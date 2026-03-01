Ρωσία: Το κλείσιμο του Ορμούζ θα δημιουργήσει ανισορροπίες στις αγορές πετρελαίου και αερίου

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας δήλωσε πως το κλείσιμο του Στενού του Ορμούζ στη ναυσιπλοΐα μπορεί να οδηγήσει σε σημαντικές ανισορροπίες στις διεθνείς αγορές πετρελαίου και αερίου. Μια σειρά από δεξαμενόπλοια έχουν πληγεί από τις ιρανικές δυνάμεις στο Ορμούζ, προκαλώντας μεγάλη ανησυχία για τις διεθνείς μεταφορές.

Ήδη εμπορικές πηγές δηλώνουν ότι αρκετοί ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες και εμπορικοί οίκοι ανέστειλαν τη μεταφορά αργού πετρελαίου, καυσίμων και υγροποιημένου φυσικού αερίου μέσω του Στενού του Ορμούζ μετά την επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν.

Η Τεχεράνη από την πλευρά της είπε ότι έχει κλείσει τη διέλευση των πλοίων από το Ορμούζ.

Περίπου το 20% της παγκόσμιας παραγωγής πετρελαίου από χώρες του Κόλπου, όπως η Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Ιράκ, το Κουβέιτ και το Ιράν, διέρχεται μέσω του Ορμούζ. Επίσης από το στενό του Ορμούζ μεταφέρονται τεράστιες ποσότητες υγροποιημένου φυσικού αερίου από το Κατάρ.

«Βαθιά λύπη»

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών δήλωσε επίσης πως η είδηση για τον θάνατο του αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ και μελών της οικογένειάς του καθώς και ορισμένων υψηλόβαθμων Ιρανών αξιωματούχων έγινε δεκτή με βαθιά λύπη στη Ρωσία.

Με τους συμμάχους της Ρωσίας να έχουν εκδιωχθεί από τη Συρία και τη Βενεζουέλα, η πτώση του Χαμενεΐ αποτελεί μια πρόκληση για τη Μόσχα.

Παρ’ όλα αυτά, μέχρι στιγμής το Κρεμλίνο δεν έχει δείξει τη διάθεση να δοκιμάσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ σχετικά με το Ιράν. Επίσης, έχει επιτύχει να διαπραγματεύεται με τους νέους ηγέτες της Συρίας, παρά τις σχέσεις που είχε με τον Μπασάρ Αλ Άσαντ.

«Η Ρωσική Ομοσπονδία καταδικάζει αποφασιστικά και σταθερά την πρακτική των πολιτικών δολοφονιών και το “κυνήγι” ηγετών κυρίαρχων κρατών, που αντιβαίνει με τις θεμελιώδεις αρχές των πολιτισμένων διακρατικών σχέσεων και παραβιάζει κατάφωρα το διεθνές δίκαιο», ανέφερε το υπουργείο σε ανακοίνωση που εξέδωσε.

Το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών κάλεσε επίσης επειγόντως για αποκλιμάκωση, και τερματισμό των εχθροπραξιών και επιστροφή στις πολιτικές και διπλωματικές προσπάθειες.