Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ήταν η κυνική απάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντιποίνων στις ΗΠΑ από την πλευρά του Ιράν.

«Πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει – έτσι έχουν τα πράγματα»

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, ο Τραμπ παραδέχτηκε πως οι αμερικανικές αρχές περιμένουν ότι μπορεί να υπάρξουν ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ. «Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους, αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ψυχρά.

Σε ερώτηση αν οι Αμερικανοί πρέπει να φοβούνται επέκταση των ιρανικών χτυπημάτων μέσα στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «έτσι φαντάζομαι, αλλά νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό συνεχώς. Εμείς το σκεφτόμαστε συνεχώς. Σχεδιάζουμε για αυτό».

Και πρόσθεσε: «Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» επανέλαβε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε παρόμοια σχόλια και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σε βίντεο διάρκειας έξι λεπτών την Κυριακή – την πρώτη φορά που ο Τραμπ απευθύνθηκε στο αμερικανικό έθνος μετά τα πλήγματα – υποστήριξε ότι πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι θάνατοι Αμερικανών λόγω της σύγκρουσης.

«Προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Και δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι έχουν τα πράγματα».

Για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου

Στο άρθρο του TIME, ο Τραμπ εμφανίζεται να επιμένει σε δύο ζητήματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις σχετικά με τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ: το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης και την πιθανή εμπλοκή του στη μελλοντική ηγεσία του Ιράν.

«Δεν έχω χρονικά όρια για τίποτα. Θέλω απλώς να τελειώσουμε με αυτό», σημείωσε. Τα λόγια του επανέλαβε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος στο πλαίσιο ενημέρωσης υποστήριξε ότι το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ για την επιχείρηση είναι «αποκλειστικά υπό τον δικό μας έλεγχο».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν, κάτι που είχε εκφράσει και σε συνομιλία με το Axios την Πέμπτη. «Ένα από τα πράγματα που θα ζητήσω είναι η δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί τους για την επιλογή ενός νέου ηγέτη», είπε.

Και διευκρίνισε αμέσως μετά: «Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμα Χαμενεΐ. Θέλω να συμμετέχω στην επιλογή. Εκείνοι μπορούν να επιλέξουν, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι κάποιος που θα είναι λογικός απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες».