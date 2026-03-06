newspaper
Σημαντική είδηση:
06.03.2026 | 18:26
Συνελήφθη έξω από τη ΓΑΔΑ άνδρας που απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη
Κυνισμός χωρίς όρια: Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν με… Grand Theft Auto [βίντεο]
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 19:00

Κυνισμός χωρίς όρια: Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν με… Grand Theft Auto [βίντεο]

Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Spotlight

O Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.

Μάλιστα, χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό «Wasted» για κάθε στόχο που χτυπούν οι αμερικανικές δυνάμεις.

Το βίντεο του Λευκού Οίκου:

Εν τω μεταξύ, μετά το Reuters, και οι New York Times καταλήγουν στο συμπέρασμα, μετά από έρευνά τους, ότι ο βομβαρδισμός του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του Ιράν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης είναι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα αμερικανικής αεροπορικής επίθεσης με στόχο την παρακείμενη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης.

Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα και διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ αμάχους».

Με βάση δορυφορικές εικόνες και διασταυρωμένης πιστότητας δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα και βίντεο, η εφημερίδα New York Times συμπεραίνει ότι το σχολείο καταστράφηκε από πλήγμα που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με τις επιθέσεις κατά της παρακείμενης ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης.

Οι επίσημες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις έπλητταν ναυτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Χορμούζ (η πόλη Μινάμπ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στενό), υποδεικνύουν ότι αυτές είναι οι πιθανότερο να έχουν πραγματοποιήσει το πλήγμα», γράφουν οι NYT.

Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο μη κατονομαζόμενους αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε χθες ότι οι αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι «πιθανόν» οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν την ευθύνη για το πλήγμα κατά του σχολείου, προσθέτοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.

Η έρευνα των New York Times αποκλείει την πτώση ιρανικού πυραύλου στο σχολείο.

Αν επιβεβαιωθεί ότι η βόμβα που έπληξε το σχολείο είναι αμερικανική, ένα θέμα που εγείρεται θα είναι αν το ίδιο το πλήγμα ήταν εσφαλμένο ή αν η στοχοθέτηση έγινε με βάση εσφαλμένες πληροφορίες, γράφουν οι NYT.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 6,8% έφερε η Μέση Ανατολή

Χρηματιστήριο Αθηνών: Εβδομαδιαία πτώση 6,8% έφερε η Μέση Ανατολή

Κόσμος
Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

Ιράν: Χτύπησε το ιρακινό Κουρδιστάν και πετρελαιοφόρο των ΗΠΑ – Το Ισραήλ έπληξε «ανώτερο Ιρανό διοικητή»

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…
Πιστός στη θέση του 06.03.26

Πέδρο Σάντσεθ: Αυτός ο πόλεμος είναι λάθος – Θα το πληρώσουμε…

Όχι στον πόλεμο του Ντόναλντ Τραμπ και του Μπέντζαμιν Νετανιάχου, αλλά ναι στην υπεράσπιση των συμμάχων που επηρεάζονται από αυτόν, όπως η Κύπρος. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας, Πέδρο Σάντσεθ, υπερασπίστηκε με σθένος, τις θέσεις του μετά την ανάφλεξη στη Μέση Ανατολή και έστειλε μήνυμα στις ΗΠΑ.

Σύνταξη
Χεζμπολάχ: Κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο
Μέση Ανατολή 06.03.26

Η Χεζμπολάχ κάλεσε τους Ισραηλινούς να απομακρυνθούν τουλάχιστον πέντε χιλιόμετρα από τα σύνορα με τον Λίβανο

Μία ημέρα πριν το μήνυμα της Χεζμπολάχ, παρόμοια προειδοποίηση προς στους κατοίκους μεγάλων τμημάτων του Λιβάνου απηύθυνε το Ισραήλ

Σύνταξη
«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»
Κόσμος 06.03.26

«Πάγο» στον Ζελένσκι από την ΕΕ για τις απειλές κατά του Όρμπαν – «Δεν είναι αποδεκτές»

«Ελπίζουμε ότι ένα άτομο στην ΕΕ δεν θα μπλοκάρει τα 90 δισεκατομμύρια ή την πρώτη δόση, διαφορετικά θα δώσουμε τη διεύθυνσή του στις Ένοπλες Δυνάμεις μας», δήλωσε ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι για τον Βίκτορ Όρμπαν

Σύνταξη
Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα
Κόσμος 06.03.26

Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

«Μετά την παράδοση του νυν καθεστώτος και την επιλογή «εξαιρετικών και αποδεκτών» ηγετών, θα εργαστούμε για να επαναφέρουμε το Ιράν από το χείλος της καταστροφής», σημείωσε ο Τραμπ.

Σύνταξη
ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

ΕΕ: Δεκαεπτά κράτη ενεργοποίησαν τον Μηχανισμό Πολιτικής Προστασίας για τον επαναπατρισμό Ευρωπαίων από τη Μέση Ανατολή

Οι πτήσεις οργανώνονται σε συνεργασία με τις προξενικές αρχές και μπορούν να χρησιμοποιηθούν από πολίτες άλλων κρατών μελών της ΕΕ, ακόμη και αν η χώρα τους δεν έχει ενεργοποιήσει τον μηχανισμό.

Σύνταξη
«Επιχείρηση Επική Οργή»: Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν
Επιχείρηση Επική Οργή 06.03.26

Αυτά είναι τα όπλα που «εγκαινιάστηκαν» στις επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν δημιουργεί αξιοσημείωτες πρωτιές στον τομέα των πολεμικών επιχειρήσεων, από την πρώτη χρήση ορισμένων όπλων έως τις πρώτες στο είδος τους πολεμικές εμπλοκές

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Πώς δικαιολογεί η Γερμανία τη μη αποστολή στρατιωτικής βοήθειας στην Κύπρο

«Δεν πρόκειται για επιφυλακτικότητα ή για αδιαφορία. Υπάρχει ένα είδος καταμερισμού εργασίας, διότι κάποιοι εταίροι έχουν ήδη υποσχεθεί βοήθεια» στην Κύπρο, «π.χ. οι Γάλλοι», λέει η Γερμανία, επισημαίνοντας ότι η Κύπρος δεν είναι μέλος του ΝΑΤΟ

Σύνταξη
Ιράν: «Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν
Κόσμος 06.03.26

«Οι προσπάθειες διαμεσολάβησης θα πρέπει να στραφούν προς τις ΗΠΑ και το Ισραήλ» λέει ο Πεζεσκιάν

«Η μεσολάβηση θα πρέπει να απευθυνθεί σε εκείνους που υποτίμησαν τον ιρανικό λαό και ξεκίνησαν τον πόλεμο», είπε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος του Ιράν Μασούντ Πεζεσκιάν

Σύνταξη
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06.03.26

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ - «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις
Άτυπη συμμαχία 06.03.26

Αξιωματούχοι αποκαλύπτουν: Η Ρωσία παρέχει στο Ιράν πληροφορίες για να στοχεύσει τις αμερικανικές δυνάμεις

Οι πληροφορίες που παρέχει η Ρωσία στο Ιράν περιλαμβάνουν τις τοποθεσίες αμερικανικών πολεμικών πλοίων και αεροσκαφών στη Μέση Ανατολή, ανέφεραν οι αξιωματούχοι.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Ιράν: Χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ – Δορυφορικές φωτογραφίες
Σφοδρά πλήγματα 06.03.26

Το Ιράν χτύπησε αντιπυραυλικά συστήματα των ΗΠΑ σε Ιορδανία και ΗΑΕ - Δορυφορικές φωτογραφίες

Το Ιράν έχει ως στόχο να αποδυναμώσει τα συστήματα αεράμυνας, καταστρέφοντας αμερικανικής κατασκευής ραντάρ που εντοπίζουν πυραύλους και drones

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας
ICE Barbie 06.03.26

Πώς η Κρίστι Νόεμ «γκρεμίστηκε» από το βάθρο της στο υπουργείο Εσωτερικής Ασφάλειας

Η θητεία της Νόεμ χαρακτηρίστηκε από κακή διαχείριση, αυτοπροβολή και αμφισβητήσιμες αποφάσεις, υπονομεύοντας τελικά την αξιοπιστία της και την αποτελεσματικότητα του Υπουργείου Εσωτερικής Ασφάλειας

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»

«Η παροχή ελληνικής στρατιωτικής συνδρομής στη Βουλγαρία κάνει “φύλλο και φτερό” τα προσχήματα της αντίστοιχης αποστολής δυνάμεων στην Κύπρο, που έγινε δήθεν για την “προστασία του κυπριακού ελληνισμού” και συνιστά νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο», αναφέρει το ΚΚΕ.

Σύνταξη
«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
Fizz 06.03.26

«Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν

Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ βρίσκεται σε ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ τον τελευταίο χρόνο, ενώ ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, έδωσε μια απρόσμενη απάντηση όταν ρωτήθηκε αν υπάρχει πιθανότητα συμφιλίωσης

Σύνταξη
Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα
Ελλάδα 06.03.26

Ηλιούπολη: Πάνω από 1 κιλό κοκαΐνη εντοπίστηκε σε διαμέρισμα-«καβάτζα» 28χρονου – Είχε συλληφθεί στον Άγιο Παντελεήμονα

Ο 28χρονος είχε συλληφθεί για διακίνηση ναρκωτικών μετά από καταδίωξη στο κέντρο της Αθήνας τρακάροντας τρία αυτοκίνητα - Εντοπίστηκε το σπίτι του στην Ηλιούπολη και έγινε έφοδος

Σύνταξη
Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Ζέσους: «Ο τραυματισμός του Κριστιάνο είναι πιο σοβαρός από ό,τι νομίζαμε»

Συναγερμός για τον Κριστιάνο Ρονάλντο καθώς ο προπονητής του Πορτογάλου σταρ της Αλ Νασρ αποκάλυψε πως ίσως τα πράγματα με τον τραυματισμό του να είναι σοβαρότερα από ότι αρχικά είχε φανεί.

Σύνταξη
Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four
Μπάσκετ 06.03.26

Euroleague: Συνάντηση Τσους Μπουένο και Δημήτρη Φραγκάκη στην Αθήνα για το 2026 EuroLeague Final Four

Ο νέος CEO της EuroLeague και ο Πρόεδρος της Οργανωτικής Επιτροπής του «2026 EuroLeague Final Four Athens», συναντήθηκαν την Παρασκευή μίλησαν για την προετοιμασία και τον σχεδιασμό της διοργάνωσης.

Σύνταξη
Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές
On Field 06.03.26

Ξέφυγε η κατάσταση: Με τον Λανουά ξέρουμε πώς θα σφυρίξουν οι διαιτητές

Η επιβεβαίωση της αποτυχίας του Λανουά στο πόστο του αρχιδιαιτητή είναι ότι οι ορισμοί του και οι διαιτητές είναι «ανοιχτά βιβλία». Η ατιμωρησία σημαίνει ότι είναι ανίκανος να σταματήσει τον κατήφορο

Βάιος Μπαλάφας
Μήτρες προς ενοικίαση – Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV
«Φούρνος εύκολου ψησίματος» 06.03.26

Μήτρες προς ενοικίαση - Μέσα στον κόσμο της αναπαραγωγής μωρών για την αγορά καινούργιου SUV

Η βιομηχανία της παρένθετης μητρότητας ανθεί, αλλά με ποιο κόστος για τις γυναίκες που εμπλέκονται; Η Alev Scott ερευνά το θέμα στο βιβλίο της Cash Cow.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας
Αναγνώριση 06.03.26

Ο Δήμος Πειραιά τιμά  την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας

Η Επιτροπή Ισότητας του Δήμου Πειραιά, σε συνεργασία με τον Οδοντιατρικό Σύλλογο Πειραιώς, διοργανώνει συνάντηση με γυναίκες από τον επιχειρηματικό, επιστημονικό, πολιτικό και καλλιτεχνικό χώρο.

Σύνταξη
Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος
Στο in η απολογία του 06.03.26

Καματερό: «Η πρώην μου λέει ψέματα, θέλει να με εκδικηθεί» λέει o κατηγορούμενος για πορνογραφία – Προφυλακιστέος ο 53χρονος

Προφυλακίστηκε ο 53χρονος από το Καματερό - κατηγορούμενος για πορνογραφία και τοποθέτηση κρυφής κάμερας σε γυναικείες τουαλέτες - Ολόκληρη η απολογία του αποκλειστικά στο in - «Η πρώην μου λέει ψέματα και θέλει να με εκδικηθεί γιατί της ζήτησα να χωρίσουμε»

Γεωργία Κακή
Γεωργία Κακή
ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά
Τουρισμός 06.03.26

ΕΟΤ: Δράση για την ενίσχυση της εικόνας της Ελλάδας ως βιώσιμου τουριστικού προορισμού στη βρετανική αγορά

Η προσέγγιση αυτή του ΕΟΤ εντάσσεται στη στρατηγική ισόρροπης προώθησης του ελληνικού τουριστικού προϊόντος, τόσο γεωγραφικά όσο και χρονικά, σε ευθυγράμμιση με την εθνική πολιτική ανάδειξης της Ελλάδας ως βιώσιμου προορισμού

Σύνταξη
