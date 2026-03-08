Ο Μπεν Στίλερ ζητά από τον Λευκό Οίκο να αφαιρέσει το «Tropic Thunder» από βίντεο για τον αιματηρό πόλεμο στο Ιράν

Ένα βίντεο δια χειρός Λευκού Οίκου, που φαίνεται να έχει σχεδιαστεί για να προπαγανδίσει τον κοινό πόλεμο των ΗΠΑ και Ισραήλ ενάντια στο Ιράν και περιλαμβάνει αποσπάσματα από διάφορες ταινίες του Χόλιγουντ, προκαλεί οργή στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης — και τουλάχιστον ένας διάσημος πήρε θέση για το αιματηρό απόσπασμα.

Το βίντεο περιλαμβάνει αποσπάσματα από ταινίες και τηλεοπτικές σειρές όπως Gladiator, Braveheart, Iron Man, Breaking Bad, Deadpool και Top Gun, τα οποία εναλλάσσονται με πραγματικές εικόνες από επιθέσεις με drones.

Το βίντεο ολοκληρώνεται με μια φωνή που λέει με περίσσεια κυνικότητα «άψογη νίκη».

«Ο πόλεμος δεν είναι ταινία»

Ο Μπεν Στίλερ, του οποίου η ταινία Tropic Thunder του 2008 περιλαμβάνεται στο βίντεο, δημοσίευσε στο X: «Χαιρετώ τον Λευκό Οίκο. Παρακαλώ αφαιρέστε το απόσπασμα από το Tropic Thunder. Ποτέ δεν σας δώσαμε άδεια και δεν έχουμε κανένα ενδιαφέρον να συμμετέχουμε στην προπαγανδιστική σας μηχανή. Ο πόλεμος δεν είναι ταινία».

Hey White House, please remove the Tropic Thunder clip. We never gave you permission and have no interest in being a part of your propaganda machine. War is not a movie. https://t.co/dMQqRxxVCa — Ben Stiller (@BenStiller) March 6, 2026

Το βίντεο μοιάζει να έχει σχεδιαστεί με σκοπό να προκαλέσει σκόπιμα την αντίδραση ανθρώπων που δραστηριοποιούνται στο Χόλιγουντ και όσων δεν συμφωνούν με την απόφαση του Προέδρου Τραμπ να ξεκινήσει πόλεμο με το Ιράν.

Όπως αναφέρει το The Hollywood Reporter, ο δημοσιογράφος Σέιμους Μαλεκαφζάλι έγραψε σχετικά με το βίντεο: «Δεν νομίζω ότι έχει αναπαραχθεί ποτέ κάτι πιο ντροπιαστικό και ταπεινωτικό από οποιαδήποτε κυβέρνηση στην ιστορία της ανθρωπότητας. Ίσως να το υποτιμώ κάπως».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ιρανικό Press TV αναδημοσίευσε την ανάρτηση του Μπεν Στίλερ.

Η προβολή τέτοιου είδους λήψεων από την αεροπορική επιδρομή φαίνεται ιδιαίτερα αποκρουστική, δεδομένου ότι το Reuters ανέφερε ότι είναι πιθανό οι αμερικανικές δυνάμεις να είναι υπεύθυνες για μια επιδρομή σε ένα σχολείο στο Ιράν, η οποία άφησε πίσω της 168 νεκρά παιδιά.

Ποπ κουλτούρα για διαφήμιση πολιτικής ατζέντας;

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Λευκός Οίκος και ο Ντόναλντ Τραμπ χρησιμοποιούν ταινίες ή τραγούδια στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να υμνήσουν τον πρόεδρο των ΗΠΑ ή την πολιτική του ατζέντα.

Πέρυσι, χρησιμοποίησε το τραγούδι «Juno» της Σαμπρίνα Κάρπεντερ σε μια ανάρτηση που απεικόνιζε επιδρομές της ICE, με την τραγουδίστρια να ζητά την αφαίρεση του μουσικού κομματιού από το βίντεο.

Τον προηγούμενο μήνα, η Ολίβια Ροντρίγκο ζήτησε να αφαιρεθεί το τραγούδι της «All-American Bitch» από ένα παρόμοιο βίντεο με θέμα τις απελάσεις.

Από την πλευρά του και ο Κένι Λόγκινς ζήτησε να αφαιρεθεί το hit του από το Top Gun «Danger Zone» από ένα βίντεο που έδειχνε ένα μαχητικό αεροσκάφος να επιτίθεται σε διαδηλωτές.

*Με πληροφορίες από: Variety & The Hollywood Reporter