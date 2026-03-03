Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων

Σε έντονο πονοκέφαλο εξελίσσονται για την κυβέρνηση η ενεργειακή ασφάλεια και το κόστος των καυσίμων αλλά και του φυσικού αερίου. Ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή παραμένει αβέβαιος ως προς τη διάρκεια αλλά και την έκβαση του.

Και μπορεί τόσο στελέχη του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, όσο και των ενεργειακών εταιρειών αλλά και του Ρυθμιστή και του ΔΕΣΦΑ να σημειώνουν πώς δεν τίθεται ζήτημα για την ενεργειακή ασφάλεια όπως συνέβη με τον πόλεμο στην Ουκρανία, ωστόσο πηγές του ΥΠΕΝ, των προαναφερόμενων επιχειρήσεων και φορέων της αγοράς δεν κρύβουν την ανησυχία τους.

Το Ιράν απαντά στις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ με ασύμμετρα χτυπήματα και η αβεβαιότητα ως προς το εύρος της ενεργειακής κρίσης εντείνεται.

Η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων για την ενεργειακή ασφάλεια

Σύμφωνα με πληροφορίες στο τραπέζι για την αξιολόγηση της ενεργειακής ασφάλειας τόσο σε θέματα εφοδιασμού της αγοράς όσο και των ίδιων των υποδομών βρίσκεται ακόμα και η σύγκληση της Ομάδας Διαχείρισης Κρίσεων.

Το όργανο αυτό συγκαλείται από τη Ρυθμιστική Αρχή Αποβλήτων Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ) αν και σε προηγούμενες κρίσεις, όπως με τους καύσωνες και τις δασικές πυρκαγιές, συγκλήθηκε με μικρότερη σύνθεση από τον υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρο Παπασταύρου.

Οι πληροφορίες αν και αναφέρουν πώς προσώρας δεν συντρέχει άμεσα λόγος για τη σύγκληση του οργάνου, ωστόσο πηγές δεν την αποκλείουν ανά πάσα στιγμή. Οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή θα καθορίσουν και το χρόνο κατά τον οποίο θα συνέλθει η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων.

Τα Στενά του Ορμούζ κλειδί για την ενεργειακή ασφάλεια

Πηγές από την αγορά του φυσικού αερίου υπογραμμίζουν ότι για την ώρα η ενεργειακή ασφάλεια της χώρας δεν φαίνεται να διατρέχει κίνδυνο.

Τα δύο διυλιστήρια των HELLENiQ ENERGY και MOTOR OIL προμηθεύονται αργό πετρέλαιο από χώρες που δεν επηρεάζονται άμεσα από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή και κυρίως από το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ.

Οι προμήθειες της χώρας σε υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από το Κατάρ, το οποίο διέκοψε χθες 2 Μαρτίου την παραγωγή LNG μετά το χτύπημα των εγκαταστάσεων παραγωγής, είναι μηδαμινές.

Τα σενάρια που γίνονται από τις ενεργειακές εταιρείες δείχνουν ακραίες καταστάσεις μόνο αν τα Στενά του Ορμούζ παραμείνουν κλειστά για διάστημα μέχρι και τον ερχόμενο χειμώνα.

Οι τιμές σε καύσιμα και φυσικό αέριο

Το υπ’αριθμόν ένα πρόβλημα για τον ενεργειακό τομέα της Ελλάδας είναι οι τιμές.

Η εμπόλεμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή εκτοξεύει τις τιμές του αργού πετρελαίου και του φυσικού αερίου. Το πετρέλαιο Μπρεντ χθες κινούταν στα επίπεδα των 80 δολαρίων το βαρέλι.

Πηγές των εγχώριων εταιρειών εμπορίας πετρελαιοειδών μιλούν για αυξήσεις από αύριο Τετάρτη της τάξης των 2 λεπτών του ευρώ ανά λίτρο στην αμόλυβδη βενζίνη. Η τιμή της θα εκτιναχθεί στα περίπου 1,77 ευρώ ανά λίτρο. Μεγαλύτερη θα είναι η αύξηση στο πετρέλαιο κίνησης. Το ντίζελ θα ακριβύνει κατά περίπου 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο με την τιμή του να ανεβαίνει στα 1,46 με 1,47 ευρώ το λίτρο.

Η τιμή του φυσικού αερίου στην ολλανδική πλατφόρμα TTF εκτοξεύτηκε πάνω από 35%. Τα συμβόλαια Απριλίου μετά από την απογείωση χθες στα 49 ευρώ ανά Μεγαβατώρα προσγειώθηκαν στα περίπου 43 ευρώ ανά Μεγαβατώρα. Υψηλότερα από τα επίπεδα πριν την έναρξη των πολεμικών συγκρούσεων. Σενάρια που θέλουν το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ για μεγάλο χρονικό διάστημα θέλουν το TTF να σκαρφαλώνει στα 100 ευρώ ανά Μεγαβατώρα.

Για την ώρα δεν εξετάζεται καμία παρέμβαση στις αγορές καυσίμων και φυσικού αερίου. Αν και οι τιμές του τελευταίου εφόσον συνεχίσουν το χθεσινό ράλι τότε αναμένεται να επηρεάσουν το κόστος ηλεκτρικής ενέργειας.

Πηγή: OT