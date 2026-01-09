Κόντρα Βινίσιους – Σιμεόνε και… παραλίγο χαμός στο Ατλέτικο – Ρεάλ (vid)

Η Ρεάλ Μαδρίτης νίκησε 2-1 την Ατλέτικο Μαδρίτης το βράδυ της Πέμπτης και πήρε το εισιτήριο για τον τελικό του ισπανικού Σούπερ Καπ, σε ένα ντέρμπι που ωστόσο είχε αρκετή ένταση.

Στις γραμμές των πάγκων υπήρξε… μάχη ανάμεσα στον προπονητή της Ατλέτικο, Ντιόγκο Σιμεόνε, και τον αστέρα της Ρεάλ Μαδρίτης, Βινίσιους Τζούνιορ, με τους δύο να ανταλλάζουν λόγια κατά τη διάρκεια του αγώνα.

Στο 81′, όταν ο Βραζιλιάνος πέρασε εκτός ως αλλαγή, ο κόουτς των «ροχιμπλάνκος» φαίνεται σε βίντεο να του λέει χαρακτηριστικά: «Βίνι, Βίνι, ο Φλορεντίνο θα σε ξεφορτωθεί, θυμίσου ότι στο είπα…».

Ο προπονητής της Ρεάλ, Τσάμπι Αλόνσο, που άκουσε από μακριά τον διάλογο του Σιμεόνε με τον παίκτη του, αμέσως κινήθηκε σε έξαλλη κατάσταση προς το μέρος του αντίπαλου προπονητή, με τους διαιτητές και άλλα μέλη του πάγκου της Ρεάλ να παρεμβαίνουν για να μην ξεφύγει η κατάσταση.

Δείτε τι συνέβη

Diego Simeone told Vinicius Jr during the game: «Vini, Vini… Florentino is going to get rid of you, remember I told you!» 😭😭😭

pic.twitter.com/q6Bgz4pg4c — Footy Humour (@FootyHumour) January 8, 2026

Λίγο μετά, την ώρα που ο «Βίνι» κατευθυνόταν προς τον πάγκο, ο Σιμεόνε του φώναξε ειρωνικά: «Άκου! Σε αποδοκιμάζουν! Άκου τα σφυρίγματα».

Ο Βινίσιους εξαγριώθηκε, κινήθηκε απειλητικά προς τον Αργεντινό τεχνικό και χρειάστηκε η παρέμβαση συμπαικτών και παραγόντων για να ηρεμήσει η κατάσταση.