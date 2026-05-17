Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε στην χολιγουντιανή ρητορική: Η νέα ανάρτηση και το «φάντασμα» του Λίαμ Νίσον

Μετά τα βίντεο σε αισθητική Grand Theft Auto, ο Λευκός Οίκος επέστρεψε με νέα ανάρτηση που ντύνει την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν με χολιγουντιανή ρητορική εκδίκησης.

Ο Λευκός Οίκος επέστρεψε το Σάββατο με ακόμη μία ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αυτή τη φορά με φωτογραφία του Ντόναλντ Τραμπ και μια φράση που αρχικά μοιάζει να παραπέμπει στη σκληρή ρητορική του υπουργού Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, για την Επιχείρηση Epic Fury.

«Αν σκοτώσετε Αμερικανούς, αν απειλήσετε Αμερικανούς οπουδήποτε στη Γη, θα σας κυνηγήσουμε χωρίς απολογία και χωρίς δισταγμό — και θα σας σκοτώσουμε», είχε προειδοποιήσει τον Μάρτιο ο Χέγκσεθ, παρουσιάζοντας το δόγμα της κυβέρνησης Τραμπ απέναντι στο Ιράν.



Μόνο που τόσο η ρητορική όσο και η αισθητική της νέας ανάρτησης παραπέμπουν περισσότερο στο Χόλιγουντ παρά σε επίσημη κρατική επικοινωνία.

Από το Πεντάγωνο στο Taken

Η φράση θυμίζει ευθέως μία από τις πιο θρυλικές σκηνές του Taken, της ταινίας δράσης του 2008 με τον Λίαμ Νίσον. Εκεί, ο ήρωας μιλά στο τηλέφωνο με τους απαγωγείς της κόρης του και τους προειδοποιεί ότι θα τους βρει και θα τους σκοτώσει.

Η σκηνή έχει μείνει στην ιστορία ως μία από τις πιο χαρακτηριστικές στιγμές του Νίσον πριν ο ίδιος αρχίσει να απομακρύνεται από τις ταινίες δράσης. Στην περίπτωση του Λευκού Οίκου, όμως, η κινηματογραφική απειλή δεν αφορά μυθοπλασία, αλλά πραγματική στρατιωτική σύγκρουση.

Δεν είναι η πρώτη φορά

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος χρησιμοποιεί τη «γλώσσα» της ποπ κουλτούρας για να πλαισιώσει την αμερικανική επιχείρηση στο Ιράν. Η νέα ανάρτηση με την αισθητική του Taken έρχεται να προστεθεί σε μια σειρά από βίντεο που αντιμετωπίζουν τη στρατιωτική δράση σαν υλικό για viral μοντάζ: με γρήγορες εναλλαγές εικόνων, δυνατή μουσική, αναφορές σε videogames και ατάκες από γνωστές ταινίες δράσης.

Προηγήθηκαν βίντεο με αισθητική Grand Theft Auto, όπου πραγματικά στρατιωτικά πλήγματα παρουσιάζονταν σαν σκηνές από videogame. Μετά την καταστροφή στόχων, στην οθόνη εμφανιζόταν η χαρακτηριστική ένδειξη «WASTED», μεταφέροντας στην επικοινωνιακή πολιτική του Λευκού Οίκου μια εικόνα που παραπέμπει περισσότερο σε παιχνίδι παρά σε πολεμική επιχείρηση.

OPERATION EPIC FURY • Destroy Iran’s missile arsenal.

• Destroy their navy.

• Ensure they NEVER get a nuclear weapon. Locked in. pic.twitter.com/ika3MMJmZT — The White House (@WhiteHouse) March 6, 2026



Σε άλλο βίντεο, η αισθητική θύμιζε Call of Duty: κάθε πλήγμα παρουσιαζόταν σαν επιτυχία σε πίνακα βαθμολογίας, με πόντους να προστίθενται μετά την καταστροφή στόχων. Η λογική ήταν σαφής: ο πόλεμος μεταφραζόταν σε οπτικό κώδικα γνώριμο σε όσους έχουν μεγαλώσει με gaming, memes και σύντομα, επιθετικά edits στα social media.

Παράλληλα, ο Λευκός Οίκος έχει δημοσιεύσει και μοντάζ που συνδυάζουν πλάνα στρατιωτικών επιθέσεων με σκηνές από ταινίες και σειρές, από Superman, Iron Man και Gladiator μέχρι Braveheart, Top Gun, John Wick, Star Wars και Breaking Bad. Το αποτέλεσμα θύμιζε περισσότερο trailer blockbuster παρά επίσημη κρατική επικοινωνία: ηρωικές ατάκες, κινηματογραφικές πόζες, εικόνες ισχύος και πραγματικά πλήγματα δεμένα σε ένα ενιαίο θέαμα.

Αυτή ακριβώς η μίξη είναι που προκαλεί και τις αντιδράσεις. Για πολλούς επικριτές, δεν πρόκειται απλώς για χρήση αναγνωρίσιμων αναφορών από την ποπ κουλτούρα, αλλά για την ένταξή τους σε ένα αφήγημα πολέμου, όπου η στρατιωτική βία παρουσιάζεται με όρους ψυχαγωγίας, gaming και διαδικτυακής κατανάλωσης.

Παράλληλα, η χρήση αποσπασμάτων από ταινίες άνοιξε και άλλο μέτωπο αντιδράσεων, αυτή τη φορά από τους ίδιους τους δημιουργούς. Χαρακτηριστικό παράδειγμα ήταν ο Μπεν Στίλερ, ο οποίος ζήτησε από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει από βίντεο για τα πλήγματα στο Ιράν απόσπασμα από το Tropic Thunder, την πολεμική σάτιρα που σκηνοθέτησε, συνυπέγραψε και στην οποία πρωταγωνίστησε. Ο Στίλερ ξεκαθάρισε ότι δεν είχε δοθεί άδεια για τη χρήση του υλικού και δήλωσε πως δεν θέλει το έργο του να γίνεται μέρος «προπαγανδιστικής μηχανής». «Ο πόλεμος δεν είναι ταινία», έγραψε χαρακτηριστικά.

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Ο πόλεμος ως θέαμα

Η επιλογή αυτής της αισθητικής έχει προκαλέσει αντιδράσεις, καθώς ο πόλεμος μετατρέπεται σε θέαμα λίγων δευτερολέπτων: γρήγορο μοντάζ, δυνατή μουσική, memes, κινηματογραφικές ατάκες, gaming αναφορές και εικόνες πραγματικών επιθέσεων που παρουσιάζονται σαν σκηνές δράσης.

Η κριτική εστιάζει ακριβώς σε αυτό: ότι η κρατική επικοινωνία δανείζεται τη γλώσσα της ψυχαγωγίας για να μιλήσει για πραγματικά πλήγματα. Ο πόλεμος εμφανίζεται σαν trailer, σαν gameplay, σαν viral edit — με τους στόχους να γίνονται εικόνες προς κατανάλωση και την καταστροφή να χωρά σε ένα εντυπωσιακό μοντάζ.

Έτσι, πίσω από την αισθητική του Taken, του Grand Theft Auto και των υπερηρωικών blockbusters, το βασικό ερώτημα παραμένει πολιτικό και ηθικό: τι σημαίνει όταν ένας επίσημος κρατικός μηχανισμός παρουσιάζει τη στρατιωτική βία με όρους θεάματος, ειρωνείας και διαδικτυακής κουλτούρας.

Και τι θα πει ο Λίαμ Νίσον γι’ αυτό;