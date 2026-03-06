Τραμπ στους Φρουρούς της Επανάστασης: «Παραδοθείτε ή θα πεθάνετε όλοι»

Αυστηρή προειδοποίηση προς τις ιρανικές δυνάμεις ασφαλείας και ειδικότερα στους Φρουρούς της Επανάστασης στο Ιράν απηύθυνε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ.

Ο Ντόναλντ Τραμπ τους κάλεσε να καταθέσουν τα όπλα διαφορετικά – όπως είπε – θα αντιμετωπίσουν «εγγυημένο θάνατο», την ώρα που οι αμερικανικές επιθέσεις κατά της Τεχεράνης εντείνονται.

Η προειδοποίηση του προέδρου των ΗΠΑ ήρθε ως απάντηση στη «σφοδρότερη μέχρι σήμερα ομοβροντία» εναντίον του Ισραήλ και συμμάχων των ΗΠΑ στον Περσικό Κόλπο από το Ιράν. Ειδικότερα, η Τεχεράνη εκτόξευσε εκατοντάδες drones και πυραύλους προς αραβικές χώρες της περιοχής, απειλώντας ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή μπορεί να επεκταθεί ακόμη περισσότερο.

«Χάσιμο χρόνου» η ανάπτυξη χερσαίων μονάδων στο Ιράν

Η ανάπτυξη χερσαίων στρατευμάτων των ΗΠΑ στο Ιράν δεν θα ήταν παρά «χάσιμο χρόνου», έκρινε χθες βράδυ ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, στο πλαίσιο συνέντευξης που παραχώρησε τηλεφωνικά στο NBC News, κρίνοντας πως θα ήταν περιττή.

«Αυτό είναι χάσιμο χρόνου. Έχουν χάσει τα πάντα. Έχασαν το ναυτικό τους. Έχασαν όλα όσα μπορούσαν να χάσουν», είπε.

Όταν του ζητήθηκε να σχολιάσει τη δήλωση του επικεφαλής της ιρανικής διπλωματίας Αμπάς Αραγτσί ότι τυχόν αμερικανική χερσαία επιχείρηση στο ιρανικό έδαφος θα απέβαινε σε «καταστροφή» για την Ουάσιγκτον, ο κ. Τραμπ αντέταξε πως πρόκειται για «άχρηστο σχόλιο».

Νωρίτερα, ο κ. Αραγτσί είπε —επίσης στο NBC News— ότι η Τεχεράνη έχει προετοιμαστεί «για κάθε ενδεχόμενο, ακόμη και για απόβαση».

«Τους περιμένουμε (σ.σ. τους εχθρούς). Είμαστε βέβαιοι πως θα μπορέσουμε να τους αντιμετωπίσουμε και ότι θα πρόκειται για καταστροφή γι’ αυτούς», τόνισε ο ιρανός ΥΠΕΞ.

«Θα εμπλακώ στην επιλογή του επόμενου ηγέτη»

Ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε σήμερα πως θα «πρέπει να εμπλακεί» προσωπικά στην επιλογή του διαδόχου του ανώτατου ηγέτη του Ιράν Αλί Χαμενεΐ και κατέστησε σαφές πως δεν θα αποδεχθεί ο γιος του Μοτζταμπά Χαμενεΐ να πάρει τα ηνία, σε μια συνέντευξη που παραχώρησε στον ιστότοπο Axios.

«Ο γιος του Χαμενεΐ είναι ένας ασήμαντος. Πρέπει να εμπλακώ στην επιλογή, όπως με την Ντέλσι» Ροδρίγκες, την τωρινή ηγέτιδα της Βενεζουέλας, είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, προσθέτοντας:

«Ο γιος του Χαμενεΐ δεν είναι αποδεκτός σε εμένα. Θέλουμε κάποιον που θα φέρει την ειρήνη και την αρμονία στο Ιράν».

Στο ίδιο μήκος κύματος, ο Αμερικανός πρόεδρος είπε σε τηλεφωνική συνέντευξή του στο Reuters σήμερα πως οι ΗΠΑ θα έχουν έναν ρόλο στην επιλογή του επόμενου ηγέτη του Ιράν.

Όπως σημείωσε, είναι πολύ νωρίς για τη διαδικασία επιλογής ενός νέου ηγέτη, όμως, όπως επανέλαβε, ο γιος του Χαμενεΐ δεν αποτελεί πιθανή επιλογή.

«Θέλουμε να εμπλακούμε στη διαδικασία της επιλογής του προσώπου που θα ηγηθεί του Ιράν στο μέλλον», τόνισε ο επικεφαλής του αμερικανικού κράτους.

«Δεν θέλουμε να επιστρέφουμε σε αυτό κάθε πέντε χρόνια και να το κάνουμε ξανά και ξανά… Κάποιος που θα είναι φοβερός για τους πολίτες, φοβερός για τη χώρα».

Ο ανώτατος πνευματικός ηγέτης του Ιράν, που διοικούσε τη χώρα από το 1989, σκοτώθηκε σε έναν βομβαρδισμό το Σάββατο, στην έναρξη της ισραηλινο-αμερικανικής επίθεσης.

Ο γιος του, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ, βρίσκεται μεταξύ των υποψηφίων για τη διαδοχή του. Θεωρείται ως μία από τις πλέον επιδραστικές προσωπικότητες της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Την Τρίτη, ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε αναφορικά με τους μελλοντικούς ηγέτες του Ιράν: «Η πλειονότητα των προσώπων τα οποία σκεφτόμασταν έχουν πεθάνει (…). Και τώρα, έχουμε μια άλλη ομάδα (ηγετών). Πιθανόν θα πεθάνουν επίσης (…). Σύντομα, δεν θα γνωρίζουμε πλέον κανέναν».