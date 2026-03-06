Τραμπ: Δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν – Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, σε νέα ανάρτησή του, σημειώνει ότι δεν θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν εκτός από την άνευ όρων παράδοση της Τεχεράνης.

«Μετά από αυτό και την επιλογή ενός σπουδαίου και αποδεκτού ηγέτη (ηγετών), εμείς και πολλοί από τους υπέροχους και πολύ γενναίους συμμάχους και συνεταίρους μας, θα εργαστούμε ακούραστα να φέρουμε το Ιράν πίσω από το χείλος της καταστροφής, κάνοντας το οικονομικά μεγαλύτερο, καλύτερο και δυνατότερο από ποτέ. Το Ιράν θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον. Κάντε το Ιράν μεγάλο ξανά (MIGA)», γράφει ο Αμερικανός πρόεδρος στην ανάρτησή του στο Truth Social.

Ο Αμερικανός πρόεδρος κατέληξε λέγοντας ότι το Ιράν «θα έχει ένα σπουδαίο μέλλον».

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε την Πέμπτη ότι θέλει να «εμπλακεί στον διορισμό» του προσώπου που θα διαδεχθεί τον ανώτατο ηγέτη του Ιράν, Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, ο οποίος σκοτώθηκε μαζί με σειρά κορυφαίων στελεχών της ιρανικής ηγεσίας το Σάββατο.

Μάλιστα, ο Τραμπ ανέφερε επίσης ότι ο γιος του Αλί Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, δεν θα πρέπει να είναι ο επόμενος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, χαρακτηρίζοντάς τον «ελαφρύ» και λέγοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θέλουν «κάποιον που θα φέρει αρμονία και ειρήνη στο Ιράν».

Ο Αμερικανός πρόεδρος, μέχρι στιγμής, έχει αρνηθεί να δώσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για τον τερματισμό των εχθροπραξιών με το καθεστώς. Σε συνέντευξή του στο περιοδικό Time magazine, που δημοσιεύθηκε αργά το βράδυ της Πέμπτης, δήλωσε ότι πιστεύει πως οι στόχοι της κυβέρνησής του θα μπορούσαν να επιτευχθούν μέσα σε τέσσερις ή πέντε εβδομάδες.

Ωστόσο, τόνισε ότι «δεν υπάρχουν χρονικά όρια για τίποτα» και ότι θέλει απλώς «να ολοκληρωθεί η υπόθεση».

Τραμπ στο CNN: Θα γίνει ό,τι έγινε στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ μίλησε στο CNN για το μέλλον του Ιράν και τον επόμενο ηγέτη του: «Θα λειτουργήσει όπως στη Βενεζουέλα. Έχουμε μια υπέροχη ηγέτιδα εκεί (σ.σ. αναφέρεται στην Ντέλσι Ροντρίγκες). Κάνει φανταστική δουλειά και θα λειτουργήσει έτσι.

Δεν έχω πρόβλημα με τους θρησκευτικούς ηγέτες, συνεργάζομαι με πολλούς θρησκευτικούς ηγέτες και είναι φανταστικοί», είπε, ανάμεσα σε άλλα.

«Η Κούβα θα πέσει σύντομα»

Ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Κούβα βρίσκεται κοντά σε σημαντικές πολιτικές εξελίξεις, εκτιμώντας ότι το καθεστώς στο νησί «θα πέσει σύντομα». Τη δήλωση έκανε σε τηλεφωνική συνέντευξη που παραχώρησε την Παρασκευή στο CNN.

Ο Τραμπ, αναφερόμενος στην κατάσταση στην Κούβα ενώ μιλούσε για τις στρατιωτικές επιτυχίες των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια της δεύτερης θητείας του, είπε: «Η Κούβα θα πέσει πολύ σύντομα. Παρεμπιπτόντως, είναι άσχετο με αυτό που συζητάμε, αλλά η Κούβα θα πέσει κι αυτή. Θέλουν πάρα πολύ να κάνουν συμφωνία».

Ο Αμερικανός πρόεδρος πρόσθεσε ότι σκοπεύει να αναθέσει το ζήτημα στον υπουργό Εξωτερικών των ΗΠΑ, Μάρκο Ρούμπιο.

«Θέλουν να κάνουν συμφωνία και έτσι θα βάλω τον Μάρκο (Ρούμπιο) να το αναλάβει και θα δούμε πώς θα εξελιχθεί. Αυτή τη στιγμή είμαστε πολύ επικεντρωμένοι σε αυτό που συμβαίνει τώρα. Έχουμε αρκετό χρόνο, αλλά η Κούβα είναι έτοιμη — μετά από 50 χρόνια», δήλωσε.