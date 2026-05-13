Αρκάς: Η καλημέρα της Τετάρτης

Ο Αρκάς στο σημερινινό σκίτσο του μας δείχνει τον προφήτη να λέει:

«Το πρόβλημα σας είναι ότι κάνετε πάντα το αντίθετο από αυτό που συμβαίνει.

Αν σας πω ότι θα σας βρει μια συμφορά, αντί να προετοιμαστείτε, θα θυμώσετε.

Αν σας πω ότι η συμφορά θα βρεί κάποιον άγνωστο, αντί να ανησυχήσετε, θα αδιαφορήσετε.

Αν σας πω ότι η συμφορά θα βρει τον διπλανό σας, αντί να λυπηθείτε, θα χαρείτε.

Αν σας πω ότι θα εξαφανιστούν οι συμφορές και όλα θα είναι ρόδινα, αντί να δυσπιστήσετε, θα με ψηφίσετε.

