Πήρε το Super Cup η Μπάρτσα, 3-2 τη Ρεάλ με υπογραφή Ραφίνια

Μετά το πρωτάθλημα και το Κύπελλο, η Μπαρτσελόνα πήρε και το Σούπερ Καπ! Σε έναν τρομερό τελικό στην Τζέντα της Σαουδικής Αραβίας, οι Καταλανοί επικράτησαν με 3-2 της Ρεάλ Μαδρίτης και κατέκτησαν το 16ο τρόπαιο της ιστορίας τους στη διοργάνωση. Σπουδαία εμφάνιση από τον Ραφίνια με δύο γκολ και ηγετική παρουσία σε ακόμα ένα μεγάλο παιχνίδι.

Το ματς ξεκίνησε με καλό ρυθμό και με τους Βινίσιους και Έρικ να έχουν από μία καλή στιγμή για τις δύο ομάδες στο πρώτο τέταρτο. Στο 33′ ο Γκονζάλο Γκαρθία έχασε μεγάλη ευκαιρία και στο 35′ ο Ραφίνια δεν έκανε καλό τελείωμα απέναντι από τον Κουρτουά. Από εκεί και μέχρι τη λήξη του ημιχρόνου όμως έγινε χαμός.

Μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή της Ρεάλ, ο Ραφίνια πήρε την μπάλα και με τρομερό σουτ έκανε το 1-0. Ο Κουρτουά στο 41′ έσωσε σε σουτ του Φερμίν και στο 45+1′ ο Βινίσιους με τρομερή ατομική ενέργεια έκανε το 1-1. Από τρομερή κάθετη του Πέδρι στο 45+4′ ο Λεβαντόφσκι με άψογο τελείωμα έκανε το 2-1 για την Μπάρτσα, αλλά ούτε αυτό ήταν το σκορ ημιχρόνου. Αυτό γιατί μετά από εκτέλεση κόρνερ στο 45+5′ ο Χάουσεν σημάδεψε δοκάρι και στην επαναφορά ο Γκαρθία πέφτοντας έκανε το 2-2 με απίθανο τρόπο.

Στο 51′ και στο 63′ ο Ζοάν Γκαρθία έσωσε την Μπαρτσελόνα σε προσπάθειες των Βινίσιους και Ροντρίγκο ενώ στο 71′ ήταν η σειρά του Γιαμάλ να χάσει ευκαιρία. Δύο λεπτά μετά όμως ο Ραφίνια πήρε την μπάλα στο ύψος της περιοχής, έκανε το σουτ, η μπάλα κόντραρε στον Ασένθιο και κατέληξε στα δίχτυα για το 3-2. Οι «μπλαουγκράνα» προσπάθησαν να διαχειριστούν το παιχνίδι, αλλά στο 90′ αποβλήθηκε ο Ντε Γιονγκ και τους χάλασε τα σχέδια.

Η Ρεάλ πίεσε πολύ στις καθυστερήσεις και είχε δύο τεράστιες ευκαιρίες για να στείλει το παιχνίδι στα πέναλτι. Στο 90+5 ο Καρέρας ολομόναχος έστειλε την μπάλα με σουτ πάνω στον Γκαρθία ενώ στο 90+7′ το ίδιο έκανε και ο Ασένθιο με κεφαλιά αμαρκάριστος. Το τελικό σφύριγμα του διαιτητή βρήκε άπαντες στην Μπαρτσελόνα να πανηγυρίζουν έξαλλα την κατάκτηση ενός ακόμη τροπαίου.

ΜΠΑΡΤΣΕΛΟΝΑ: Ζοάν Γκαρσία, Μπαλντέ, Κουμπαρσί, Έρικ Γκαρσία(82’ Μαρτίν), Κουντέ, Ντε Γιονγκ, Φερμίν(66’ Όλμο), Πέδρι, Γιαμάλ(90+3’ Αραούχο), Ραφίνια(82’ Ράσφορντ), Λεβαντόφσκι(66’ Τόρες)

ΡΕΑΛ ΜΑΔΡΙΤΗΣ: Κουρτουά, Βαλβέρδε(66’ Γκιουλέρ), Ασένθιο, Χούισεν(76’ Αλάμπα), Καρέρας, Τσουαμενί, Καμαβινγκά(82’ Θεμπάγιος), Μπέλιγχαμ, Ροδρίγο, Βινίσιους(82’ Μασταντουόνο), Γκονζάλο Γκαρσία(76’ Εμπαπέ)