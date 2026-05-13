Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ο Αρκάς μας στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αρκάς στο σημερινινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει:
«Το πρόβλημα σας είναι ότι κάνετε πάντα το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει.
Αν σας πω ότι θα σας βρει μια συμφορά, αντί να προετοιμαστείτε, θα θυμώσετε.
Αν σας πω ότι η συμφορά θα βρεί κάποιον άγνωστο, αντί να ανησυχήσετε, θα αδιαφορήσετε.
Αν σας πω ότι η συμφορά θα βρει τον διπλανό σας, αντί να λυπηθείτε, θα χαρείτε.
Αν σας πω ότι θα εξαφανιστούν οι συμφορές και όλα θα είναι ρόδινα, αντί να δυσπιστήσετε, θα με ψηφίσετε.
Το σημερινό σκίτσο
- Ισότιμη πρόσβαση στη θάλασσα σε παραλίες του Δήμου Λοκρών
- Βαλένθια – Παναθηναϊκός για μια θέση στο Final-4 της Αθήνας
- Έρευνα: Ποιες είναι οι πιο περιζήτητες ειδικότητες και τα πιο καλοπληρωμένα επαγγέλματα στην Ελλάδα
- Χανταϊός: Τρίτο περιστατικό καραντίνας στην Ιταλία – Είχε έρθει σε επαφή σε πτήση με επιβάτιδα που πέθανε
- «Στη λίστα της Μάντσεστερ Σίτι ο Μαρέσκα αν φύγει ο Γκουαρντιόλα» (pic)
- Λαθρεμπόριο: Με GPS, κάμερες και X-Ray η παρακολούθηση φορτηγών
- «ASTORIA»: Μια ιστορία για τον έρωτα, τη δύναμη και την επιβίωση στο θέατρο Παλλάς
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις