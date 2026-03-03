Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
Αναλυτές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη
Οι τιμές του πετρελαίου παραμένουν σε υψηλά επίπεδα για τρίτη συνεχόμενη ημέρα, καθώς ο πόλεμος στο Ιράν συνεχίζει να μαίνεται και να εξαπλώνεται και το ενδεχόμενο κλεισίματος του στενού του Χουρμούζ εντείνει τις ανησυχίες για προβλήματα στον εφοδιασμό των αγορών.
Η τιμή του βαρελιού του πετρελαίου Brent Βόρειας Θάλασσας σε παράγωγα (προθεσμιακά συμβόλαια) βρισκόταν στα 78,83 δολάρια (+1,10%) περί τις 03:10 (ώρα Ελλάδας). Χθες απογειώθηκε ως και στα 82,37 δολάρια, αν και η άνοδος περιορίστηκε στο 6,7%.
Η αμερικανική ποικιλία West Texas Intermediate (WTI) κατέγραφε άνοδο 74 σεντς (+1%) στα 71,97 δολάρια. Η απογείωσή του επίσης περιορίστηκε χθες, έκλεισε με άνοδο 6,3%.
Παρατηρητές προεξοφλούν ότι οι τιμές του αργού θα παραμείνουν αυξημένες, τουλάχιστον όσο συνεχίζεται η σύρραξη. Αναλυτές της Bernstein αναθεώρησαν προς τα πάνω την εκτίμησή τους για την τιμή του Μπρεντ Βόρειας Θάλασσας από τα 65 στα 80 δολάρια το βαρέλι το 2026– υπολογίζουν πως ίσως φτάσει ακόμη και τα 120-150 δολάρια, αν ο πόλεμος έχει διάρκεια.
- Αρκάς: Η καλημέρα της Τρίτης
- Συναγερμός για καύσιμα και φυσικό αέριο – Επί ποδός η Ομάδα Διαχείρισης Κρίσεων
- Διαλογισμός: Πόσα λεπτά τη μέρα μπορούν να σου αλλάξουν τη ζωή;
- Β. Σπανάκης: Πρώτη γραμμή οι Δήμοι για την πρόληψη πυρκαγιών–Ζητούμενο της ΚΕΔΕ η ουσιαστική ενίσχυση τους
- Ανεβαίνουν οι τιμές του πετρελαίου στη σκιά του πολέμου στο Ιράν
- Ουσιαστική πρόληψη του HPV έρχεται με ενεργή συμμετοχή στον εμβολιασμό
- Συνταγή: Φάβα με καραμελωμένα κρεμμύδια
- Νέο ισραηλινό σφυροκόπημα στη Βηρυτό – Το Ιράν έπληξε αμερικανική βάση στο Μπαχρέιν
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις