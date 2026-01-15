«Ανοιχτός στο ενδεχόμενο να πάει στη Ρεάλ Μαδρίτης ο Λουίς Ενρίκε»

Οι εξελίξεις στη Ρεάλ Μαδρίτης μετά την απομάκρυνση του Τσάμπι Αλόνσο από την τεχνική ηγεσία είναι αλυσιδωτές.

Σαν να μην έφταναν όσα γίνονται στη «Βασίλισσα», ήρθε και ο αποκλεισμός στο Κύπελλο Ισπανίας από την Αλμπαθέτε του φοβερού Χεφτέ Μπετανκόρ (δύο γκολ!) να χειροτερέψει τα πράγματα.

Ο Αρμπελόα έτσι κι αλλιώς προσελήφθη για υπηρεσιακός, αλλά φαίνεται πως φεύγει πριν το αναμενόμενο. Και τα σενάρια για την επόμενη μέρα στη Ρεάλ δίνουν και παίρνουν.

🚨BREAKING: Luis Enrique is open to accept Real Madrid offer and would seriously consider taking over at Real Madrid if the club makes a concrete move this summer. [@speedlinexx] pic.twitter.com/gLFB8LXlJk — MatchDay Central (@MatchDCentral) January 15, 2026

Δημοσίευμα του «MatchDay Central» συνδέει τους «μερένγκες» με τον Λουίς Ενρίκε! «Ο Λουίς Ενρίκε είναι ανοιχτός στο να αποδεχθεί την πρόταση της Ρεάλ Μαδρίτης και σκέφτεται σοβαρά να αναλάβει τη Ρεάλ Μαδρίτης, εφόσον η ομάδα κάνει κίνηση αυτό το καλοκαίρι», αναφέρει χαρακτηριστικά το εν λόγω ρεπορτάζ. Βάζοντας… φωτιά στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο.

Αν τελικά ο Ενρίκε αναλάβει την τεχνική ηγεσία της «Βασίλισσας», τότε θα επιστρέψει στη Ρεάλ μετά από 30 χρόνια! Για όσους δεν το θυμούνται, την πενταετία 1991-1996 είχε αγωνιστεί στο «Santiago Bernabeu» ως ποδοσφαιριστής.