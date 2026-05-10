Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η βασική, αδιαπραγμάτευτη αρχή του διαδικτύου ήταν η ανοιχτή, δημόσια κοινοποίηση. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το X (πρώην Twitter) και το Instagram χτίστηκαν πάνω στην επαναστατική υπόσχεση της δημιουργίας μιας παγκόσμιας «δημόσιας πλατείας».

Εκεί, ο κάθε χρήστης θα μπορούσε θεωρητικά να μεταδώσει τις σκέψεις, τις εικόνες και τις εμπειρίες του σε ένα ευρύ, μαζικό και συχνά άγνωστο κοινό. Ωστόσο, αυτή η χρυσή εποχή της αδιάκοπης δημόσιας προβολής και του ψηφιακού ναρκισσισμού φτάνει στο τέλος της.

Μια βαθιά, δομική αλλαγή συντελείται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να επικοινωνούν, καθώς εγκαταλείπουν μαζικά την ανοιχτή έκθεση για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών ομάδων.

Η ψηφιακή ζωή επιστρέφει στην ιδιωτικότητα, αφήνοντας τους αλγόριθμους και τις διαφημίσεις στο σκοτάδι

Όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα της εκτενούς, ετήσιας παγκόσμιας έκθεσης της GWI (Global Web Index) για τις τάσεις στην ψηφιακή συμπεριφορά, η παρακμή της δημόσιας κοινοποίησης στα social media δεν σημαίνει ότι οι χρήστες σταμάτησαν να μοιράζονται τη ζωή τους. Αντιθέτως, σημαίνει ότι άλλαξαν ριζικά τον τρόπο, το ύφος και, κυρίως, το μέρος όπου το κάνουν.

Βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη θεαματική άνοδο του λεγόμενου «Dark Social» — των αδιαφανών, κλειστών διαύλων επικοινωνίας, όπως το WhatsApp, το Telegram, τα direct messages (DMs) και οι ιδιωτικοί διακομιστές στο Discord.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όταν οι καταναλωτές έχουν κάτι να μοιραστούν, είναι πλέον κατά 63% πιο πιθανό να στραφούν σε αυτά τα κανάλια του dark social, συγκριτικά με το 54% που θα επιλέξει τα ανοιχτά κοινωνικά δίκτυα.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως εύρημα της μελέτης είναι ότι ένα εντυπωσιακό 20% των χρηστών δηλώνει πως πλέον μοιράζεται περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο μέσω αυτών των ιδιωτικών καναλιών, αποφεύγοντας πλήρως τα δημόσια feeds.

Από το broadcasting στο narrowcasting

Αυτή η τεράστια μετατόπιση σηματοδοτεί το οριστικό πέρασμα από το «broadcasting» (τη μαζική μετάδοση προς όλους) στο «narrowcasting» (τη στοχευμένη μετάδοση σε έναν κλειστό κύκλο). Στις απαρχές των social media, ο απόλυτος στόχος ήταν η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ακολούθων και η μέγιστη δυνατή ορατότητα. Σήμερα, όμως, τα δημόσια feeds έχουν γεμίσει ασφυκτικά με χορηγούμενο περιεχόμενο, διαφημίσεις, άρθρα ειδήσεων και αλγοριθμικές προτάσεις, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, η κόπωση από την τοξικότητα των δημόσιων συζητήσεων και η έντονη ανησυχία για την παραβίαση της ιδιωτικότητας έχουν κάνει τους ανθρώπους εξαιρετικά προσεκτικούς. Ενώ στο παρελθόν οι χρήστες επιζητούσαν την κοινωνική επιβεβαίωση μέσα από τα likes σε μια τέλεια στημένη φωτογραφία, τώρα αποζητούν την αποδοχή μέσα σε κλειστά group chats. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των χρηστών παραδέχεται ότι μέσα σε αυτά τα ιδιωτικά κανάλια νιώθουν πολύ πιο άνετα να «είναι ο πραγματικός εαυτός τους», να εκφράσουν τις πραγματικές τους ανησυχίες, τις απογοητεύσεις ή το ακατέργαστο χιούμορ τους, μακριά από το επικριτικό βλέμμα των εργοδοτών, των μακρινών γνωστών ή των αγνώστων.

Το αδιέξοδο των διαφημιστικών και η απάντηση των brands

Αυτή η μαζική μετακόμιση προς το dark social δημιουργεί έναν πρωτοφανή πονοκέφαλο στις διαφημιστικές εταιρείες και τα τμήματα μάρκετινγκ των πολυεθνικών. Το παραδοσιακό, εξαιρετικά κερδοφόρο μοντέλο της ψηφιακής διαφήμισης βασίστηκε στην ικανότητα των πλατφορμών να παρακολουθούν ακριβώς τι κάνουν οι χρήστες δημόσια, τι τους αρέσει και τι σχολιάζουν, προκειμένου να τους σερβίρουν απόλυτα εξατομικευμένες διαφημίσεις. Τώρα που η αυθεντική οργανική αλληλεπίδραση —το πολύτιμο ψηφιακό word-of-mouth— μεταφέρεται στο σκοτάδι των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, οι εταιρείες χάνουν την οπτική τους επαφή.

Η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης (ROI) μιας ψηφιακής καμπάνιας καθίσταται εξαιρετικά προβληματική, καθώς μεγάλο μέρος της συζήτησης για ένα brand ή ένα προϊόν λαμβάνει χώρα σε κανάλια που τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (analytics) απλώς δεν μπορούν να καταγράψουν. Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, τα μεγάλα brands αναγκάζονται να επανεφεύρουν τη στρατηγική τους. Η Adidas, για παράδειγμα, ήταν από τους πρωτοπόρους με την καμπάνια «Tango Squad», όπου χρησιμοποίησε το Facebook Messenger για να συνδέσει νεαρούς ποδοσφαιρόφιλους, δημιουργώντας μια πιστή ομάδα υποστηρικτών (brand advocates) μέσα σε ένα φαινομενικά ιδιωτικό περιβάλλον. Παρομοίως, εταιρείες όπως η Starbucks πειραματίζονται με τη δημιουργία κλειστών ομάδων, με στόχο να έχουν βαθύτερες και πιο ειλικρινείς αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους σχετικά με νέα προϊόντα.

Η κατακερματισμένη κουλτούρα της ιδιωτικότητας

Η παρακμή της ανοιχτής δικτύωσης επαναπροσδιορίζει τη φύση του ίδιου του διαδικτύου. Τα «παραδοσιακά» social media δεν εξαφανίζονται, αλλά μεταλλάσσονται δραματικά. Το κοινωνικό τους στοιχείο ατροφεί και οι πλατφόρμες μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ατομικά κέντρα κατανάλωσης ψυχαγωγίας, αφήνοντας την πραγματική επικοινωνία στα χέρια των εφαρμογών μηνυμάτων.

Αυτή η αλλαγή είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, η επιστροφή στην ιδιωτικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη πιο ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων, λυτρώνοντας τους χρήστες από την ψυχοφθόρα σύγκριση και τη ματαιοδοξία του δημόσιου θεάματος. Από την άλλη, ο κατακερματισμός της κοινωνίας σε χιλιάδες μικρές, περίκλειστες ψηφιακές κοινότητες σημαίνει ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν να κλειστούν σε «θαλάμους αντήχησης» (echo chambers), χάνοντας την επαφή με τη διαφορετική άποψη. Το βέβαιο είναι πως οι χρήστες έχουν πλέον ωριμάσει. Απορρίπτουν τον δημόσιο αλγοριθμικό έλεγχο και παίρνουν πίσω τα ηνία των συζητήσεών τους. Το μέλλον του διαδικτύου δεν κρύβεται πια σε αυτά που φωνάζουμε σε όλους, αλλά σε αυτά που εμπιστευόμαστε στους λίγους.