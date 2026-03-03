newspaper
Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο
Οικονομία 03 Μαρτίου 2026, 15:01

Ενέργεια: Έκτακτη σύσκεψη στο ΥΠΕΝ – Συγκαλείται η ομάδα διαχείρισης κρίσεων για καύσιμα και αέριο

Στη σύσκεψη για την ενέργεια συμμετέχουν ΡΑΑΕΥ, Motor Oil και HELLENiQ ENERGY – Επιβεβαίωση ΟΤ – Η κατάσταση στην αγορά λόγω Ιράν στη συνάντηση υπό τον υπουργό Παπασταύρου

Έκτακτη σύσκεψη συγκαλεί σήμερα το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με τη συμμετοχή του υπουργού και του υφυπουργού, κ.κ. Σταύρου Παπασταύρου και Νίκου Τσάφου και των ΡΑΑΕΥ, MOTOR OIL και HELLENiQ ENERGY, επιβεβαιώνοντας το ρεπορτάζ του ΟΤ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσει διευρυμένη σύνθεση με τη συμμετοχή και των εταιρειών, που δραστηριοποιούνται στον κλάδο εμπορίας φυσικού αερίου.

Η ατζέντα της σύσκεψης περιλαμβάνει τις εξελίξεις στο Ιράν και την ενεργειακή ανθεκτικότητα της χώρας.

Ενεργειακή ανθεκτικότητα

Νωρίτερα ο Σταύρος Παπασταύρου δήλωνε: «Ενεργειακά έχουμε ένα διαφοροποιημένο μείγμα που μας επιτρέπει να έχουμε ενεργειακή ανθεκτικότητα. Έχουμε ΑΠΕ, έχουμε υδροηλεκτρικά, είμαστε κόμβος ενεργειακής διασύνδεσης και εργαζόμαστε ώστε η χώρα να γίνει και παραγωγός φυσικού αερίου».

Πρόσθεσε, ακόμη ότι θα δοθεί στήριξη στους πολίτες εάν χρειαστεί. Συγκεκριμένα είπε: «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη έχει αποδείξει στην πράξη ότι, όταν χρειάζεται, έχει τα οικονομικά και τα θεσμικά εργαλεία για να στηρίξει τον Έλληνα πολίτη». Διευκρίνισε ότι «δεν είμαστε εκεί», αλλά, τόνισε, «είμαστε σε επιφυλακή και σε εγρήγορση».

Νο1 πρόβλημα οι τιμές στην ενέργεια

Το υπ’αριθμόν ένα πρόβλημα για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας είναι οι τιμές.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου.

Πηγές των εγχώριων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μιλούν για αυξήσεις από αύριο Τετάρτη της τάξης των 2 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Η τιμή της θα εκτιναχθεί στα περίπου 1,77 ευρώ ανά λίτρο. Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ντίζελ θα ακριβύνει κατά περίπου 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο με την τιμή του να ανεβαίνει στα 1,46 με 1,47 ευρώ το λίτρο.

Για την ώρα δεν εξετάζεται καμία παρέμβαση στις αγορές καυσίμων και φυσικού αερίου. Αν και οι τιμές του τελευταίου εφόσον συνεχίσουν το χθεσινό ράλι τότε αναμένεται να επηρεάσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές πετρελαίου και αερίου ανεβάζουν το κόστος για την ενέργεια

Οι παγκόσμιες τιμές του πετρελαίου και του φυσικού αερίου σημείωσαν νέα άνοδο την Τρίτη.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περισσότερο από 15% από την Παρασκευή και το συμβόλαιο αναφοράς Brent σημείωσε άνοδο 6% την Τρίτη, ξεπερνώντας τα 82 δολάρια ανά βαρέλι, το υψηλότερο επίπεδο από τον Ιούλιο του 2024, ενώ οι τιμές του φυσικού αερίου στην Ευρώπη έχουν εκτοξευθεί κατά 40%, προσθέτοντας ένα επιπλέον 40% στην άνοδο της Δευτέρας. Εφτασε σήμερα πάνω από τα 65,5 ευρώ /MWh, τιμή υπερδιπλάσια σε σύγκριση με την Παρασκευή.

Πηγή: OT

Ενέργεια
