magazin
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
magazin

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΡΑΜΠ
# ΤΕΜΠΗ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε στην χολιγουντιανή ρητορική: Η νέα ανάρτηση και το «φάντασμα» του Λίαμ Νίσον
Taken 17 Μαΐου 2026, 09:57

Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε στην χολιγουντιανή ρητορική: Η νέα ανάρτηση και το «φάντασμα» του Λίαμ Νίσον

Με νέα ανάρτηση που μοιάζει βγαλμένη από ταινία δράσης, ο Λευκός Οίκος «ντύνει» τον πόλεμο με χολιγουντιανή εκδίκηση

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Spotlight

Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης

Προσθήκη του in.gr στην Google

Μετά τα βίντεο σε αισθητική Grand Theft Auto, ο Λευκός Οίκος επέστρεψε με νέα ανάρτηση που ντύνει την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν με χολιγουντιανή ρητορική εκδίκησης.

Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε το Σάββατο με ακόμη μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και μια φράση που αρχικά μοιάζει να παραπέμπει στη σκληρή ρητορική του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για την Επιχείρηση Epic Fury.

View this post on Instagram

A post shared by @deptofwar


«Αν σκοτώσετε Αμερικανούς, αν απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στη Γη, θα σας κυνηγήσουμε χωρίς απολογία και χωρίς δισταγμό — και θα σας σκοτώσουμε», είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο ο Χέγκσεθ, παρουσιάζοντας το δόγμα της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν.


Μόνο που τόσο η ρητορική όσο και η αισθητική της νέας ανάρτησης παραπέμπουν περισσότερο στο Χόλιγουντ παρά σε επίσημη κρατική επικοινωνία.

Από το Πεντάγωνο στο Taken

Η φράση θυμίζει ευθέως μία από τις πιο θρυλικές σκηνές του Taken, της ταινίας δράσης του 2008 με τον Λίαμ Νίσον. Εκεί, ο ήρωας μιλά στο τηλέφωνο με τους απαγωγείς της κόρης του και τους προειδοποιεί ότι θα τους βρει και θα τους σκοτώσει.

Η σκηνή έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Νίσον πριν ο ίδιος αρχίσει να απομακρύνεται από τις ταινίες δράσης. Στην περίπτωση του Λευκού Οίκου, όμως, η κινηματογραφική απειλή δεν αφορά μυθοπλασία, αλλά πραγματική στρατιωτική σύγκρουση.

@hulu Narrator: “He did find him.” #Taken #LiamNeeson ♬ original sound – hulu

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί τη «γλώσσα» της ποπ κουλτούρας για να πλαισιώσει την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν. Η νέα ανάρτηση με την αισθητική του Taken έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βίντεο που αντιμετωπίζουν τη στρατιωτική δράση σαν υλικό για viral μοντάζ: με γρήγορες εναλλαγές εικόνων, δυνατή μουσική, αναφορές σε videogames και ατάκες από γνωστές ταινίες δράσης.

Προηγήθηκαν βίντεο με αισθητική Grand Theft Auto, όπου πραγματικά στρατιωτικά πλήγματα παρουσιάζονταν σαν σκηνές από videogame. Μετά την καταστροφή στόχων, στην οθόνη εμφανιζόταν η χαρακτηριστική ένδειξη «WASTED», μεταφέροντας στην επικοινωνιακή πολιτική του Λευκού Οίκου μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι παρά σε πολεμική επιχείρηση.


Σε άλλο βίντεο, η αισθητική θύμιζε Call of Duty: κάθε πλήγμα παρουσιαζόταν σαν επιτυχία σε πίνακα βαθμολογίας, με πόντους να προστίθενται μετά την καταστροφή στόχων. Η λογική ήταν σαφής: ο πόλεμος μεταφραζόταν σε οπτικό κώδικα γνώριμο σε όσους έχουν μεγαλώσει με gaming, memes και σύντομα, επιθετικά edits στα social media.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει δημοσιεύσει και μοντάζ που συνδυάζουν πλάνα στρατιωτικών επιθέσεων με σκηνές από ταινίες και σειρές, από Superman, Iron Man και Gladiator μέχρι Braveheart, Top Gun, John Wick, Star Wars και Breaking Bad. Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο trailer blockbuster παρά επίσημη κρατική επικοινωνία: ηρωικές ατάκες, κινηματογραφικές πόζες, εικόνες ισχύος και πραγματικά πλήγματα δεμένα σε ένα ενιαίο θέαμα.

Αυτή ακριβώς η μίξη είναι που προκαλεί και τις αντιδράσεις. Για πολλούς επικριτές, δεν πρόκειται απλώς για χρήση αναγνωρίσιμων αναφορών από την ποπ κουλτούρα, αλλά για την ένταξή τους σε ένα αφήγημα πολέμου, όπου η στρατιωτική βία παρουσιάζεται με όρους ψυχαγωγίας, gaming και διαδικτυακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η χρήση αποσπασμάτων από ταινίες άνοιξε και άλλο μέτωπο αντιδράσεων, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους δημιουργούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει από βίντεο για τα πλήγματα στο Ιράν απόσπασμα από το Tropic Thunder, την πολεμική σάτιρα που σκηνοθέτησε, συνυπέγραψε και στην οποία πρωταγωνίστησε. Ο Στίλερ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε δοθεί άδεια για τη χρήση του υλικού και δήλωσε πως δεν θέλει το έργο του να γίνεται μέρος «προπαγανδιστικής μηχανής». «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Ο πόλεμος ως θέαμα

Η επιλογή αυτής της αισθητικής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα λίγων δευτερολέπτων: γρήγορο μοντάζ, δυνατή μουσική, memes, κινηματογραφικές ατάκες, gaming αναφορές και εικόνες πραγματικών επιθέσεων που παρουσιάζονται σαν σκηνές δράσης.

Η κριτική εστιάζει ακριβώς σε αυτό: ότι η κρατική επικοινωνία δανείζεται τη γλώσσα της ψυχαγωγίας για να μιλήσει για πραγματικά πλήγματα. Ο πόλεμος εμφανίζεται σαν trailer, σαν gameplay, σαν viral edit — με τους στόχους να γίνονται εικόνες προς κατανάλωση και την καταστροφή να χωρά σε ένα εντυπωσιακό μοντάζ.

Έτσι, πίσω από την αισθητική του Taken, του Grand Theft Auto και των υπερηρωικών blockbusters, το βασικό ερώτημα παραμένει πολιτικό και ηθικό: τι σημαίνει όταν ένας επίσημος κρατικός μηχανισμός παρουσιάζει τη στρατιωτική βία με όρους θεάματος, ειρωνείας και διαδικτυακής κουλτούρας.

Και τι θα πει ο Λίαμ Νίσον γι’ αυτό;

Headlines:
Economy
Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

Δημόσιο Χρέος: Τι θα κρίνει την επιστροφή σε επίπεδα κανονικότητας

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Προσθήκη του in.gr στην Google
Vita.gr
Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Ο αόρατος κίνδυνος που «χτυπά» εκατομμύρια καρδιές χωρίς προειδοποίηση

Business
ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

ΔΕΗ: Έσβησε ο λιγνίτης, φωτίζει το data center

inWellness
inTown
Stream magazin
Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ
Παγκοσμίως 15.05.26

Η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι η δεύτερη πιο επικίνδυνη αντισημίτρια στη νέα «μαύρη λίστα» του Ισραήλ

Έκθεση του Υπουργείου Διασποράς του Ισραήλ κατατάσσει τη Γκρέτα Τούνμπεργκ στους πιο «επικίνδυνους αντισημίτες» παγκοσμίως, βάζοντάς την πάνω από τον εθνικιστή Φουέντες

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Νέο φαινόμενο – Bιντεοσκοπούν κρυφά γυναίκες για τα social
«Ένιωσα ντροπή» 13.05.26

Γυναίκα βιντεοσκοπήθηκε κρυφά από άνδρα - Ανέβασε το βίντεο στα social και της ζήτησε να πληρώσει

Μια γυναίκα αγνώστων στοιχείων μίλησε στο BBC για την ταραχή που βίωσε αφού βιντεοσκοπήθηκε χωρίς να το γνωρίζει ή να έχει δώσει τη συγκατάθεσή της - Το βίντεο ανέβηκε στα social media.

Σύνταξη
Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Κρυβόμαστε 10.05.26

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε

Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο
«Ευχόμουν το αντίθετο» 08.05.26

Ο Λευκός Οίκος λέει πως ο Μαρκ Χάμιλ είναι «άρρωστος» μετά από ΑΙ ανάρτησή του με τον Τραμπ σε τάφο

Ο Μαρκ Χάμιλ βρέθηκε στο στόχαστρο του Λευκού Οίκου για AI εικόνα με τον Τραμπ σε τάφο, την οποία κατέβασε ζητώντας συγγνώμη. «Θα πρέπει να ζήσει αρκετά ώστε να λογοδοτήσει για τα εγκλήματά του», είπε

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του
Στρατηγική 06.05.26

Πώς οι Καρντάσιαν κατέκτησαν τον κόσμο – Η ανατομία του καρτέλ της δόξας, το sex tape και το τέλος του

Στο νέο της βιβλίο Dekonstructing the Kardashians [Αποδομώντας τις Καρντάσιαν], η Μέι Τζέι Κόρεϊ εξετάζει την ιλιγγιώδη άνοδο της οικογένειας, τις στρατηγικές και το αύριο μετά από αυτές

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
inStream - Ροή Ειδήσεων
Samsung: Κυβερνητική μεσολάβηση για να αποφευχθεί η απεργία – «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»
Μεσολάβηση 17.05.26

Συναγερμός στην κυβέρνηση της Νότιας Κορέας από την απειλή απεργίας στη Samsung - «Θα προκληθούν τεράστιες απώλειες»

Η κυβέρνηση της Νότιας Κορέας ανακοίνωσε ότι θα μεσολαβήσει μεταξύ της Samsung και του συνδικάτου εργαζομένων προκειμένου να αποφευχθεί η απεργία 18 ημερών

Σύνταξη
Κροατία: Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα – Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου
Στην Κροατία 17.05.26

Ακύρωση απογείωσης που κόβει την ανάσα - Αεροσκάφος «γλιστράει» και ακινητοποιείται εκτός διαδρόμου (βίντεο)

Η πτήση από Κροατία προς Φρανκφούρτη μετέφερε 132 επιβάτες και πενταμελές πλήρωμα - «Όλοι οι επιβάτες και τα μέλη του πληρώματος είναι καλά, κανείς δεν τραυματίστηκε» ανέφερε η Croatia Airlines

Σύνταξη
Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)
Ποδόσφαιρο 17.05.26

Μηδέν… του μηδέν: Αλ Νασρ και Κριστιάνο Ρονάλντο έχασαν έναν ακόμη τελικό – Το κλάμα του CR7 (vids, pics)

Πάει να σπάσει κάθε παγκόσμιο ρεκόρ... αποτυχίας η Αλ Νασρ του Κριστιάνο Ρονάλντο, η οποία το βράδυ του Σαββάτου έχασε στον τελικό του ασιατικού Champions League 2 - Κλάμα στον πάγκο από τον Πορτογάλο.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Αναστάτωση σε πτήση της Qantas – Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό
Συνελήφθη 17.05.26

Αναστάτωση σε πτήση της Qantas - Επιβάτης έβριζε το πλήρωμα και δάγκωσε αεροσυνοδό (βίντεο)

Το αεροσκάφος, που εκτελούσε πτήση από Αυστραλία προς ΗΠΑ, προσγειώθηκε στην Ταϊτή όπου ο απείθαρχος επιβάτης συνελήφθη - H Qantas τού επέβαλε απαγόρευση επιβίβασης στις πτήσεις της διά παντός

Σύνταξη
Μόσχα: Ουκρανική επίθεση με πάνω από 120 drones – Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες
Μεγάλο χτύπημα 17.05.26

Μπαράζ επιθέσεων με drones δέχτηκε η Ρωσία - Τρεις νεκροί και τουλάχιστον 17 τραυματίες στη Μόσχα

Στόχος ουκρανικής επίθεσης έγινε η Μόσχα και περιοχές γύρω από αυτή το βράδυ του Σαββάτου προς Κυριακή - Οι ρωσικές αρχές ανακοίνωσαν πως κατέρριψαν πάνω από 500 drones σε όλη την επικράτεια

Σύνταξη
Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κεραυνοί Δένδια (και δική του πλατφόρμα) κατά «επιτελικού κράτους» Μητσοτάκη – «Καρφιά» Κικίλια για την «ψυχή της παράταξης»

Με δική του διακριτή πολιτική πλατφόρμα ο Ν. Δένδιας, άσκησε σφοδρή κριτική προς Μαξίμου με «καρφιά» για απόκλιση από τις αρχές, τις αξίες και το «γενετικό υλικό» της παράταξης, με αιχμή τον λαϊκό χαρακτήρα, τους θεσμούς και το μοντέλο διακυβέρνησης - Θέμα αλλοίωσης της ταυτότητας της παράταξης έθεσε ο Β. Κικίλιας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Εξετάσεις: Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και οι απολυτήριες στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια
Καλή επιτυχία! 17.05.26

Αρχίζουν τη Δευτέρα οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα λύκεια – Πότε ξεκινούν στα γυμνάσια

Οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α' και Β' Λυκείου θα διεξαχθούν από τις 18 Μαΐου 2026 έως τις 12 Ιουνίου 2026 - Στις 29 και 30 Μαΐου ξεκινούν οι Πανελλαδικές εξετάσεις

Σύνταξη
Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο
Άλλα Αθλήματα 17.05.26

Το νέο μουσείο του Ράφα Ναδάλ: Μια διαδρομή μέσα στον θρύλο

Ο Ράφα Ναδάλ άνοιξε στη Μαγιόρκα έναν νέο βιωματικό χώρο αφιερωμένο στην καριέρα και τη φιλοσοφία ζωής του, επιχειρώντας να μετατρέψει την προσωπική του διαδρομή σε πηγή έμπνευσης για τις επόμενες γενιές.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις
Κόσμος 17.05.26

Πακιστάν: Ο επιδέξιος σχοινοβάτης της διπλωματίας – Βοηθά το Ιράν δίχως να προκαλεί τις αμερικανικές κυρώσεις

Αντί να πάρει το μέρος κάποιας πλευράς, το Ισλαμαμπάντ επιδιώκει να ισορροπήσει μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης, προωθώντας τα συμφέροντά του και ταυτόχρονα διευκολύνοντας διαύλους που μπορούν να οδηγήσουν όλες τις πλευρές στην αποκλιμάκωση.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Τεχνητή Νοημοσύνη: Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ
Τεχνητή Νοημοσύνη 17.05.26

Τι ρωτούν οι Έλληνες την ΑΙ

Μια διαφορετική συνέντευξη με την Τεχνητή Νοημοσύνη που αποκαλύπτει τι σκεφτόμαστε όταν συνομιλούμε μαζί της

Κατερίνα Ροββά
Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας
Πολιτική Γραμματεία 17.05.26

Κυριάκος Μητσοτάκης και ακρίβεια: Επτά χρόνια υποσχέσεων, pass και καθολικής αποτυχίας

Ο κ. Μητσοτάκης εξέφρασε λύπη και οργή για την ακρίβεια που αποτελεί το υπ. αριθμόν ένα πρόβλημα της χώρας. Παρ' όλα αυτά δεν έκανε καμία αυτοκριτική για την καθολική αποτυχία του να την ελέγξει.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Must Read
Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Ταυτότητα
Κυριακή 17 Μαϊου 2026
Cookies