Παρασκευή 06 Μαρτίου 2026
Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»
Κόσμος 06 Μαρτίου 2026, 15:24

Κυνικός ο Τραμπ, δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ – «Στον πόλεμο κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν»

«Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους - Αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ο Αμερικανός πρόεδρος, Ντόναλντ Τραμπ, αναφερόμενος στον πόλεμο που εξαπέλυσε στο Ιράν σε συνεργασία με το Ισραήλ

Σύνταξη
«Όταν πηγαίνεις σε πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν», ήταν η κυνική απάντηση του Αμερικανού προέδρου, Ντόναλντ Τραμπ, σε ερώτηση για το ενδεχόμενο αντιποίνων στις ΗΠΑ από την πλευρά του Ιράν.

«Πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει – έτσι έχουν τα πράγματα»

Μιλώντας στο περιοδικό TIME, ο Τραμπ παραδέχτηκε πως οι αμερικανικές αρχές περιμένουν ότι μπορεί να υπάρξουν ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ. «Έχω σκοτώσει όλους τους ηγέτες τους, αυτή η αίθουσα δεν υπάρχει πια», δήλωσε ψυχρά.

Σε ερώτηση αν οι Αμερικανοί πρέπει να φοβούνται επέκταση των ιρανικών χτυπημάτων μέσα στις ΗΠΑ, ο Τραμπ απάντησε: «έτσι φαντάζομαι, αλλά νομίζω ότι ανησυχούν για αυτό συνεχώς. Εμείς το σκεφτόμαστε συνεχώς. Σχεδιάζουμε για αυτό».

Και πρόσθεσε: «Αλλά ναι, ξέρετε, περιμένουμε κάποια πράγματα. Όπως είπα, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν. Όταν πηγαίνεις στον πόλεμο, κάποιοι άνθρωποι θα πεθάνουν» επανέλαβε.

Ο Αμερικανός πρόεδρος έκανε παρόμοια σχόλια και κατά τη διάρκεια της εβδομάδας. Σε βίντεο διάρκειας έξι λεπτών την Κυριακή – την πρώτη φορά που ο Τραμπ απευθύνθηκε στο αμερικανικό έθνος μετά τα πλήγματα – υποστήριξε ότι πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι θάνατοι Αμερικανών λόγω της σύγκρουσης.

«Προσευχόμαστε για την πλήρη ανάρρωση των τραυματιών και στέλνουμε την απέραντη αγάπη και την αιώνια ευγνωμοσύνη μας στις οικογένειες των πεσόντων», δήλωσε και συμπλήρωσε: «Και δυστυχώς, πιθανότατα θα υπάρξουν κι άλλοι πριν τελειώσει. Έτσι έχουν τα πράγματα».

Για το χρονοδιάγραμμα του πολέμου

Στο άρθρο του TIME, ο Τραμπ εμφανίζεται να επιμένει σε δύο ζητήματα που προκαλούν αντιπαραθέσεις σχετικά με τη στρατιωτική εκστρατεία των ΗΠΑ: το χρονοδιάγραμμα της επιχείρησης και την πιθανή εμπλοκή του στη μελλοντική ηγεσία του Ιράν.

«Δεν έχω χρονικά όρια για τίποτα. Θέλω απλώς να τελειώσουμε με αυτό», σημείωσε. Τα λόγια του επανέλαβε την Πέμπτη ο υπουργός Άμυνας Πιτ Χέγκσεθ, ο οποίος στο πλαίσιο ενημέρωσης υποστήριξε ότι το χρονοδιάγραμμα των ΗΠΑ για την επιχείρηση είναι «αποκλειστικά υπό τον δικό μας έλεγχο».

Ο Τραμπ επανέλαβε επίσης ότι θέλει να έχει ρόλο στην επιλογή του νέου ηγέτη του Ιράν, κάτι που είχε εκφράσει και σε συνομιλία με το Axios την Πέμπτη. «Ένα από τα πράγματα που θα ζητήσω είναι η δυνατότητα να συνεργαστούμε μαζί τους για την επιλογή ενός νέου ηγέτη», είπε.

Και διευκρίνισε αμέσως μετά: «Δεν περνάω όλα αυτά για να καταλήξουμε με έναν ακόμα Χαμενεΐ. Θέλω να συμμετέχω στην επιλογή. Εκείνοι μπορούν να επιλέξουν, αλλά πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα είναι κάποιος που θα είναι λογικός απέναντι στις Ηνωμένες Πολιτείες».

Πετρέλαιο
Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κατάρ: Ο πόλεμος θα τερματίσει τις εξαγωγές ενέργειας

Κόσμος
Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Ιράν: Αλλεπάλληλοι βομβαρδισμοί σε Τεχεράνη και Βηρυτό

Σύνταξη
Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Ισφαχάν και Βηρυτό – Ο Τραμπ δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ
Φλέγεται η Μέση Ανατολή 06.03.26 Upd: 14:55

Νέο κύμα επιθέσεων του Ισραήλ σε Τεχεράνη, Ισφαχάν και Βηρυτό - Ο Τραμπ δεν αποκλείει ιρανικά αντίποινα στις ΗΠΑ

ΗΠΑ και Ισραήλ κλιμακώνουν την εκστρατεία τους - Τουλάχιστον 1.332 νεκροί στο Ιράν - Ασταμάτητοι οι βομβαρδισμοί στον Λίβανο - Ο Πεζεσκιάν δήλωσε ότι κάποιες χώρες έχουν ξεκινήσει προσπάθειες διαμεσολάβησης

Φύλλια Πολίτη - Νεκτάριος Δαργάκης
Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

Τι ξέρουμε για το πυρηνικό αεροπλανοφόρο «Σαρλ ντε Γκωλ» που στέλνει ο Μακρόν στη Μεσόγειο

Το «Σαρλ ντε Γκωλ» είναι το μοναδικό αεροπλανοφόρο με πυρηνική ενέργεια εκτός του αμερικανικού στόλου και μόλις αποστέλλεται στην ανατολική Μεσόγειο μετά την έκρηξη του πολέμου με το Ιράν

Σύνταξη
Κούβα: Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας στον τομέα της υγείας
Τομέας υγείας 06.03.26

Η Τζαμάικα τερματίζει πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα

Τέλος βάζει η Τζαμάικα σε πρόγραμμα συνεργασίας με την Κούβα στον τομέα της υγείας, με φόντο την εντεινόμενη πίεση από τις ΗΠΑ σε χώρες της περιοχής προκειμένου να κόψουν τους δεσμούς με τη νήσο.

Σύνταξη
Ιράν: Σχεδόν 6 στους 10 Γερμανούς καταδικάζουν την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ
Δημοσκόπηση 06.03.26

Οι περισσότεροι Γερμανοί καταδικάζουν την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν

Το 58% των Γερμανών θεωρεί αδικαιολόγητη την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν, ενώ το 85% δηλώνει ανήσυχο για την όλο και μεγαλύτερη επικράτηση του νόμου της ζούγκλας στην παγκόσμια πολιτική.

Σύνταξη
Ιράν: Εχουμε βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του, ισχυρίζεται αμερικανός ναύαρχος
Αμερικανός ναύαρχος 06.03.26

Βυθίσαμε «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν

Αμερικανός ναύαρχος ισχυρίζεται ότι οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν βυθίσει «πάνω από τριάντα πλοία» του Ιράν, από την αρχή του πολέμου των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Σύνταξη
Πύραυλοι του Ιράν πλήττουν το Ισραήλ – Εκρήξεις στο Τελ Αβίβ και ως την Ιερουσαλήμ
Εκρήξεις 06.03.26

Το Ιράν σφυροκοπά με πυραύλους το Ισραήλ

Εκρήξεις σημειώθηκαν στο Τελ Αβίβ εξαιτίας της πυραυλικής επίθεσης που εξαπέλυσε το Ιράν κατά του Ισραήλ, από την οποία έχουν προκληθεί μέχρι στιγμής μόνο ζημιές, σύμφωνα με ισραηλινές πηγές.

Σύνταξη
Κούβα: Είναι «ζήτημα χρόνου», λέει ο Τραμπ – Αναφορά σε σχέδιο αφού «τελειώσει» με το Ιράν
Υπάρχει σχέδιο... 06.03.26

«Ζήτημα χρόνου» η Κούβα, λέει ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (...) να τελειώνουμε» με το Ιράν, δηλώνει ο Τραμπ, αναφερόμενος αόριστα σε σχέδιο για την Κούβα, για την οποία είναι «ζήτημα χρόνου...».

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει
Πολιτική Γραμματεία 06.03.26

Ανδρουλάκης: Τριάντα δύο χρόνια μετά, η Μελίνα συνεχίζει να εμπνέει

«Πάνω απ’ όλα, έδωσε έναν ιστορικό αγώνα για την επιστροφή των Γλυπτών του Παρθενώνα. Η φωνή της έγινε η μαχητική φωνή της Ελλάδας. Και ο αγώνας της μετατράπηκε σε εθνικό στόχο», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης για την Μελίνα Μερκούρη

Σύνταξη
Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;
1890 06.03.26

Black humor, φάρσες και γάτες: Ήταν οι αδελφοί Λυμιέρ οι πρώτοι «TikTokers» της ιστορίας;

Πολύ πριν από τα βίντεο των social media, οι αδελφοί Λουί και Ογκίστ Λυμιέρ γύριζαν ταινίες διάρκειας μόλις 50 δευτερολέπτων που κατέγραφαν στιγμές της καθημερινότητας. Ένα νέο ντοκιμαντέρ επαναφέρει στο προσκήνιο τα φιλμ που γέννησαν το σινεμά

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία
Πολιτική 06.03.26

Το αίτημα βοήθειας της Βουλγαρίας στην Ελλάδα με το βλέμμα στο Ιράν και εμμέσως στην Τουρκία

Ο Δένδιας ανακοίνωσε μεταφορά Patriot και F-16 στη βόρεια Ελλάδα με την Αθήνα να στρέφει το βλέμμα στην γεωπολιτική συγκυρία με αιχμή τον πόλεμο με το Ιράν.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας
Πόλεμος στο Ιράν 06.03.26

«Υπάρχει πολύ πετρέλαιο στην αγορά» διαμηνύει ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας εν μέσω παγκόσμιας ανησυχίας

Ο εκτελεστικός διευθυντής του ΔΟΕ, Φατίχ Μπιρόλ, επέμεινε ότι «δεν υπάρχει έλλειψη» σε πετρέλαιο αν και αναγνώρισε το «σοβαρό πρόβλημα επιμελητείας» για τη διοχέτευσή του εξαιτίας του πολέμου

Σύνταξη
Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα
Αγροδιατροφή 06.03.26

Νέος κανονισμός της ΕΕ για τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές στα αγροτικά προϊόντα

Τι προβλέπουν οι νέοι κανόνες της ΕΕ σχετικά με τις αθέμιτες εμπορικές πρακτικές σε περιπτώσεις όπου οι προμηθευτές και οι αγοραστές είναι εγκατεστημένοι σε διαφορετικά κράτη - μέλη

Σύνταξη
Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ
Επικαιρότητα 06.03.26

Κουτσούμπας για Καισαριανή: Να δοθούν ψηφιακά αντίγραφα των φωτογραφιών στο ΚΚΕ

«Αιτούμαστε την παραχώρηση πρωτογενούς ψηφιακού αντιγράφου των φωτογραφιών -και των δύο όψεών τους- στη μέγιστη δυνατή ανάλυση» αναφέρει μεταξύ άλλων στην επιστολή του ο Δημήτρης Κουτσούμπας

Σύνταξη
Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ
Όλο λάθος 06.03.26

Τομ Κρουζ και Μπραντ Πιτ μαλώνουν για τον Έπσταϊν – Τι λέει ο σκηνοθέτης του «χαζού αστείου» που τάραξε το Χόλιγουντ

Γιατί το βίντεο ενός Ιρλανδού σκηνοθέτη με θέμα τον Έπσταϊν και την τεχνητή νοημοσύνη έχει τρομοκρατήσει το Χόλιγουντ; Γιατί βλέπουν το ανεξέλεγκτο τέρας με τα μάτια τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επαναπατρισμός: Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επέστρεψαν – «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»
Μέση Ανατολή 06.03.26

Ανακουφισμένοι οι Έλληνες που επαναπατρίστηκαν - «Ακούγαμε σειρήνες, αεροπλάνα, εκρήξεις»

Συνεχίζεται ο επαναπατρισμός των Ελλήνων από χώρες της Μέσης Ανατολής - Τι λένε ταξιδιώτες που προσγειώθηκαν στο «Ελ. Βενιζέλος» για όσα βίωσαν μετά την κλιμάκωση της σύρραξης στην περιοχή

Σύνταξη
Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες
Καμία υπερβολή 06.03.26

Απίστευτο: Η Μπιάνκα Σενσόρι εμφανίστηκε πιο ντυμένη από ποτέ στους δρόμους του Λος Άντζελες – Σπάνιες φωτογραφίες

Η Μπιάνκα Σενσόρι έκανε μια από τις σπάνιες ντυμένες εμφανίσεις της, ωστόσο είχε λόγο σοβαρό: έπρεπε να καταθέσει στο δικαστήριο για μια αγωγή εναντίον του συζύγου της Κάνιε Γουέστ.

Σύνταξη
Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία – Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες
Στοιχεία ΕΛΣΤΑΤ 06.03.26

Ποιοι πλήττονται περισσότερο από την ανεργία - Διψήφια τα ποσοστά σε νέους και γυναίκες

Τα υψηλότερα ποσοστά που φτάνουν σχεδόν στο 20% καταγράφονται στους νέους έως 29 ετών - Η ανεργία στις μεγαλύτερες ηλικίες κυμαίνεται μεταξύ 6% και 8,3%, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ

Σύνταξη
Ολυμπιακός: Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι
On Field 06.03.26

Το κομβικό δίδυμο Ρέτσος-Πιρόλα και τα ντέρμπι

Χωρίς το βασικό του αμυντικό δίδυμο ο Ολυμπιακός έχει σε τέσσερα ντέρμπι μόλις μια ισοπαλία, εν όψει ΠΑΟΚ πάντως Ρέτσος και Πιρόλα αναμένεται να ανταμώσουν ξανά…

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
