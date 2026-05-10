10.05.2026 | 18:32
Γιατί πετούν μαχητικά αεροσκάφη στον ουρανό της Αθήνας
Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε
Social 10 Μαΐου 2026, 19:20

Γιατί το 2026 σηματοδοτεί το τέλος των social media όπως τα ξέραμε

Η εποχή της δημόσιας έκθεσης τελειώνει, καθώς οι χρήστες εγκαταλείπουν μαζικά τα social media για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών κοινοτήτων, αλλάζοντας το διαδίκτυο για πάντα

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Για περισσότερο από μία δεκαετία, η βασική, αδιαπραγμάτευτη αρχή του διαδικτύου ήταν η ανοιχτή, δημόσια κοινοποίηση. Πλατφόρμες όπως το Facebook, το X (πρώην Twitter) και το Instagram χτίστηκαν πάνω στην επαναστατική υπόσχεση της δημιουργίας μιας παγκόσμιας «δημόσιας πλατείας».

Εκεί, ο κάθε χρήστης θα μπορούσε θεωρητικά να μεταδώσει τις σκέψεις, τις εικόνες και τις εμπειρίες του σε ένα ευρύ, μαζικό και συχνά άγνωστο κοινό. Ωστόσο, αυτή η χρυσή εποχή της αδιάκοπης δημόσιας προβολής και του ψηφιακού ναρκισσισμού φτάνει στο τέλος της.

Μια βαθιά, δομική αλλαγή συντελείται στον τρόπο με τον οποίο οι άνθρωποι επιλέγουν να επικοινωνούν, καθώς εγκαταλείπουν μαζικά την ανοιχτή έκθεση για την ασφάλεια των κλειστών, ιδιωτικών ομάδων.

Η ψηφιακή ζωή επιστρέφει στην ιδιωτικότητα, αφήνοντας τους αλγόριθμους και τις διαφημίσεις στο σκοτάδι

Όπως αποκαλύπτουν τα δεδομένα της εκτενούς, ετήσιας παγκόσμιας έκθεσης της GWI (Global Web Index) για τις τάσεις στην ψηφιακή συμπεριφορά, η παρακμή της δημόσιας κοινοποίησης στα social media δεν σημαίνει ότι οι χρήστες σταμάτησαν να μοιράζονται τη ζωή τους. Αντιθέτως, σημαίνει ότι άλλαξαν ριζικά τον τρόπο, το ύφος και, κυρίως, το μέρος όπου το κάνουν.

Βρισκόμαστε πλέον μπροστά στη θεαματική άνοδο του λεγόμενου «Dark Social» — των αδιαφανών, κλειστών διαύλων επικοινωνίας, όπως το WhatsApp, το Telegram, τα direct messages (DMs) και οι ιδιωτικοί διακομιστές στο Discord.

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, όταν οι καταναλωτές έχουν κάτι να μοιραστούν, είναι πλέον κατά 63% πιο πιθανό να στραφούν σε αυτά τα κανάλια του dark social, συγκριτικά με το 54% που θα επιλέξει τα ανοιχτά κοινωνικά δίκτυα.

Το πιο εντυπωσιακό ίσως εύρημα της μελέτης είναι ότι ένα εντυπωσιακό 20% των χρηστών δηλώνει πως πλέον μοιράζεται περιεχόμενο αποκλειστικά και μόνο μέσω αυτών των ιδιωτικών καναλιών, αποφεύγοντας πλήρως τα δημόσια feeds.

Από το broadcasting στο narrowcasting

Αυτή η τεράστια μετατόπιση σηματοδοτεί το οριστικό πέρασμα από το «broadcasting» (τη μαζική μετάδοση προς όλους) στο «narrowcasting» (τη στοχευμένη μετάδοση σε έναν κλειστό κύκλο). Στις απαρχές των social media, ο απόλυτος στόχος ήταν η συγκέντρωση όσο το δυνατόν περισσότερων ακολούθων και η μέγιστη δυνατή ορατότητα. Σήμερα, όμως, τα δημόσια feeds έχουν γεμίσει ασφυκτικά με χορηγούμενο περιεχόμενο, διαφημίσεις, άρθρα ειδήσεων και αλγοριθμικές προτάσεις, αφήνοντας ελάχιστο χώρο για πραγματική ανθρώπινη αλληλεπίδραση.

Παράλληλα, η κόπωση από την τοξικότητα των δημόσιων συζητήσεων και η έντονη ανησυχία για την παραβίαση της ιδιωτικότητας έχουν κάνει τους ανθρώπους εξαιρετικά προσεκτικούς. Ενώ στο παρελθόν οι χρήστες επιζητούσαν την κοινωνική επιβεβαίωση μέσα από τα likes σε μια τέλεια στημένη φωτογραφία, τώρα αποζητούν την αποδοχή μέσα σε κλειστά group chats. Σύμφωνα με την έρευνα, η πλειοψηφία των χρηστών παραδέχεται ότι μέσα σε αυτά τα ιδιωτικά κανάλια νιώθουν πολύ πιο άνετα να «είναι ο πραγματικός εαυτός τους», να εκφράσουν τις πραγματικές τους ανησυχίες, τις απογοητεύσεις ή το ακατέργαστο χιούμορ τους, μακριά από το επικριτικό βλέμμα των εργοδοτών, των μακρινών γνωστών ή των αγνώστων.

Το αδιέξοδο των διαφημιστικών και η απάντηση των brands

Αυτή η μαζική μετακόμιση προς το dark social δημιουργεί έναν πρωτοφανή πονοκέφαλο στις διαφημιστικές εταιρείες και τα τμήματα μάρκετινγκ των πολυεθνικών. Το παραδοσιακό, εξαιρετικά κερδοφόρο μοντέλο της ψηφιακής διαφήμισης βασίστηκε στην ικανότητα των πλατφορμών να παρακολουθούν ακριβώς τι κάνουν οι χρήστες δημόσια, τι τους αρέσει και τι σχολιάζουν, προκειμένου να τους σερβίρουν απόλυτα εξατομικευμένες διαφημίσεις. Τώρα που η αυθεντική οργανική αλληλεπίδραση —το πολύτιμο ψηφιακό word-of-mouth— μεταφέρεται στο σκοτάδι των κρυπτογραφημένων μηνυμάτων, οι εταιρείες χάνουν την οπτική τους επαφή.

Η μέτρηση της πραγματικής απόδοσης (ROI) μιας ψηφιακής καμπάνιας καθίσταται εξαιρετικά προβληματική, καθώς μεγάλο μέρος της συζήτησης για ένα brand ή ένα προϊόν λαμβάνει χώρα σε κανάλια που τα εργαλεία ανάλυσης δεδομένων (analytics) απλώς δεν μπορούν να καταγράψουν. Απέναντι σε αυτόν τον κίνδυνο, τα μεγάλα brands αναγκάζονται να επανεφεύρουν τη στρατηγική τους. Η Adidas, για παράδειγμα, ήταν από τους πρωτοπόρους με την καμπάνια «Tango Squad», όπου χρησιμοποίησε το Facebook Messenger για να συνδέσει νεαρούς ποδοσφαιρόφιλους, δημιουργώντας μια πιστή ομάδα υποστηρικτών (brand advocates) μέσα σε ένα φαινομενικά ιδιωτικό περιβάλλον. Παρομοίως, εταιρείες όπως η Starbucks πειραματίζονται με τη δημιουργία κλειστών ομάδων, με στόχο να έχουν βαθύτερες και πιο ειλικρινείς αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους σχετικά με νέα προϊόντα.

Η κατακερματισμένη κουλτούρα της ιδιωτικότητας

Η παρακμή της ανοιχτής δικτύωσης επαναπροσδιορίζει τη φύση του ίδιου του διαδικτύου. Τα «παραδοσιακά» social media δεν εξαφανίζονται, αλλά μεταλλάσσονται δραματικά. Το κοινωνικό τους στοιχείο ατροφεί και οι πλατφόρμες μετατρέπονται όλο και περισσότερο σε ατομικά κέντρα κατανάλωσης ψυχαγωγίας, αφήνοντας την πραγματική επικοινωνία στα χέρια των εφαρμογών μηνυμάτων.

Το Facebook πεθαίνει, το WhatsApp κυριαρχεί

Αυτή η αλλαγή είναι δίκοπο μαχαίρι. Από τη μία πλευρά, η επιστροφή στην ιδιωτικότητα επιτρέπει την ανάπτυξη πιο ουσιαστικών ανθρώπινων σχέσεων, λυτρώνοντας τους χρήστες από την ψυχοφθόρα σύγκριση και τη ματαιοδοξία του δημόσιου θεάματος. Από την άλλη, ο κατακερματισμός της κοινωνίας σε χιλιάδες μικρές, περίκλειστες ψηφιακές κοινότητες σημαίνει ότι οι άνθρωποι κινδυνεύουν να κλειστούν σε «θαλάμους αντήχησης» (echo chambers), χάνοντας την επαφή με τη διαφορετική άποψη. Το βέβαιο είναι πως οι χρήστες έχουν πλέον ωριμάσει. Απορρίπτουν τον δημόσιο αλγοριθμικό έλεγχο και παίρνουν πίσω τα ηνία των συζητήσεών τους. Το μέλλον του διαδικτύου δεν κρύβεται πια σε αυτά που φωνάζουμε σε όλους, αλλά σε αυτά που εμπιστευόμαστε στους λίγους.

Τουρισμός
Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Τουρισμός: Ισχυρές αντοχές κόντρα στη γεωπολιτική καταιγίδα – Τα αγκάθια

Μήπως έχετε "sunset anxiety"; Ποια είναι τα συμπτώματα

Ιρανικά ΜΜΕ: Η Τεχεράνη απάντησε στην πρόταση των ΗΠΑ

Φωτογραφίες 10.05.26

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Mother's Day 10.05.26

Γιορτή της Μητέρας: Η Μελάνια Τραμπ για το γιο της Μπάρον, τη μητέρα της και οι συμβουλές μητρότητας

Με αφορμή τη Γιορτή της Μητέρας η ιδιωτική Μελάνια Τραμπ μίλησε στην USA Today για την Αμαλία Κνάους και τον καθοριστικό ρόλο της στην ανατροφή του Μπάρον 

Λουκάς Καρνής
Viral 10.05.26

Πιτσιρικάς γλιτώνει από ημιφορτηγό και ιπτάμενα συντρίμμια λίγο πριν ανέβει στο σχολικό

Ένας έφηβος μαθητής Λυκείου, στάθηκε εξαιρετικά τυχερός, καθώς λίγο πριν ανέβει στο σχολικό, ένα ημιφορτηγό καρφώθηκε πάνω στο όχημα και από τύχη και αντανακλαστικά γλίτωσε τα συντρίμμια

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Ξεκάθαρα όχι 09.05.26

Σιδηρά κυρία του Μπάκιγχαμ: Πώς η Κέιτ Μίντλετον «εξόντωσε» τον Άντριου πριν από όλους

Σε μια αποφασιστική κίνηση για την προστασία του κύρους του Στέμματος, η Κέιτ Μίντλετον φέρεται να είναι το πρώτο μέλος της βασιλικής οικογένειας που διέκοψε κάθε επαφή με τον Άντριου

Λουκάς Καρνής
Πρόσφατη έρευνα 10.05.26

Η «αιμορραγία» των πτυχίων συνεχίζεται - Ιστορικό υψηλό για το brain drain το 2025

Δεν λέει να κλείσει η πληγή του brain drain στην Ελλάδα. Μέσα σε μόλις ένα έτος, ο αριθμός των επιστημόνων που μετανάστευσαν αυξήθηκε κατά 12,1%, επιβεβαιώνοντας μια ανησυχητική τάση.

Στράτος Ιωακείμ
Ποδόσφαιρο 10.05.26

Άρης – ΟΦΗ 3-1: Νικητής ξανά, με ηγέτη τον Κουαμέ!

Ο Άρης νίκησε ξανά τον ΟΦΗ, αυτή τη φορά με 3-1 στο «Βικελίδης», έχοντας πρωταγωνιστή τον Κουαμέ που είχε δύο γκολ και μία ασιστ, παραμένοντας σε τροχιά πρωτιάς στα πλέι οφ του 5-8.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

LIVE: Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 3.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

LIVE: ΑΕΚ – Παναθηναϊκός. Παρακολουθήστε live στις 19:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – Παναθηναϊκός για την 4η αγωνιστική των play offs της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

Βόλος-Λεβαδειακός 0-3: Το δίδυμο των Πεντρόζο, Μπάλτσι έκανε τη διαφορά και οι Βοιωτοί παραμένουν πέμπτοι

Δυο παίκτες από την Αργεντινή είχαν την τιμητική τους στο Πανθεσσαλικό! Με δυο γκολ του Πεντρόζο και δυο ασίστ του Μπάλτσι ο Λεβαδειακός νίκησε 3-0, παραμένει πέμπτος και έχει την καλύτερη επίθεση.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

Premier League: Έχασε ευκαιρία να κλειδώσει την πεντάδα η Άστον Βίλα – Ισοπαλία στο «Σίτι Γκράουντ»

Με τρεις ισοπαλίες ξεκίνησε το κυριακάτικο πρόγραμμα της Premier League στα Πάλας – Έβερτον (2-2), Μπέρνλι – Βίλα (2-2) και Φόρεστ – Νιούκαστλ (1-1), σε ματς που οι… εμπλεκόμενοι είχαν ευκαιρίες να «καθαρίσουν» ή έστω να κάνουν ένα ακόμη βήμα προς τους στόχους τους.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ

LIVE: Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Γουέστ Χαμ – Άρσεναλ για την 36η αγωνιστική της Premier League. Τηλεοπτικά από Novasports Premier League.

Φωτογραφίες 10.05.26

Συναυλία Metallica: Ο κιθαρίστας των Gojira με μπλούζα «Όχι μετρό στην πλατεία Εξαρχείων»

Το ελληνικό στοιχείο στη συναυλία των Metallica δεν έμεινε μόνο στον «Ζορμπά» και στις Τρύπες: ο Τζο Ντουπλαντιέ των Gojira εμφανίστηκε με μπλούζα υπέρ της πλατείας Εξαρχείων

Ευγενία Κοτρώτσιου
Έφτασαν στην Αθήνα 10.05.26

Το Ισραήλ απέλασε τους δύο ακτιβιστές του Global Sumud Flotilla – Δεν απήγγειλε κατηγορίες εις βάρος τους

Έπειτα από κράτηση δύο εβδομάδων και διεθνή πίεση, το Ισραήλ απέλασε τους ακτιβιστές Σαΐφ Αμπουκέσεκ και Τιάγκο Άβιλα. Τα μέλη του Global Sumud Flotilla για τη Γάζα είχαν συλληφθεί σε επιχείρηση του ισραηλινού στρατού ανοιχτά της Κρήτης.

Πόλεμος στην Ουκρανία 10.05.26

Διπλωματική κινητικότητα για το Ουκρανικό – Ο Πούτιν πρότεινε τον Σρέντερ ως συντονιστή των διαπραγματεύσεων

Το Κρεμλίνο ανακοίνωσε ότι οι Γουίτκοφ-Κούσνερ σύντομα θα ταξιδέψουν στη Μόσχα, ενώ ο Βλαντιμίρ Πούτιν πρότεινε τον πρώην καγκελάριο της Γερμανίας για συντονιστή των συνομιλιών με το Κίεβο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Ελλάδα 10.05.26

Έκαψαν αυτοκίνητο πολίτη που κατήγγειλε κακοποιήσεις ζώων - H τρίτη φορά που δέχεται ανάλογη επίθεση

Θύμα επίθεσης έπεσε ένας πολίτης στη Λέσβο που έχει κατ’ επανάληψη καταγγείλει περιστατικά κακοποίησης ζώων και μη τήρησης της νομοθεσίας από τις αρμόδιες αρχές.

Άλλα Αθλήματα 10.05.26

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Γυμναστικής και φυσικά πήρε το χρυσό

Ο Λευτέρης Πετρούνιας συμμετείχε στο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Ενόργανης Γυμναστικής που διεξήχθη στη Θεσσαλονίκη, προσφέροντας έμπνευση και κίνητρο για τους νέους αθλητές.

Δήμος Μπουλούκος
Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Άρης – ΟΦΗ

LIVE: Άρης – ΟΦΗ. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης – ΟΦΗ για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός

LIVE: Βόλος – Λεβαδειακός. Παρακολουθήστε live την εξέλιξη της αναμέτρησης Βόλος – Λεβαδειακός για την 4η αγωνιστική των playoffs 5-8 της Super League.

Πόλεμος στο Ιράν 10.05.26

Το Ιράν έστειλε την απάντησή του στην Ουάσιγκτον ενώ η εκεχειρία κρέμεται από μια κλωστή

Μέσω Πακιστάν έφτασε στις ΗΠΑ η απάντηση του Ιράν στην πρόταση της Ουάσιγκτον για τον τερματισμό του πολέμου. Στα Στενά του Ορμούζ η ένταση ωστόσο έχει κλιμακωθεί καθώς Κουβέιτ και ΗΑΕ καταγγέλλουν ότι ιρανικά drones εισβάλλουν στον εναέριο χώρο τους.

Ποδόσφαιρο 10.05.26

Άρης – ΟΦΗ: Οι 11άδες για το μεταξύ τους παιχνίδι

Μιχάλης Γρηγορίου και Χρήστος Κόντης έκαναν γνωστές τις 11άδες του Άρη και του ΟΦΗ αντίστοιχα, για το μεταξύ τους παιχνίδι στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής των πλέι οφ της Super League.

Τέχνη ως αντίσταση; 10.05.26

Μπιενάλε Βενετίας 2026: Mπιορκ, γυναίκα σε ούρα και η Ελλάδα δραπέτης – «Κατάσταση πολιορκίας»

Σε μια διοργάνωση υπό τη σκιά βίαιων, γεωπολιτικών και άλλων, κρίσεων, η 61η Μπιενάλε Βενετίας είναι ένα μωσαϊκό διαμαρτυρίας για δύσκολους καιρούς

Λουκάς Καρνής
Επικαιρότητα 10.05.26

Κικίλιας: Η Ευρώπη οφείλει να δράσει άμεσα για τη διασφάλιση του τουρισμού και της ναυτιλίας εν μέσω κρίσης

«Οι εθνικοί προϋπολογισμοί έχουν καταρτιστεί για φυσιολογικές συνθήκες και όχι για συνθήκες πολέμου», σημείωσε ο Βασίλης Κικίλιας, ενώ υπογράμμισε τη γεωστρατηγική σημασία των Στενών του Ορμούζ

Εκρηκτικό δίπολο 10.05.26

Πώς η στεγαστική κρίση και τα υπερχρεωμένα κράτη ζωντανεύουν τον εφιάλτη ενός κραχ

Υπερχρεωμένα κράτη και η στεγαστική κρίση πυροδοτούν τη συστημική αστάθεια, μετατρέποντας τις γεωπολιτικές εντάσεις σε έναν ζωντανό εφιάλτη παγκόσμιου κραχ

Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος
Premier League 10.05.26

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον

LIVE: Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την αναμέτρηση Κρίσταλ Πάλας – Έβερτον για την 36η αγωνιστική της Premier League.

