«Δεν μας αφορά ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος» – «Εθνική ανάγκη» βαφτίζει ο Μητσοτάκης την εκλογική νίκη της ΝΔ

Με την καταληκτική τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώθηκαν οι εργασίες του 16ου συνεδρίου της ΝΔ.

Ο πρωθυπουργός θέλησε να βάλει τέλος στις γκρίνιες και τις ενστάσεις στο εσωτερικό της ΝΔ, παρουσιάζοντας το συνέδριο ως ένα συνέδριο σύνθεσης διαφορετικών απόψεων και αφουγκράσματος του «υγιούς» προβληματισμού στελεχών από την ηγεσία του κόμματος και κηρύσσοντας άτυπα την έναρξη της προεκλογικής εκστρατείας.

«Μην περιμένετε την προεκλογική περίοδο», είπε στους συνέδρους σημειώνοντας ότι τώρα είναι «καιρός για δράση». «Η θέση όλων αύριο είναι έξω, στην αγκαλιά της κοινωνίας», πρόσθεσε ενώ έθεσε τον στόχο για την «ιστορική» όπως είπε τρίτη νίκη της ΝΔ στις επερχόμενες εκλογές που πάντως επέμεινε ότι θα γίνουν το 2027.

Ως νικητήρια μέθοδο, ο Κ. Μητσοτάκης συμβούλευσε τα στελέχη του κόμματος να μην κουράζονται να επαναλαμβάνουν τις επιτυχίες της κυβέρνησης κάνοντας έναν απολογισμό του κυβερνητικού έργου, ενώ παρουσίασε τον στόχο της τρίτης εκλογικής επιτυχίας ως «εθνική ανάγκη» καθώς σε διαφορετική περίπτωση η χώρα θα «βιώσει καταστάσεις ακυβερνησίας και πειραματισμών».

Δεν μας αφορά η αντιπολίτευση αλλά…

Αν και ο Κυριάκος Μητσοτάκης επανέλαβε αρκετές φορές ότι δεν τον αφορά η αντιπολίτευση, το «ποιος θα είναι δεύτερος ή τρίτος», και ότι «αντίπαλος της ΝΔ είναι τα προβλήματα» τα καρφιά και οι αιχμές δεν έλειψαν τόσο για τον Αλέξη Τσίπρα – του οποίου το όνομα δεν ανέφερε – όσο και για τον Νίκο Ανδρουλάκη.

Η γραμμή Μητσοτάκη για τις επερχόμενες εκλογές – όπως διαφαίνεται από την τοποθέτησή του- φαίνεται πως θα είναι να «υπενθυμίζει» στους εν δυνάμει ψηφοφόρους του το «χάος του 2015».

«Δεν θα γυρίσουμε τρεις τετραετίες πίσω» είπε σε σημείο της τοποθέτησής του ενώ υποσχέθηκε ότι μία εκλογική νίκη της ΝΔ – αν και παραδέχτηκε ότι θα είναι δύσκολη μάχη- θα κλείσει οριστικά τους λογαριασμούς του παρελθόντος.

«Οι αντίπαλοί μας μάχονται για να γυρίσουμε στο παρελθόν» είπε και μίλησε για αυτούς που μένουν «παγιδευμένοι στα ξύλινα συνθήματα του 1981».

Την προοδευτική αντιπολίτευση την χαρακτήρισε «λαϊκιστική» ενώ την ακροδεξιά «πατριώτες του καναπέ» αν και τα βέλη του στράφηκαν κυρίως απέναντι στο πρώτο στρατόπεδο.

Εσωκομματικά καρφιά

Στο εσωκομματικό πεδίο δεν έλειψαν τα «καρφιά» καθώς σε σημείο της τοποθέτησής του ανέφερε ότι «την Ιστορία τη γράφουν οι παρόντες», μία αιχμή στον Κώστα Καραμανλή που δεν συμμετείχε στο συνέδριο αν και το όνομά του αναφέρθηκε σε τοποθετήσεις αρκετών στελεχών.

Ξεκινώντας μάλιστα την τοποθέτησή του φρόντισε να υπογραμμίσει ότι από τα 16 συνέδρια που έχει πραγματοποιήσει η ΝΔ στα 52 χρόνια ζωής της, τα επτά έγιναν ενώ ήταν πρόεδρος του κόμματος κάτι που όπως είπε είναι ενδεικτικό για το πώς αντιλαμβάνεται τη «δημοκρατία» στο κόμμα, μετά από μία ταραχώδη περίοδο στα εσωτερικά που «γαλάζιοι βουλευτές» διαμαρτυρήθηκαν δημόσια για το ότι δεν «ακούγονται αρκετά» από την ηγεσία.

Σημαντικά σημεία της τοποθέτησης Μητσοτάκη