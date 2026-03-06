Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ αναφέρθηκε, παραμένοντας αόριστος, σε σχέδιο για την Κούβα αφού τελειώσει ο πόλεμος στο Ιράν (στη φωτογραφία του Reuters/Norlys Perez, επάνω, ουρά για την αγορά ψωμιού έξω από αρτοποιείο στην Αβάνα, εν μέσω διακοπής ρεύματος σε μεγάλο μέρος της νήσου).

Η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», υποστήριξε ο Τραμπ

«Θέλουμε πρώτα (…) να τελειώνουμε εκεί πέρα (σ.σ. στο Ιράν), αλλά δεν είναι παρά ζήτημα χρόνου προτού εσείς και άλλοι απίστευτοι άνθρωποι, να μπορέσετε να επιστρέψετε στην Κούβα», είπε ο πρόεδρος των ΗΠΑ κατά τη διάρκεια εκδήλωσης στον Λευκό Οίκο με την ποδοσφαιρική ομάδα Inter Miami.

President Trump says plans for Cuba will follow combat actions in Iran: «We want to fix, finish this one first, but that will be just a question of time.» pic.twitter.com/rB97wKdEjk — CSPAN (@cspan) March 5, 2026

Φάνηκε κατόπιν να απευθύνεται στον υπουργό Εξωτερικών της κυβέρνησής του Μάρκο Ρούμπιο — γιο κουβανών μεταναστών —, στον οποίο τόνισε «έχεις κάνει φανταστική δουλειά σ’ αυτό το μέρος που το λένε Κούβα».

Υποστήριξε εξάλλου ότι η Αβάνα θέλει «διακαώς» να κλειστεί κάποια «συμφωνία», επίσης χωρίς να γίνει πιο συγκεκριμένος, όπως μεταδίδει το ΑΠΕ.

Κυρώσεις και εμπάργκο

Ο Τραμπ επαναλαμβάνει το τελευταίο διάστημα τις απειλές του εναντίον της Κούβας, αφήνοντας να εννοηθεί ότι οι ΗΠΑ θα μπορούσαν να «καταλάβουν ειρηνικά» το νησί, το οποίο πιέζουν ασφυκτικά.

Ο αμερικανός πρόεδρος έχει δηλώσει ότι η Κούβα «είναι ένα αποτυχημένο έθνος», αποσιωπώντας το γεγονός ότι τα μεγαλύτερα προβλήματά της οφείλονται στις αμερικανικές κυρώσεις και το εμπάργκο.

Και μπορεί έτσι να δηλώνει με έπαρση ότι το νησί της Καραϊβικής έχει «πολύ μεγάλο πρόβλημα».