίσκεται επίσης στη λίστα της Ρεάλ Μαδρίτης. Στο «κάδρο» βρίσκεται πάντα και ο Ζινεντίν Ζιντάν, ωστόσο, παρά τις πρόσφατες συζητήσεις, ο πρώην προπονητής της Ρεάλ Μαδρίτης και τρεις φορές νικητής του Champions League δεν έχει πλέον την καλύτερη σχέση με τον πρόεδρο Πέρεθ. Επιπλέον ο «Ζιζού» ]παίζει γερά» για τη θέση του προπονητή της εθνικής ομάδας της Γαλλίας μετά το Παγκόσμιο Κύπελλο.

«Ο Πέρεθ ονειρεύεται να φέρει στη Ρεάλ και τον Χάαλαντ»

Όσον αφορά τον Έρλινγκ Χάαλαντ το Sky Sports αναφέρει πως «…ο Πέρεθ, μαζί με τον Κλοπ, «ονειρεύεται» να υπογράψει στη Ρεάλ και τον σούπερ σταρ της Σίτι, Έρλινγκ Χάαλαντ – ήδη από αυτό το καλοκαίρι! Ο έμπειρος Ισπανός παράγοντας Παραμένει σε επαφή με την ατζέντη του 25χρονου φορ , Ραφαέλα Πιμέντα. Ακόμα και πριν από τη μεταγραφή του Νορβηγού στη Σίτι το 2022, ο πρώην παίκτης της Ντόρτμουντ αντιμετώπιζε ένα δίλημμα: Ρεάλ Μαδρίτης ή Μάντσεστερ Σίτι υπό τον Πεπ Γκουαρδιόλα. Τελικά, επέλεξε την Πρέμιερ Λιγκ όπου αγωνίζεται μέχρι και σήμερα, έχοντας 175 συμμετοχές με 150 γκολ και 25 ασίστ συνολικά. Για να δούμε αν θα συνεχίσει στους Πολίτες για πολλά ακόμη χρόνια, ή θα αλλάξει χώρα και ομάδα για χάρη Ρεάλ !