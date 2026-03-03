newspaper
Τρίτη 03 Μαρτίου 2026
Σημαντική εξέλιξη:
02.03.2026 | 22:28
Το Ιράν έκλεισε τα Στενά του Ορμούζ – «Θα βομβαρδίζουμε όλα τα πλοία» λένε οι Φρουροί της Επανάστασης
Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές
Οικονομία 03 Μαρτίου 2026, 06:00

Ρουκέτες αυξήσεων στα καύσιμα – Τι είναι το φαινόμενο «rockets and feathers» και πώς επηρεάζει τις τιμές

Οι Έλληνες οδηγοί συνέρρευσαν μαζικά στα βενζινάδικα να προμηθευθούν καύσιμα πριν ανέβουν οι τιμές λόγω του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Τι ισχύει με το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Spotlight

Εκτός από τους πυραύλους που εκτοξεύει το Ιράν, ως απάντηση στην επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ, μια άλλη εκτόξευση πυραυλικού τύπου λαμβάνει χώρα και αφορά τις διεθνείς τιμές στα καύσιμα. Ήδη από τη Δευτέρα 2 Μαρτίου απογειώθηκαν οι τιμές στο φυσικό αέριο στο χρηματιστήριο του Άμστερνταμ, με αυξήσεις άνω του 46%. Διψήφιες αυξήσεις τιμών σημειώνονται και στο πετρέλαιο, με τα σενάρια για περεταίρω κλιμάκωση να εντείνονται.

Οι ανησυχίες για ένα νέο ενεργειακό σοκ έστειλαν μαζικά τους Έλληνες οδηγούς στα βενζινάδικα, δημιουργώντας ουρές, ενώ σε αρκετά πρατήρια εξαντλήθηκαν νωρίς τα αποθέματα στην απλή αμόλυβδη.

Πανικός στα βενζινάδικα

Η πρόεδρος της Ένωσης Βενζινοπωλών Αττικής Μαρία Ζάγκα, μας μεταφέρει εικόνες που παραπέμπουν σε Black Friday στις ΗΠΑ, με  ορδές ανυπόμονων καταναλωτών που περιμένουν να ανοίξουν τα καταστήματα. «Από το Σάββατο, μόλις έμαθαν την είδηση (σ.σ. για τον πόλεμο στο Ιράν), πλακώσανε. Τη Δευτέρα, μόλις βγάλαμε την αλυσίδα από την είσοδο, δεν προλάβαν τα παιδιά να φορέσουν τις στολές τους, μπήκανε μέσα για να εξυπηρετηθούνε. Γεμίζουν όλοι, έχει πέσει ένας πανικός. Εγώ είμαι κατά αυτού του πράγματος, γιατί δημιουργεί θέματα και στον καταναλωτή και στα μαγαζιά», μας λέει.

Η ίδια συστήνει ψυχραιμία επιμένοντας ότι οι ανατιμήσεις θα είναι λελογισμένες, τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο.  Το ίδιο μας λέει και ο πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Πρατηριούχων Εμπόρων Καυσίμων (ΠΟΠΕΚ) Θέμης Κιουρτζής, κατηγορώντας μάλιστα τα ΜΜΕ ότι καλλιεργούν κλίμα πανικού. Υπογραμίζει ότι δεν υπάρχει λόγος τόσο μεγάλης βιασύνης, αφού οι όποιες αυξήσεις περνάνε στην αντλία με χρονοκαθυστέρηση «τουλάχιστον πέντε με έξι ημερών», από τη στιγμή που αυξηθούν οι τιμές στα διυλιστήρια.

Διαφορετική άποψη έχει ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ – Γενική Ομοσπονδία Καταναλωτών Ελλάδος Γιώργος Λεχουρίτης, λέγοντας ότι ο καταναλωτής είναι απροστάτευτος απέναντι σε φαινόμενα αισχροκέρδειας στα καύσιμα.

Ρουκέτες και φτερά

Το φαινόμενο «rockets and feathers» (ρουκέτες και φτερά), αναφέρεται στην ασυμμετρία στην προσαρμογή των τιμών ενός προϊόντος, από τον ένα κρίκο της εφοδιαστικής αλυσίδας στον άλλο, όταν αυτές μεταβάλλονται.  Η Επιτροπή Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο κανονιστικής παρέμβασης για  Αγορά Πετρελαιοειδών στην Ελλάδα, μας δίνει το εξής παράδειγμα ασυμμετρίας: Η τιμή των προϊόντων επόμενης βαθμίδας αυξάνεται αμέσως όταν αυξάνεται η τιμή των εισροών («rockets»), αλλά μειώνεται με αργό ρυθμό όταν μειώνεται η τιμή των εισροών («feathers»).

Σημειώνεται ότι το φαινόμενο απαντάται κυρίως σε αγαθά με ανελαστική ζήτηση και μεταβαλλόμενες τιμές όπως τα καύσιμα και τα αγροτικά προϊόντα.

Από την χαρτογράφηση και τις δύο εκθέσεις που ακολούθησαν, η Ανεξάρτητη Αρχή διαπίστωσε φαινόμενα ασυμμετρίας στις τιμές στην ελληνική αγορά πετρελαιοειδών, τις οποίες εντόπισε κυρίως στον κλάδο της διύλισης. Οι παρατηρήσεις συγκρίνουν τη μετακύλιση των τιμών σε δύο περιόδους: Το 2020, με το ξέσπασμα της πανδημίας covid-19, όταν μειώθηκαν οι διεθνείς τιμές στα καύσιμα, λόγω της περιορισμένης ζήτησης και το 2022, όταν εκτινάχθηκαν οι τιμές, μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία.

Πού εντοπίζεται η ασυμμετρία

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού παρατήρησε ότι οι αυξήσεις των τιμών του δείκτη Platts (διεθνής χρηματιστηριακός δείκτης για την αγορά καυσίμων), μετακυλίονται περισσότερο στις τιμές πώλησης των διυλιστηρίων βενζίνης και πετρελαίου κίνησης, σε σχέση με τις αντίστοιχες μειώσεις. Σημείωσε ότι το φαινόμενο rockets and feathers, σε  συνδυασμό με «τα υψηλά περιθώρια κερδοφορίας των εταιρειών διύλισης και της επιλογής συγκεκριμένων παραγόντων τιμολόγησης και  την εξαιρετικά χαμηλή ανταγωνιστική πίεση λόγω των περιορισμένων εισαγωγών, επιβεβαιώνουν την ικανότητα των εταιρειών διύλισης να αυξάνουν επικερδώς τις τιμές τους, χωρίς να επηρεάζονται αισθητά από τις ενέργειες των πελατών τους ή να περιορίζονται από δυνητικούς ανταγωνιστές».

Κατέληξε ότι οι εταιρείες διύλισης «αντισταθμίζουν τουλάχιστον σημαντικό μέρος των κινδύνων τους (όπως μεταβλητότητα συναλλαγματικής ισοτιμίας και μεταβλητότητα τιμής αγοράς αργού πετρελαίου/κόστους,) και το μετακυλίουν προς τους πελάτες τους, οι οποίοι δεν διαθέτουν εναλλακτική πηγή εφοδιασμού».

Διαψεύδει το φαινόμενο «ρουκέτα και φτερό» η ΠΟΠΕΚ

Ρωτήσαμε τους εκπροσώπους των πρατηρίων καυσίμων αν υπάρχει στην Ελλάδα το φαινόμενο της «ρουκέτας και τους φτερού» και αν θα το ξαναδούμε τώρα λόγω της κρίσης στη Μέση Ανατολή.

Η κυρία Ζάγκα μας το διέψευσε, τουλάχιστον σε ό,τι αφορά τους λιανέμπορους -πρατηριούχους,  υπογραμμίζοντας ότι όλα εξαρτώνται από την τιμή του διυλιστηρίου. «Το ακούω συνέχεια, αλλά το θεωρώ καραμέλα. Εμείς δεν αγοράζουμε από τα διυλιστήρια, το 80%-90% των πρατηρίων δεν έχουν καν βυτίο δικό τους. Αγοράζουμε από τις εταιρείες μας. Οι εταιρείες μας αγοράζουν από τα δύο διυλιστήρια. Αν τα διυλιστήρια δεν ανεβάσουν την τιμή, πώς θα ανέβει; Δεν θα ανεβάσουμε κανένας. Αν ανεβάσουνε, ανάλογα με το τιμοιλόγιο θα προσαρμοστούμε κι εμείς. Αν κατεβάσουνε, είμαστε υποχρεωμένοι να τα κατεβάσουμε. Είναι απλά τα πράγματα».

Ο κ. Κουρτζής, πρόεδρος της ΠΟΠΕΚ, ήταν κατηγορηματικός. Είπε ότι όποιος μιλάει για «ρουκέτα και φτερό» στα καύσιμα είναι «λαϊκιστής και δεν γνωρίζει την αγορά». Τόνισε ότι η ΠΟΠΕΚ διαφωνεί με τα πορίσματα της Επιτροπής Ανταγωνισμού και έχει αποστείλει υπόμνημα.

Πρόσθεσε ότι τα διυλιστήρια ανεβάζουν τις τιμές σχεδόν ταυτόχρονα με τις διεθνείς αγορές, αλλά αυτό δεν γίνεται άμεσα ορατό στα πρατήρια, που λειτουργούν ανταγωνιστικά.

Αντιθέτως, ο κ. Λεχουρίτης, πρόεδρος του ΙΝΚΑ,επέμεινε ότι υπάρχει ήδη αύξηση τιμών σε αρκετά πρατήρια, χωρίς να δικαιολογείται αφού οι περισσότεροι δεν είχαν νέες παραλαβές. Επέμεινε ότι οι έλεγχοι της νέας Ενιαίας Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή, είναι δώρο άδωρο, εφόσον έχει καταργηθεί το πλαφόν στο ποσοστό κέρδους από το καλοκαίρι και οι τιμές διαμορφώνονται ελεύθερα.

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Μέση Ανατολή: Πώς η σύγκρουση επηρεάζει τις αγορές – Ανησυχία και ενεργειακό σοκ

Πετρέλαιο
Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Καύσιμα: Κανένα πρόβλημα εφοδιασμού της αγοράς, λένε τα ελληνικά διυλιστήρια

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης
Προτάσεις φορέων 02.03.26

Κατώτατος μισθός: Αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης

Η διαβούλευση με τους φορείς για το πόσο θα αυξηθεί ο κατώτατος μισθός μοιάζει προσχηματική, αφού τα σενάρια συγκλίνουν σε αυξήσεις κάτω από τα όρια της αξιοπρεπούς διαβίωσης.

Ινστιτούτο Τσίπρα: Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα – Η αποδόμηση των ισχυρισμών Μητσοτάκη
Οικονομία 02.03.26

Το Ινστιτούτο Τσίπρα αποδομεί τους ισχυρισμούς Μητσοτάκη - Η Ελλάδα 4η ακριβότερη στην Ε.Ε. στο ρεύμα

Το Ινστιτούτο Αλέξη Τσίπρα παρουσιάζει τα συνολικά δεδομένα που επηρεάζουν το τι πληρώνουν οι πολίτες στην Ελλάδα για ηλεκτρικό ρεύμα σε σχέση με την Ευρώπη

Επιχειρήσεις: Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» – Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο
+83,2% 02.03.26

Εκτοξεύτηκαν τα «λουκέτα» των επιχειρήσεων - Μεγάλη αύξηση πτωχεύσεων σε ένα χρόνο

Αυξητική τάση στα «λουκέτα» καταγράφηκε το 2025 καταδεικνύοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις. Οι κύριες αιτίες. Οι νέες εγγραφές για το σύνολο των τομέων της οικονομίας.

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό
Διεθνής Οικονομία 02.03.26

Τέλος στην εποχή του «tourists welcome»; Πώς οι χώρες βάζουν φρένο στον υπερτουρισμό

Το 2025, η Ιαπωνία υποδέχθηκε σχεδόν 43 εκατομμύρια τουρίστες— τον υψηλότερο αριθμό στην ιστορία της. Την ίδια στιγμή, η Ευρώπη φιλοξένησε πάνω από το μισό των 1,5 δισεκατομμυρίων διεθνών αφίξεων παγκοσμίως.

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης
AI 01.03.26

Ο πραγματικός λόγος που μας κάνει να φοβόμαστε την επέλαση της τεχνητής νοημοσύνης

Γιατί ο φόβος μας για την τεχνητή νοημοσύνη είναι στην πραγματικότητα ο φόβος για την εργαλειοποίησή της από το κεφάλαιο εις βάρος των εργαζομένων και της ίδιας της επιβίωσής μας.

Ιράν: Ο πόλεμος μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού
Διεθνής Οικονομία 01.03.26

Ο πόλεμος στο Ιράν μπορεί να εκτοξεύσει τις τιμές του πετρελαίου και του πληθωρισμού

Η διακοπή των τεράστιων εξαγωγών ενέργειας της Μέσης Ανατολής λόγω του πολέμου στο Ιράν θα μπορούσε να έχει εκτεταμένες οικονομικές συνέπειες

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Ο γιος του Χαμενεΐ, ο εγγονός του Χομεϊνί, ο αγιατολάχ Αραφί –Πιθανοί υποψήφιοι για το ανώτατο αξίωμα στο Ιράν

Είναι η δεύτερη φορά από το 1979 που επιλέγεται νέος ανώτατος ηγέτης στο Ιράν. Οι πιθανοί υποψήφιοι είναι σκληροπυρηνικοί, που ορκίζονται στην σύγκρουση με τη Δύση, αλλά και μεταρρυθμιστές, που επιδιώκουν διπλωματία.

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;
Κόσμος 03.03.26

Μετά από τέσσερα χρόνια πολέμου στην Ουκρανία, ενδιαφέρονται πλέον οι Ευρωπαίοι για το ποιος θα νικήσει;

Καθώς η πλήρης εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία μπήκε στον πέμπτο χρόνο της, η κατάσταση παραμένει αβέβαιη και διχαστική, τόσο για τις εμπλεκόμενες χώρες όσο και για την Ευρώπη συνολικά

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Υποκλοπές: Ο κ. Μαρινάκης, το αφήγημα των ιδιωτών και τα fake news για τον αρχηγό του ΠΑΣΟΚ και την ΕΥΠ

Μπαράζ ερωτήσεων στον κυβερνητικό εκπρόσωπο για τις υποκλοπές. Ο κ. Μαρινάκης επέμεινε στο αφήγημα των ιδιωτών και δεν δίστασε να προχωρήσει στη διάδοση fake news περί τάχα ενημέρωσης του Νίκου Ανδρουλάκη από την ΕΥΠ.

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία
Παγκόσμια ημέρα 03.03.26

Οι 9 αιτίες που οδηγούν στην παχυσαρκία

Η Ελληνική Εταιρεία Μελέτης Παχυσαρκίας, Μεταβολισμού και Διαταραχών Διατροφής (ΕΠΑΜΕΔΙ) προτείνει νέες δράσεις στο σύστημα υγείας σε συνδυασμό με τα νέα φάρμακα

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών
Δημογραφικό 03.03.26

Ερήμωσαν 50 νησιά τα τελευταία πενήντα χρόνια – Αποκλειστικά στο in o πρόεδρος του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών

«Την προηγούμενη 50ετια μας άδειαζε ένα νησί σχεδόν κάθε χρόνο». Αποκλειστική συνέντευξη του in του Προέδρου του Ελληνικού Δικτύου Μικρών Νησιών Λευτέρη Κεχαγιόγλου.

Δασμοί: Εφετείο απορρίπτει το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία των αποζημιώσεων
ΗΠΑ 03.03.26

Νέο δικαστικό χαστούκι στον Τραμπ για τις αποζημιώσεις λόγω δασμών

Απορρίφθηκε το αίτημα της κυβέρνησης Τραμπ να καθυστερήσει η διαδικασία για την καταβολή των αποζημιώσεων στις εταιρείες που πλήρωσαν δασμούς, οι οποίοι ακυρώθηκαν από το Ανώτατο Δικαστήριο.

Ιράν: Θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε πως όσα συμβαίνουν μακριά από τα σύνορά μας δεν μας αφορούν, λέει η Μελόνι
Μέση Ανατολή 03.03.26

«Θα ήταν χαζό» να μην ανησυχώ, λέει η Μελόνι

«Ασφαλώς και ανησυχώ διότι θα ήταν χαζό να θεωρήσουμε ότι όσα συμβαίνουν - ακόμη και μακριά από τα σύνορά μας - δεν μας αφορούν», τονίζει η Τζόρτζια Μελόνι για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή.

Λίβανος: Το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει ότι βομβαρδίστηκε από το Ισραήλ
Αλ Μανάρ 03.03.26

Το Ισραήλ βομβάρδισε τηλεοπτικό δίκτυο στη Βηρυτό

Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι βομβαρδίζει διοικητικά κέντρα της Χεζμπολά στον Λίβανο, τη στιγμή που το τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μανάρ μεταδίδει πως οι ισραηλινές δυνάμεις έπληξαν κτίριό του στη Βηρυτό.

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ
Πόλεμος στο Ιράν 03.03.26

Φωτιά μετά από έκρηξη στην πρεσβεία των ΗΠΑ στο Ριάντ

Δυνατές εκρήξεις ακούστηκαν και σύννεφα καπνού εμφανίστηκαν στη διπλωματική συνοικία της πόλης, όπου στεγάζονται ξένες πρεσβείες στην πρωτεύουσα της Σαουδικής Αραβίας και κατοικίες ξένων διπλωματών.

Ιράν: Συνεδρίαση των ΗΠΑ στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ βομβαρδίζουν σχολεία και σκοτώνουν παιδιά
Ιράν 03.03.26

Οι ΗΠΑ μιλούν στο ΣΑ για την προστασία των παιδιών ενώ «σκοτώνουν παιδιά»

Τη στιγμή που οι ΗΠΑ συγκαλούν συνεδρίαση στο ΣΑ του ΟΗΕ για την προστασία των παιδιών, μαζί με το Ισραήλ βομβαρδίζουν σχολεία στο Ιράν, σκοτώνοντα παιδιά, τονίζει ο ιρανός πρέσβης στον ΟΗΕ.

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού
Ελλάδα 03.03.26

Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στη Λεωφόρο Συγγρού

Μετά τα μεσάνυχτα αυτοκίνητο με κατεύθυνση προς το κέντρο της Αθήνας, στη συμβολή της Λεωφόρου Συγγρού με την Αμφιθέας τυλίχθηκε στις φλόγες. Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής.

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS
Media 03.03.26

Στα «ΝΕΑ» της Τρίτης: SOS

Λευκωσία καλεί Αθήνα • Ιρανοί και Χεζμπολάχ χτύπησαν ήδη την Κύπρο με drones και απειλούν με κλιμάκωση

Βουλή: Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια – Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία
Πολιτική Γραμματεία 03.03.26

Η ψήφος των αποδήμων στην Ολομέλεια - Την Πέμπτη η ονομαστική ψηφοφορία

Εγκρίθηκε από τις αρμόδιες Επιτροπές της Βουλής μόνο με την θετική ψήφο της ΝΔ. Ακολουθεί διήμερη συζήτηση στην Ολομέλεια όπου θα τοποθετηθεί ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και οι πολιτικοί αρχηγοί.

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη
Στο Καριούτ 03.03.26

Παλαιστίνη: Σκοτώθηκαν δύο αδέλφια σε επίθεση Ισραηλινών εποίκων στη Δυτική Όχθη

Φωτογραφίες που τράβηξε δημοσιογράφος του Γαλλικού Πρακτορείου δείχνουν τα πτώματα δύο ανδρών όπως και τραυματίες που είχαν διακομιστεί στο νοσοκομείο Ραφιντία στη Ναμπλούς

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται
Πόλεμος στο Ιράν 02.03.26

Ρούμπιο για Ιράν: Αυτή η επιχείρηση χρειαζόταν να γίνει – Θα μας άρεσε να δούμε το καθεστώς να αντικαθίσταται

«Η πρώτη μας αποστολή είναι η καταστροφή των βαλλιστικών πυραύλων τους και της ικανότητάς τους να τους κατασκευάζουν», είπε ο Μάρκο Ρούμπιο. «Αυτός είναι ο στόχος».

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ
Ομιλία στην ΚΟ 02.03.26

Φάμελλος: Καμία στρατιωτική εμπλοκή του κράτους και της κυβέρνησης στην επέμβαση ΗΠΑ – Ισραήλ

Ο Σωκράτης Φάμελλος μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ επισήμανε ότι δεν πρέπει να υπάρξει «καμία εμπλοκή των στρατιωτικών βάσεων που υπάρχουν στη χώρα μας. Όπως ακριβώς αποφάσισε η ισπανική κυβέρνηση»

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι
Fizz 02.03.26

Η βασιλική συντάκτρια της Daily Mail διαψεύδει παράνομη συλλογή στοιχείων για τον πρίγκιπα Χάρι

Σφοδρή σύγκρουση στο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου, με τη βασιλική συντάκτρια της Daily Mail να αρνείται ότι ζήτησε «ευαίσθητα» στοιχεία για τις πτήσεις του πρίγκιπα Χάρι

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

