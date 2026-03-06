Κυνισμός χωρίς όρια: Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν με… Grand Theft Auto [βίντεο]
Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.
- Δυστύχημα ο θάνατος του 15χρονου μαθητή από την Γαλλία στην Ομόνοια - Μαρτυρίες συμμαθητών του
- Ρόδος: Πώς αποκαλύφθηκε η κακοποίηση της 30χρονης από τη μητέρα της
- Αυτός είναι ο φάκελος συμμετοχής των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές
- Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
O Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την εκστρατεία των ΗΠΑ στο Ιράν, χρησιμοποιώντας πλάνα από το γνωστό παιχνίδι Grand Theft Auto.
Μάλιστα, χρησιμοποιεί το χαρακτηριστικό «Wasted» για κάθε στόχο που χτυπούν οι αμερικανικές δυνάμεις.
Το βίντεο του Λευκού Οίκου:
Εν τω μεταξύ, μετά το Reuters, και οι New York Times καταλήγουν στο συμπέρασμα, μετά από έρευνά τους, ότι ο βομβαρδισμός του σχολείου στην πόλη Μινάμπ του Ιράν κατά την πρώτη ημέρα της αμερικανοϊσραηλινής επίθεσης είναι πιθανόν να είναι αποτέλεσμα αμερικανικής αεροπορικής επίθεσης με στόχο την παρακείμενη ναυτική βάση των Φρουρών της Επανάστασης.
Ούτε οι ΗΠΑ ούτε το Ισραήλ δεν έχουν επιβεβαιώσει την επίθεση και ο αμερικανός υπουργός Αμυνας Πιτ Χέγκσεθ δήλωσε ότι το Πεντάγωνο διεξάγει έρευνα και διαβεβαίωσε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις «δεν στοχεύουν ποτέ αμάχους».
Με βάση δορυφορικές εικόνες και διασταυρωμένης πιστότητας δημοσιεύματα στα κοινωνικά δίκτυα και βίντεο, η εφημερίδα New York Times συμπεραίνει ότι το σχολείο καταστράφηκε από πλήγμα που πραγματοποιήθηκε την ίδια ώρα με τις επιθέσεις κατά της παρακείμενης ναυτικής βάσης των Φρουρών της Επανάστασης.
Οι επίσημες δηλώσεις σύμφωνα με τις οποίες οι αμερικανικές δυνάμεις έπλητταν ναυτικούς στόχους κοντά στο Στενό του Χορμούζ (η πόλη Μινάμπ βρίσκεται σε μικρή απόσταση από το Στενό), υποδεικνύουν ότι αυτές είναι οι πιθανότερο να έχουν πραγματοποιήσει το πλήγμα», γράφουν οι NYT.
Από την πλευρά του το πρακτορείο Reuters, επικαλούμενο δύο μη κατονομαζόμενους αμερικανούς αξιωματούχους, μετέδωσε χθες ότι οι αμερικανοί στρατιωτικοί ερευνητές θεωρούν ότι είναι «πιθανόν» οι αμερικανικές δυνάμεις να έχουν την ευθύνη για το πλήγμα κατά του σχολείου, προσθέτοντας ότι οι έρευνες δεν έχουν ολοκληρωθεί.
Η έρευνα των New York Times αποκλείει την πτώση ιρανικού πυραύλου στο σχολείο.
Αν επιβεβαιωθεί ότι η βόμβα που έπληξε το σχολείο είναι αμερικανική, ένα θέμα που εγείρεται θα είναι αν το ίδιο το πλήγμα ήταν εσφαλμένο ή αν η στοχοθέτηση έγινε με βάση εσφαλμένες πληροφορίες, γράφουν οι NYT.
- ΚΚΕ μετά το αίτημα βοήθειας από τη Βουλγαρία: «Νέα κλιμάκωση της επικίνδυνης εμπλοκής της Ελλάδας στον πόλεμο»
- Κυνισμός χωρίς όρια: Ο Λευκός Οίκος «διαφημίζει» την επιχείρηση στο Ιράν με… Grand Theft Auto [βίντεο]
- Η UEFA θέλει περισσότερες από 18.524 γυναίκες διαιτητές
- Ο «χάρτης» των πληρωμών από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως τις 13 Μαρτίου
- Επιστολική ψήφος: Αυτός είναι ο φάκελος για τη συμμετοχή των Ελλήνων του εξωτερικού στις εθνικές εκλογές
- «Το ελπίζω»: Tι δήλωσε ο Κρουζ Μπέκαμ για τη ρήξη με τον αδελφό του, Μπρούκλιν
- Συναγερμός στη ΓΑΔΑ – Συνελήφθη ο άνδρας που απειλούσε ότι θα προκαλέσει έκρηξη – Άνοιξε η λεωφόρος Αλεξάνδρας
- Πόλεμος στα χρόνια της τεχνητής νοημοσύνης: ΑΙ βίντεο, βιντεοπαιχνίδια και παραπληροφόρηση πλημμυρίζουν τα social media
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις