«Δεν υπάρχει πρόβλημα» εφοδιασμού με καύσιμα στα ελληνικά διυλιστήρια

Διαβεβαιώνουν τα δύο μεγάλα ελληνικά διυλιστήρια για την επάρκεια της ελληνικής αγοράς σε καύσιμα.

Πηγές της HELLENiQ ENERGY και της Motor Oil μιλώντας στον ΟΤ, υπογραμμίζουν ότι παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στην αγορά πετρελαιοειδών. Στα δύο διυλιστήρια ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή και το Ιράν δεν προκαλεί καμία άμεση επίπτωση σύμφωνα με όσα σημειώνουν πηγές στον ΟΤ.

Αποθέματα σε καύσιμα

Όπως σημειώνουν πηγές της HELLENiQ ENERGY, «από τα γεγονότα στη Μέση Ανατολή δεν αναμένεται άμεση επίπτωση στον εφοδιασμό των διυλιστηρίων». Οι ίδιοι κύκλοι μιλούν και για τα αποθέματα πετρελαίου που τηρούν για να παράγουν καύσιμα κίνησης και άλλα προϊόντα: «Διαθέτουμε ικανοποιητικά αποθέματα πετρελαίου. Και μάλιστα υπερβαίνουν το υποχρεωτικό όριο των 90 ημερών».

Στο ίδιο μήκος κύματος κινούνται και πηγές της Motor Oil: «Τα αποθέματα που τηρούμε ξεπερνούν σε διάστημα τις 90 ημέρες. Τα διυλιστήρια δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα εφοδιασμού», συμπληρώνουν οι ίδιοι κύκλοι του διυλιστηρίου της Κορίνθου.

Εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού πετρελαίου από τα δύο διυλιστήρια

Σύμφωνα με πηγές των διυλιστηρίων, έχουν εξασφαλιστεί εναλλακτικές πηγές προμήθειας πετρελαίου για την παραγωγή καυσίμων στην ελληνική αγορά.

Το αργό πετρέλαιο που προμηθεύονται προέρχεται από Τουρκία, Λιβυή και Αίγυπτο, τονίζουν πηγές των ελληνικών διυλιστηρίων. Αξίζει να τονιστεί ότι τα ελληνικά διυλιστήρια δεν προμηθεύονται πετρέλαιο από το Ιράν.

Ως προς τις εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού με αργό πετρέλαιο αναλυτές τις AXIA – Alpha Finance αναφέρουν σε πρωινό report τους: «Οι διαδρομές και ο εφοδιασμός των ελληνικών διυλιστηρίων, HELLENiQ ENERGY και Motor Oil, πιθανότατα θα στραφούν σε εναλλακτικές πηγές εάν οι συνθήκες παραταθούν. Βραχυπρόθεσμα, και οι δύο εταιρείες διύλισης φαίνεται ότι μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες εισροών για μερικές εβδομάδες», σχολιάζουν και συνεχίζουν: «Σε μεσομακροπρόθεσμο ορίζοντα, ενδέχεται να προκύψει ανάγκη για εναλλακτικές πηγές εφοδιασμού, κυρίως για τη Motor Oil παρά για τη HELLENiQ ENERGY, ενώ ο διαθέσιμος χρόνος θα επιτρέψει τον σχεδιασμό εναλλακτικών λύσεων».

Και καταλήγουν: «Επιπλέον, η μεταβλητότητα των τιμών πετρελαίου θα οδηγήσει επίσης σε αυξημένη εμπορική δραστηριότητα και, εφόσον οι τιμές κινηθούν υψηλότερα, σε κέρδη αποθεμάτων και για τις δύο εταιρείες downstream. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι οι εργασίες συντήρησης στον Ασπρόπυργο για Φεβ./Μάρ. από τη HELLENiQ ENERGY ενδέχεται επίσης να προσφέρουν ένα ”μαξιλάρι” εν μέσω χαμηλότερων αναγκών εισροών. Παράγοντες προσφοράς λόγω περιορισμένης διαθεσιμότητας πηγών θα μπορούσαν επίσης να διαδραματίσουν ρόλο, που ενδέχεται ακόμη και να οδηγήσει σε υψηλότερες τελικές τιμές και συνεπώς σε υψηλότερα περιθώρια».

Οι αυξήσεις στα καύσιμα

Αναφορικά με τις αυξήσεις στις τιμές στα καύσιμα, πηγές των διυλιστηρίων σχολιάζουν: «Οι όποιες επιπτώσεις στην εγχώρια αγορά καυσίμων και συγκεκριμένα στις τιμές αποτυπώνονται πάντοτε τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση τους στα διυλιστήρια. Εμείς σήμερα πουλάμε ακόμα με τις τιμές που ίσχυαν πριν από τέσσερις ημέρες», υπογραμμίζουν.

Σύμφωνα με όσα δήλωσε στον ΟΤ ο Γιάννης Αληγιζάκης, πρόεδρος του Συνδέσμου Εταιρειών Εμπορίας Πετρελαιοειδών Ελλάδας με το σενάριο που θέλει το Μπρεντ να είναι στα 80 δολάρια το βαρέλι η βενζίνη θα ανατιμηθεί στα 1,78 ευρώ ανά λίτρο από 1,75 ευρώ ανά λίτρο που είναι σήμερα.

Πληροφορίες θέλουν τις ανατιμήσεις να εμφανίζονται στα πρατήρια από μεθαύριο Τετάρτη.

Πηγή: ot.gr