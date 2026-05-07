Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
Ο Αρκάς στέλνει και σήμερα την καλημέρα του.
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησηςΠροσθήκη του in.gr στην Google
Ο Αρκάς στο σημερινό σκίτσο του επιλέγει μια λάμπα σε σκοτεινό φόντο με το εξής σχόλιο:
«Κάποιοι πολιτικοί είναι σαν τις λάμπες.
Καμένοι, αλλά βιδωμένοι γερά.»
Το σημερινό σκίτσο
- Κρήτη: Σήμερα το τελευταίο αντίο στον 20χρονο Νικήτα – Σοκάρουν οι αποκαλύψεις για το άγριο έγκλημα
- Το «Optansia & Guerrilla» έρχεται στο θέατρο Αργώ
- Από τον Άιχμαν στους «νέους Nαζί»: Η συζήτηση για τη θανατική ποινή στο Ισραήλ παίρνει νέα τροπή
- Αρκάς: Η καλημέρα της Πέμπτης
- Αυτά είναι τα έξι «μυστικά» για καλή ψυχική υγεία
- Συνεδρίαση ΚΟ ΝΔ: Πίσω από το «παραβάν» της συνταγματικής αναθεώρησης επιχειρεί ο Μητσοτάκης να κρύψει τη δυσαρέσκεια των βουλευτών
- Τετραήμερη εργασία: Ανεδαφική ιδέα ή εφικτή πρόταση;
- Συνταγή: Chimichanga με κοτόπουλο και αβοκάντο
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις