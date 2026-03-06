Ιράν: «Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν», λέει ο Τραμπ για τις τιμές των καυσίμων
Δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων ο Τραμπ, εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή, θεωρεί ότι θα μειωθούν πολύ γρήγορα «μόλις τελειώσει αυτό», αλλά «και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν».
Ο αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε χθες Πέμπτη ότι δεν ανησυχεί για τις αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων στις ΗΠΑ λόγω των επιθέσεων στο Ιράν και των ιρανικών αντιποίνων σε χώρες της Μέσης Ανατολής, υπογραμμίζοντας σε αποκλειστική συνέντευξη που παραχώρησε στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters ότι προτεραιότητά του είναι η στρατιωτική επιχείρηση (στη φωτογραφία του Reuters/Nathan Howard, επάνω, ο Ντόναλντ Τραμπ).
«Δεν έχω την παραμικρή ανησυχία για αυτό», είπε όταν ρωτήθηκε σχετικά με την άνοδο των τιμών στα πρατήρια καυσίμων. «Θα μειωθούν πολύ γρήγορα μόλις τελειώσει αυτό. Και αν αυξηθούν, ας αυξηθούν. Ομως, αυτό είναι πολύ πιο σημαντικό από το να ανέβει λίγο η τιμή της βενζίνης».
Ο πρόεδρος των ΗΠΑ είχε αναφερθεί πρόσφατα σε χρονοδιάγραμμα 4-5 εβδομάδων σχετικά με την στρατιωτική επιχείρηση εναντίον του Ιράν. Ωστόσο, πολιτικοί και στρατιωτικοί αναλυτές αμφισβητούν την εκτίμηση αυτή, επισημαίνοντας ότι η αμερικανική κυβέρνηση δεν έχει ακόμη ξεκαθαρίσει ποιος είναι ο τελικός στόχος, την ώρα που ο πόλεμος εξαπλώνεται στη Μέση Ανατολή.
Στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Reuters, ο Τραμπ δήλωσε πως δεν εξετάζει το ενδεχόμενο αποδέσμευσης μέρους των στρατηγικών αποθεμάτων πετρελαίου των ΗΠΑ, και εξέφρασε τη βεβαιότητα πως το Στενό του Ορμούζ – η στρατηγικής σημασίας θαλάσσια οδός για τη μεταφορά πετρελαίου, στα ανοικτά των ακτών του Ιράν – θα παραμείνει ανοικτό, αφού ο ιρανικός στόλος βρίσκεται «στον βυθό της θάλασσας», όπως σημείωσε.
Οι τιμές του πετρελαίου στις διεθνείς αγορές έχουν αυξηθεί κατά 16% από την έναρξη του πολέμου το Σάββατο.
Στις ΗΠΑ, η μέση τιμή της βενζίνης έχει αυξηθεί κατά 27 σεντς σε σύγκριση με την προηγούμενη εβδομάδα, στα 3,25 δολάρια το γαλόνι, σύμφωνα με την αμερικανική ένωση αυτοκινητιστών. Ο μέσος όρος είναι υψηλότερος κατά 15 σεντς σε σύγκριση με πέρυσι.
«Δεν έχουν αυξηθεί πολύ»
Από την πλευρά του, ο Τραμπ σχολιάζει πως οι τιμές «δεν έχουν αυξηθεί πολύ». Ο Λευκός Οίκος θεωρεί δεδομένο πως οι επιθέσεις στο Ιράν – και τα επακόλουθα δεινά στα πρατήρια καυσίμων – δεν θα αργήσουν να τελειώσουν.
Ωστόσο, πολιτικοί αναλυτές εκτιμούν πως εάν οι αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων επιμείνουν για μεγάλο χρονικό διάστημα, αυτό θα μπορούσε να βλάψει τους Ρεπουμπλικάνους στις ενδιάμεσες εκλογές του Νοεμβρίου, στις οποίες διακυβεύεται ο έλεγχος του Κογκρέσου των ΗΠΑ.
Οι ψηφοφόροι είναι ήδη δυσαρεστημένοι με το υψηλό κόστος διαβίωσης και την οικονομική πολιτική του Τραμπ.
