Πρωτοφανές: Ο Γκαγκάτσης έτρεξε να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά

Το ένα δεδομένο είναι ότι η συντριπτική πλειοψηφία των ομάδων της Stoiximan Super League έβγαλαν ανακοινώσεις, ή διαρροές, έγιναν ακόμη και δηλώσεις από παράγοντες για κακές διαιτησίες. Το άλλο δεδομένο, εξίσου σημαντικό, ότι καμία ΠΑΕ δεν έχει εκφραστεί δημόσια υπέρ ή κατά της παραμονής του Λανουά!

Κι όμως, ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης δεν έχει διαψεύσει ότι θα εισηγηθεί την παραμονή του Λανουά, ενώ το πρωτάθλημα βρίσκεται σε εξέλιξη. Ο Μάκης Γκαγκάτσης δίνει την εντύπωση ότι θέλει να προλάβει τις ομάδες για τον Λανουά.

Αρκετοί παράγοντες της ΕΠΟ, που είναι και πρόεδροι ΕΠΣ, αντί να ασχοληθούν με θέματα του ερασιτεχνικού ποδοσφαίρου ή με την ανακαίνιση και τις δαπάνες του προπονητικού κέντρου των εθνικών ομάδων νιώθουν την ανάγκη (γιατί άραγε;) να στηρίξουν τον Λανουά, προκειμένου να στρώσουν χαλί για την παραμονή του. Έτσι, τέτοιες δηλώσεις, το τελευταίο διάστημα, έκαναν ο αναπληρωτής πρόεδρος Νίκος Τζώρτζογλου, ο ταμίας Στέργιος Αντωνίου, το μέλος της ΕΕ Δημοσθένης Κουπτσίδης, μέχρι και ο πρόεδρος της ΕΠΣ Μακεδονίας, Σάββας Δημητριάδης! Πιθανόν και κάποιοι άλλοι. Δεν χρειάζεται να τις επαναλάβουμε, όλοι τάχθηκαν υπέρ Λανουά αν και δεν ασχολούνται με τη διαιτησία!

Στα επιχειρήματα «υπέρ Λανουά» τοποθετούν και τους ξένους διαιτητές. Όμως, παραβλέπουν ότι ο διαιτητής και ο VAR του αγώνα Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 1-0, οι Σλοβένοι Ομπρένοβιτς και Γιουγκ, αντίστοιχα, ακύρωσαν γκολ του Μπρούνο με ανύπαρκτο επιθετικό φάουλ, ή ότι ο Ισπανός Σάντσεθ Μαρτίνεθ πήγε να δώσει σούπερ ανύπαρκτο πέναλτι, καθώς η μπάλα δεν βρήκε το χέρι του Ρέτσου, πάλι καλά που υπάρχει το VAR και τον κάλεσε να αλλάξει απόφαση. Τι έκανε ο Λανουά για να μην γίνουν τέτοια λάθη στα πλέι οφ 1-4 της Stoiximan Super League;

Ένα άλλο επιχείρημα είναι ότι «οι Ελληνες διαιτητές εκτιμούν τον Λανουά». Αυτό ισχύει με όλους τους αρχιδιαιτητές, επειδή οι διαιτητές θέλουν να ορίζονται! Δεν είναι επιχείρημα η ανακοίνωση που έβγαλαν με αφορμή τον ορισμό Ελλήνων ρέφερι (σφύριξε ο Φωτιάς, με VAR τον Παπαπέτρου), στον τελικό Κυπέλλου Betsson ΠΑΟΚ-ΟΦΗ, όμως αποτελεί κοινό μυστικό ότι δεν ρωτηθήκαν όλοι οι ρέφερι και οι βοηθοί της Super League, παρά η ανακοίνωση αποτέλεσε πρωτοβουλία κάποιων διεθνών, όχι όλων!

Κάποιοι κατατάσσουν στα (δήθεν) θετικά του Λανουά ότι πάει σε γήπεδα σε όλη την Ελλάδα και βλέπει διαιτητές. Όμως, αποφεύγει τα «καυτά» ματς, ενώ την προηγούμενη σεζόν φέρεται να μην είδε δια ζώσης όλους τους διαιτητές και τους βοηθούς που ανέβασε στην Super League! Μήπως αυτό γίνεται για να δικαιολογεί την υψηλή αμοιβή του; Όμορφη χώρα η Ελλάδα, αξίζει κάποιος να την γνωρίσει…

Για το θέμα Λανουά αρμόδια είναι η Επιτροπή Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου της ΕΠΟ. Σε αυτή εκπροσωπούνται οι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ. Όμως, προς τι η βιασύνη ενώ δεν βιάζονται οι ομάδες και ενώ το πρωτάθλημα της Stoiximan Super League δεν τελείωσε ακόμη; Το ίδιο ισχύει και με την στελέχωση των πινάκων της επόμενης σεζόν. Υπάρχει φημολογία ότι είναι έτοιμοι και είναι θέμα ημερών οι ανακοίνωσή τους.