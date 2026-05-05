Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
Ο γνωστός σκιτσογράφος Αρκάς υποδέχεται τη μέρα με τον δικό του, ιδιαίτερο, τρόπο
Για ένα ακόμα πρωινό, ο Αρκάς μας υποδέχεται με τον δικό του, ξεχωριστό, τρόπο και με πολλές δόσεις χιούμορ.
Ο γνωστός σκιτσογράφος λέει την «καλημέρα» του, σε ένα ιατρείο και με την χειρότερη είδηση που περιμένει να ακούσει ένας ασθενής.
Ένας άνδρας πάει στο γιατρό. Μετά την εξέταση εκείνος του λέει «φοβάμαι ότι έχετε ένα μήνα ζωής» για να πάρει την περίεργη απάντηση «εντάξει, θα τον πάρω τον Δεκέμβριο του 2045».
