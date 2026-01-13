sports betsson
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του
Τσάμπι Αλόνσο: Το «τρελό» ποσό που κόστισε ο Ισπανός στη Ρεάλ και το εντυπωσιακό ποσοστό νικών του

Ο Τσάμπι Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ Μαδρίτης 24 εκατ. ευρώ για... 24 νίκες και έφυγε από τη «Βασίλισσα» ως αποτυχημένος παρότι κατέγραψε ένα από τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της!

Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι μια κατηγορία μόνη της στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο. Και στα καλά της και στα κακά της. Καθότι στον… πλανήτη που βρίσκεται η Βασίλισσα της Ευρώπης, όσα συμβαίνουν, συνήθως δεν συμβαίνουν αλλού, αφού οι απαιτήσεις στο πιο επιτυχημένο και λαμπερό κλαμπ της Γηραιάς Ηπείρου και στο ακριβότερο αθλητικό brand name στον πλανήτη, είναι οι υψηλότερες που μπορεί να συναντήσει κανείς στον επαγγελματικό αθλητισμό. Μοιραία, ασχέτως του ποιος είσαι και τι έχεις πετύχει, αν όλα όσα περιμένει ο σύλλογος από εσένα δεν αντικατοπτρίζονται στο τελικό… ταμείο, συνήθως έρχεται η ώρα να βγουν οι… λευκές πετσέτες. Ο τελευταίος που βίωσε την «παράνοια» αυτή, δεν είναι άλλος από τον πρώην πλέον προπονητή της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο.

Ο Βάσκος, πρώην χαφ των «μερένγκες», ήταν αυτός που 7 μήνες πριν πήγε στη Μαδρίτη καβάλα στο λευκό άλογο, ώστε να διαδεχθεί την «χρυσή» εποχή Αντσελότι. Παρ’ όλα αυτά, όπως προαναφέρθηκε, η θεωρία από την πράξη απέχουν πολύ στον «πλανήτη Ρεάλ». Ο Αλόνσο, όχι μόνο να μπει στα παπούτσια του θρυλικού Ιταλού δεν κατάφερε, αλλά ούτε καν να τα… δοκιμάσει! Βεβαίως -για να λέγονται όλα- όχι αποκλειστικά και μόνο με δική του ευθύνη. Αντιθέτως, όπως φαίνονται από τα νούμερα, αυτός μάλλον έκανε τη δουλειά του. Απλά η ίδια δουλειά ήταν μάλλον που είχε… αλλάξει. Καθότι στη Ρεάλ, δεν φτάνει μόνο το ποδόσφαιρο, αυτό καθαυτό. Χρειάζονται δημόσιες σχέσεις, χρειάζεται να διατηρούνται οι ισορροπίες, χρειάζεται να λες «μάλιστα» σε όσα απαιτεί κατά καιρούς η διοίκηση.

Ο Αλόνσο, στα 44 του, είχε στο μυαλό του -όπως πάντα- μόνο τη μπάλα. Δεν είχε στο νου ούτε το πώς θα ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του Φλορεντίνο Πέρεθ και των πάντα… απανταχού παρατρεχάμενων σε κάθε διοίκηση, ούτε το πώς θα ισορροπήσει τα δικά του «θέλω», με τα «θέλω» του κάθε Βινίσιους, του κάθε Εμπαπέ. Ο λόγος του προπονητή -στο μυαλό του Αλόνσο- είναι το Α και το Ω σε ποδοσφαιρικό επίπεδο -όπως συμβαίνει σε κάθε φυσιολογικό κλαμπ- όμως, αποδεδειγμένα, η Ρεάλ Μαδρίτης μόνο τέτοιο δεν είναι. Μοιραία λοιπόν, 225 αφότου είχε προσληφθεί, ο Τσάμπι Αλόνσο -μετά την ήττα της Ρεάλ από τη Μπαρτσελόνα με 3-2 στον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ το βράδυ της Κυριακής- απολύθηκε ως… αποτυχημένος!

Ωστόσο, η πραγματικότητα και η στατιστική «λένε» μια διαφορετική ιστορία από αυτή που «είπε» στον εαυτό της και στον κόσμο της η διοίκηση της Ρεάλ…

Τα νούμερα του Τσάμπι Αλόνσο στη Ρεάλ Μαδρίτης

Σε 225 μέρες, ο Τσάμπι Αλόνσο καθοδήγησε τη Ρεάλ Μαδρίτης σε 34 αγώνες. Σε αυτούς, κατέγραψε 24 νίκες, 4 ισοπαλίες, 6 ήττες, 70,6% ποσοστό νικών, 72-38 γκολ και 10 ματς χωρίς η ομάδα του να δεχθεί γκολ.

Μιλάμε άλλωστε για έναν προπονητή που δύο σεζόν πίσω, το 2023-24, είχε φτάσει σε ένα ιστορικό νταμπλ στη Γερμανία -όχι με τη Μπάγερν, όχι με τη Ντόρτμουντ- αλλά με τη Λεβερκούζεν, η οποία με αυτόν στο «τιμόνι» της, έγινε η πρώτη αήττητη πρωταθλήτρια στην ιστορία της Bundesliga.

Στις «ασπιρίνες», ο Αλόνσο κατέγραψε μέσο όρο 2,14 βαθμούς ανά αγώνα, τον υψηλότερο στην ιστορία της ομάδας για προπονητές που έκλεισαν τουλάχιστον έναν ολόκληρο χρόνο. Αλλιώς, σε 140 ματς, είχε 89 νίκες, 32 ισοπαλίες και 19 ήττες.

Fast forward στο σήμερα, η Ρεάλ Μαδρίτης σίγουρα δεν ήταν ακόμη η ομάδα-τρένο που θα περίμενε ίσως ο κόσμος της, ωστόσο -Γενάρη μήνα- παρέμενε μέσα σε όλους τους στόχους της. Τουλάχιστον, τους σημαντικούς στόχους της. Ο Αλόνσο άφησε τη Ρεάλ 2η στο ισπανικό πρωτάθλημα και το -4 από τη Μπαρτελόνα, την άφησε 7η στο Champions League με 4 νίκες και 2 ήττες και σε τροχιά απευθείας πρόκρισης στους «16», αλλά και με 1 νίκη και 1 ήττα στα classico με τη Μπαρτσελόνα.

Ίδιο ρεκόρ με τον Φλικ και καλύτερο ποσοστό από προπονητές-θρύλους

«Μιλώντας» για Μπαρτσελόνα, ενδεικτικό της ποδοσφαιρικής «τρέλας» της Ρεάλ Μαδρίτης, τα πρώτα 34 ματς του Τσάμπι Αλόνσ στον πάγκο της, περιλαμβάνουν τα ίδια ακριβώς αποτελέσματα με αυτά του Χάνσι Φλικ στον πάγκο της «Μπάρτσα» στους ίδιους αγώνες. Και οι δύο προπονητές, στα 34 πρώτα τους ματς είχαν ρεκόρ 24-4-6! Ο ένας όμως είναι τώρα άνεργος και ο άλλος θεωρείται ήδη άκρως επιτυχημένος…

Ως προς τις επιτυχίες, εντύπωση προκαλεί και η σύγκριση του ρεκόρ του Αλόνσο στη Ρεάλ με αυτά των άλλων σπουδαίων προπονητών που έχουν περάσει τα τελευταία χρόνια αλλά και ιστορικά από τον πάγκο των «μερένγκες». Μόνο ο Μανουέλ Πελεγκρίνι με 75% σε 48 αγώνες, ο Ζοζέ Μουρίνιο με 71,9% σε 148, ο Ράντομιρ Άντιτς με 71% σε 39 και ο Κάρλο Αντσελότι με 71,7% σε 353 αγώνες, έχουν καλύτερο ποσοστό νικών από τον Αλόνσο στον πάγκο της «Βασίλισσας».

Ενδεικτικό είναι ότι ο θρυλικός Μιγκέλ Μουνιόθ, που κέρδισε 14 τρόπαια με τη Ρεάλ από το 1960 ως το 1974 δεν έφτασε καν το 60%, ενώ ο Ζινεντίν Ζιντάν των τριών σερί Champions League είχε κάτω από 70% στην πρώτη (69,8%) και οριακά πάνω από 60% (60,5%) στη δεύτερη θητεία του. Ακόμη και ο Κάρλο Αντσελότι, στη δεύτερη θητεία του (2021-2025) κατέγραψε μικρότερο ποσοστό από τον Ισπανό (70,1%).

Ως προς τους βαθμούς ανά αγώνα, σε αυτό τον αιώνα -δηλαδή από το 2000 και έπειτα- μόνο Αντσελότι, Πελεγκρίνι, Ζιντάν και Μουρίνιο έχουν καλύτερο μέσο όρο από τους 2,24 βαθμούς ανά ματς που κατέγραψε ο Τσάμπι Αλόνσο αυτή τη σεζόν. Στο ίδιο διάστημα, από τους προπονητές της Ρεάλ Μαδρίτης που έφυγαν πριν συμπληρώσουν 50 αγώνες, το ποσοστό του Αλόνσο είναι το δεύτερο καλύτερο, πίσω μονάχα από τους 2,35 βαθμούς ανά αγώνα του Μανουέλ Πελεγκρίνι.

Τα καλύτερα ποσοστά νικών στην ιστορία της Ρεάλ:

75% – Μανουέλ Πελεγκρίνι
71,9% – Ζοζέ Μουρίνιο
71% – Ράντομιρ Άντιτς
70,8% – Κάρλο Αντσελότι
70,6% – Τσάμπι Αλόνσο

Μέσος όρος βαθμών προπονητών της Ρεάλ σε θητείες από το 2000 και έπειτα:

Κάρλο Αντσελότι: 729 μέρες / 119 αγώνες / 2,36 βαθμοί/αγώνα
Μανουέλ Πελεγκρίνι: 364 μέρες / 48 αγώνες / 2,35 βαθμοί/αγώνα
Ζοζέ Μουρίνιο: 1095 μέρες / 178 αγώνες / 2,30 βαθμοί/αγώνα
Ζινεντίν Ζιντάν: 908 μέρες / 149 αγώνες / 2,30 βαθμοί/αγώνα
Κάρλο Αντσελότι: 1424 μέρες / 234 αγώνες / 2,25 βαθμοί/αγώνα
Ράφα Μπενίτεθ: 187 μέρες / 25 αγώνες / 2,24 βαθμοί/αγώνα
Ζινεντίν Ζιντάν: 842 μέρες / 114 αγώνες / 2,04 βαθμοί/αγώνα
Φάμπιο Καπέλο: 359 μέρες / 50 αγώνες / 1,92 βαθμοί/αγώνα
Βιθέντε Ντελ Μπόσκε: 1321 μέρες / 233 αγώνες / 1,87 βαθμοί/αγώνα

Οι προπονητές της Ρεάλ με τα λιγότερα ματς στον 21ο αιώνα:

1. Χοσέ Αντόνιο Καμάτσο: 2,00 βαθμοί/ματς (4-0-2 σε 6 αγώνες)
2. Ζουλέν Λοπετέγκι: 1,43 βαθμοί/ματς (6-2-6 σε 14 αγώνες)
3. Μαριάνο Γκαρσία Ραμόν: 2,00 βαθμοί/ματς (12-4-4 σε 20 αγώνες)
4. Ράφα Μπενίτεθ: 2,24 βαθμοί/ματς (17-5-3 σε 25 αγώνες)
5. Χουάντε Ράμος: 2,04 βαθμοί/ματς (18-1-8 σε 27 αγώνες)
6. Σαντιάγκο Σολάρι: 2,12 βαθμοί/ματς (22-2-8 σε 32 αγώνες)
7. Χουάν Ραμόν Λόπεθ Κάρο: 1,85 βαθμοί/ματς (17-10-6 σε 33 αγώνες)
8. Τσάμπι Αλόνσο: 2,24 βαθμοί/ματς (24-4-6 σε 34 αγώνες)
9. Βαντερλέι Λουξεμπούργκο: 2,02 βαθμοί/ματς (28-7-10 σε 45 αγώνες)
10. Μανουέλ Πελεγκρίνι: 2,35 βαθμοί/ματς (36-5-7 σε 48 αγώνες)

Ένα εκατομμύριο για κάθε νίκη!

Αντίστοιχη είναι η… παράνοια και σε οικονομικό επίπεδο στην υπόθεση Αλόνσο. Όπως αποκαλύπτει το γερμανικό «Kicker», το συμβόλαιο του Βάσκου που είχε ισχύ ως το 2028, κόστιζε στη Ρεάλ περί τα 8-9 εκατομμύρια ευρώ ανά σεζόν, όμως υπήρχε όρος που έλεγε ότι αν απολυθεί εντός της πρώτης σεζόν, τότε θα αποζημιωνόταν μονάχα για αυτή -όπως δηλαδή και έγινε.

Έστω κι έτσι βέβαια, αν συνυπολογιστούν στην εξίσωση και τα περίπου 15 εκατομμύρια της ρήτρας που πλήρωσαν οι Μαδριλένοι για να τον αποδεσμεύσουν από τη Λεβερκούζεν, το σύνολο για αυτά τα 34 ματς φτάνει τα 24 εκατομμύρια ευρώ. Κοινώς, ο Αλόνσο κόστισε στη Ρεάλ περίπου 1 εκατ. ευρώ για καθεμιά από τις νίκες που πέτυχε, αποδεικνύοντας πως το τίμημα του πρωταθλητισμού είναι… πανάκριβο.

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ
Αντίσταση 13.01.26

Η Björk έχει ένα σχέδιο για να σώσει τη Γροιλανδία από τον Ντόναλντ Τραμπ

Μετά τη Βενεζουέλα, η κυβέρνηση Τραμπ φαίνεται να έχει στρέψει την προσοχή της στη Γροιλανδία. Ωστόσο η Iσλανδή τραγουδίστρια Björk έχει μια λύση, σύμφωνα με άρθρο του Vanity Fair.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ολυμπιακός: Η αποστολή για τον προημιτελικό Κυπέλλου με τον ΠΑΟΚ
Κύπελλο Ελλάδας Betsson 13.01.26

Η αποστολή του Ολυμπιακού για το ματς με τον ΠΑΟΚ

Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Τετάρτη τον ΠΑΟΚ στον μονό νοκ-άουτ προημιτελικό του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson και ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ ανακοίνωσε την αποστολή στην οποία περιλαμβάνονται και οι Ποντένσε και Ροντινέι.

Σύνταξη
Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών
Ελλάδα 13.01.26

Απεργία ταξί: Με καπνογόνα και κόρνες οδεύουν προς το υπουργείο Μεταφορών

Σε 48ωρη απεργία οι οδηγοί ταξί - Τα αιτήματά τους - Το ΣΑΤΑ προειδοποιεί πως «αν η κυβέρνηση συνεχίσει να αγνοεί τα δίκαια αιτήματά μας, η απάντηση μας θα είναι σφοδρή, αγωνιστική και με μεγάλες εκπλήξεις».

Σύνταξη
Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.
Επιχειρηματικότητα 13.01.26

Ο Δήμαρχος Πειραιά Γιάννης Μώραλης στην εκδήλωση κοπής πίτας του Ε.Β.Ε.Π.

Ο Δήμαρχος Πειραιά συνεχάρη το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς, σημειώνοντας πως το Ε.Β.Ε.Π. αποτελεί τον σημαντικότερο φορέα της οικονομίας και της επιχειρηματικότητας του Πειραιά.

Σύνταξη
Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Υποκλοπές: Γιατί είναι σημαντική η κατάθεση Κομνόπουλου στη δίκη και η αφωνία της κυβέρνησης στις μαρτυρίες

Ο έμπορος όπλων Σταύρος Κομνόπουλος πρέπει να καταθέσει στη δίκη για τις υποκλοπές καθώς ήταν εκείνος που βοήθησε στο στήσιμο της Intellexa στην Ελλάδα και εταιρείες του πλήρωναν τα ενοίκια των Ισραηλινών συνεργατών της.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο
Ελλάδα 13.01.26

Δολοφονία Γρηγορόπουλου: Επεισοδιακή η δίκη Κορκονέα στον Άρειο Πάγο

Ο εισαγγελέας του Ανώτατου Δικαστηρίου εισηγήθηκε να απορριφθεί η αίτηση αναίρεσης του κατηγορούμενου, πρόταση που αν γίνει δεκτή από τον Άρειο Πάγο θα επικυρωθεί η ποινή της ισόβιας κάθειρξης

Μίνα Μουστάκα
Μίνα Μουστάκα
Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»
Βίντεο 13.01.26

Καραχάλιος για Καρυστιανού: «Την έχει μαγέψει η Γρατσία, την έχουν παγιδέψει με τους αστρολογικούς χάρτες»

Επίθεση στην Μαρία Καρυστιανού εξαπέλυσε ο Νίκος Καραχάλιος λέγοντας ότι «έχει χάσει το μέτρο» ότι «λέει συνεχώς ψέματα» και ότι «δεν σκέφτεται λογικά»

Σύνταξη
Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας
Ένωσαν δυνάμεις 13.01.26

Σε δίκτυο φορέων για την διαχείριση σοβαρών φαινομένων που απειλούν τα παιδιά εντάχθηκε ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας

Στο Τοπικό Δίκτυο Φορέων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδος για την πρόληψη και τη διαχείριση φαινομένων και προβλημάτων που απειλούν τα παιδιά συμμετέχει ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας.

Σύνταξη
«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του
Οικογενειακές ιστορίες 13.01.26

«Της άρεσε ο Μπεν Άφλεκ» – Η αποκάλυψη που έκανε ο Ματ Ντέιμον για τη σύζυγό του Λουτσιάνα και τον κολλητό του

Αρκετά χρόνια προτού ο Ματ Ντέιμον συναντήσει τη Λουτσιάνα, όταν εκείνη είχε δει το Good Will Hunting για πρώτη φορά, «σκάλωσε» με τον Μπεν Άφλεκ. Στο τέλος παντρεύτηκε τον κολλητό του.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»
Ποδόσφαιρο 13.01.26

«Πιθανό να φύγει ως δανεικός από τη Σπαρτάκ ο Λιβάι Γκαρσία»

Στο ελληνικό πρωτάθλημα έκανε θραύση με την ΑΕΚ, ωστόσο στη Ρωσία τα πράγματα δεν εξελίσσονται το ίδιο καλά για τον Λιβάι Γκαρσία, ο οποίος φαίνεται πως μετράει μέρες στη Σπαρτάκ Μόσχας.

Σύνταξη
Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες
Κόσμος 13.01.26

Η απάντηση του Οικουμενικού Πατριαρχείου στη Μόσχα: Ευφάνταστα σενάρια, ψευδείς ειδήσεις, ύβρεις, κατασκευασμένες πληροφορίες

Με ανακοίνωση, το Οικουμενικό Πατριαρχείο απαντά στην επίθεση που εξαπέλυσε η Ρωσική Υπηρεσία Εξωτερικών Πληροφοριών στον Πατριάρχη Βαρθολομαίο

Σύνταξη
Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Προκλητικός ο Π. Μαρινάκης, απειλεί τους αγρότες – Ξορκίζει τις συνελεύσεις, βλέπει κομματικά εγκάθετους στα μπλόκα

Ξεπέρασε κάθε όριο ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Π. Μαρινάκης, ο οποίος απειλώντας με καταστολή τους αγωνιζόμενους αγρότες μίλησε για κομματικά εγκάθετους που πυρπόλησαν τον διάλογο, στοχοποίησε το ΚΚΕ και έφτασε στο σημείο να πει «πάνε οι εποχές των γενικών συνελεύσεων», καταδεικνύοντας την αλλεργία της κυβέρνησης στις συλλογικές αποφάσεις

Σύνταξη
Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 13.01.26

Εξεταστική: Να κατατεθεί η επιστολή παραίτησης των ορκωτών λογιστών του ΟΠΕΚΕΠΕ ζητούν ΠΑΣΟΚ και ΣΥΡΙΖΑ

Το θέμα έθεσε κατά την έναρξη της συνεδρίασης η εισηγήτρια του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, η οποία ζήτησε από το προεδρείο να αποσταλεί το σχετικό αίτημα στην ΑΑΔΕ (συμφώνησε και ο ΣΥΡΙΖΑ)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό
Ποδόσφαιρο 13.01.26

Πώς θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό με τον Παναθηναϊκό

Ο Μανόλο Χιμένεθ δεν αποκάλυψε τις προθέσεις του για την ενδεκάδα που θα παίξει ο Άρης στον προημιτελικό του Κυπέλλου με τον Παναθηναϊκό, ενώ η αποστολή θα αναχωρήσει το απόγευμα για την Αθήνα.

Σύνταξη
Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση
Άφαντος 13.01.26

Κανείς δεν ξέρει που βρίσκεται ο Τίμοθι Μπάσφιλντ 3 ημέρες μετά την έκδοση εντάλματος σύλληψης για παιδική κακοποίηση

Η αστυνομία του Αλμπουκέρκε επιβεβαίωσε στο People ότι συνεργάζεται με την Ομοσπονδιακή Αστυνομία για τον εντοπισμό και τη σύλληψη του ηθοποιού και σκηνοθέτη Τίμοθι Μπάσφιλντ, την ώρα που η σύζυγός του, η ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ έχει απενεργοποιήσει τους λογαριασμούς της στα σόσιαλ μίντια.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
