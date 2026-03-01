newspaper
Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Στενά του Ορμούζ: Τα τάνκερ αποφεύγουν το θαλάσσιο πέρασμα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν
Διεθνής Οικονομία 01 Μαρτίου 2026, 03:30

Στενά του Ορμούζ: Τα τάνκερ αποφεύγουν το θαλάσσιο πέρασμα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Το 20% του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ κάθε μέρα

Σύνταξη
A
A
Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Spotlight

Αρκετά πετρελαιοφόρα αποφεύγουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον πλούσιο σε πετρέλαιο Περσικό Κόλπο με την ανοιχτή θάλασσα, με ορισμένους πλοιοκτήτες να υιοθετούν μια προσεκτική στάση απέναντι στο στενό αυτό πέρασμα μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο σημείο διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εστίασης σε περιόδους έντασης με το Ιράν

Αν και το πέρασμα παραμένει ανοιχτό και ορισμένα πλοία συνεχίζουν να το διασχίζουν, τα πετρελαιοφόρα συσσωρεύονται τόσο εντός όσο και εκτός της εισόδου, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, ωστόσο, είναι προσεκτικοί. Ένας από αυτούς ερμήνευσε μια σύσταση ως ουσιαστικό κλείσιμο της θαλάσσιας οδού, τρεις δήλωσαν ότι επανεξετάζουν την πολιτική τους σχετικά με τις διαλεύσεις, ενώ ένας τρίτος συμβούλεψε τα πλοία του να προχωρήσουν με προσοχή. Και οι πέντε ζήτησαν να μην κατονομαστεί η ταυτότητά τους λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο σημείο διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εστίασης σε περιόδους έντασης με το Ιράν, καθώς το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου διέρχεται από αυτό κάθε μέρα. Δύο ναυτικοί παρατηρητές δήλωσαν ότι η θαλάσσια διέλευση δεν έχει διακοπεί. Οι έμποροι παρακολουθούν επίσης για τυχόν ευρύτερες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αντιποίνων του Ιράν και του ενδεχομένου διακοπής της λειτουργίας λιμανιών.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν το Σαββατοκύριακο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών. Τα κύρια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι κλειστά το Σάββατο και την Κυριακή, γεγονός που περιορίζει την εικόνα για το πώς οι traders αποτιμούν πραγματικά τον κίνδυνο μετά τις επιθέσεις. Ωστόσο, ένα προϊόν λιανικής διαπραγμάτευσης, που διαχειρίζεται η IG Group Ltd., αποτιμούσε το αμερικανικό αργό WTI σε 75,33 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 12% από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς ή από το Κατάρ έχουν διακόψει τα ταξίδια τους για να αποφύγουν τη θαλάσσια οδό.

Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, καλύπτοντας το 20% της προσφοράς πέρυσι, και οι αποστολές της χώρας πρέπει να περάσουν από το στενό για να φτάσουν στους αγοραστές στην Ασία και την Ευρώπη.

Τρία υπερδεξαμενόπλοια σταματούν πριν εισέλθουν στα Στενά του Ορμούζ στις 28 Φεβρουαρίου 2026

Το πετρελαιοφόρο Eagle Veracruz, που κατευθύνεται προς την Κίνα με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού και εμιρατικού αργού πετρελαίου, έχει σταματήσει στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ, όπου έχει ενωθεί με το Front Beauly, το οποίο μεταφέρει παρόμοια ποσότητα σαουδαραβικού αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg, κατά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας παρατηρήθηκε συσσώρευση πλοίων που σταμάτησαν το ταξίδι τους προς το Ορμούζ από τα ανατολικά.

Πετρελαιοφόρα πλοία σταματούν έξω από τον Κόλπο του Ομάν και τα Στενά του Ορμούζ λίγες μέρες πριν τις αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν

Το υπερωκεάνιο δεξαμενόπλοιο Mitake, που κατευθυνόταν προς το Ras Tanura στη Σαουδική Αραβία, σταμάτησε σχεδόν εντελώς ανατολικά του Ομάν, λίγο μετά την είδηση της αμερικανικής επίθεσης νωρίτερα σήμερα το πρωί. Προστέθηκε στον αυξανόμενο στόλο των δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται σε αδράνεια στα ύδατα έξω από τον Κόλπο του Ομάν, ο οποίος οδηγεί στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, δεν έχουν σταματήσει όλα τα πετρελαιοφόρα. Αρκετά συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό πέρασμα και στις δύο κατευθύνσεις. Τουλάχιστον 17 πετρελαιοφόρα διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό σύμφωνα με τα αυτόματα σήματα που ελήφθησαν από τα πλοία στις 10:30 GMT.

Πηγή: ΟΤ

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Markets
Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

Παγκόσμιες αγορές: H επόμενη μέρα μετά την επίθεση στο Ιράν

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Η ευτυχία δεν είναι μονοδιάστατη – Χρειάζεσαι περισσότερα… «καλάθια»

Κόσμος
Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

Ιράν: Τραμπ και Νετανιάχου δηλώνουν ότι ο Χαμενεΐ είναι νεκρός

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν
Ανάλυση BIMCO 28.02.26

Οι επιπτώσεις στη ναυτιλία από τη σύγκρουση ΗΠΑ – Ιράν

Η BIMCO δημοσίευσε ανάλυση του Διευθυντή Ασφάλειας και Προστασίας της, Jakob Larsen, αποτιμώντας τις πιθανές επιπτώσεις της κρίσης στη διεθνή ναυτιλία, την ασφάλεια των πλοίων και τη λειτουργία των βασικών θαλάσσιων οδών

Λάμπρος Καραγεώργος
Λάμπρος Καραγεώργος
Mercosur: Η Λάιεν εφαρμόζει τη συμφωνία παρά το ότι πάγωσε στο Ευρωκοινοβούλιο
Αντιδράσεις 27.02.26

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εφαρμόζει τη Mercosur παρά το ότι το Ευρωκοινοβούλιο «πάγωσε» τη συμφωνία

Η πρόεδρος της Κομισιόν ανακοίνωσε σήμερα ότι θα εφαρμόσει «προσωρινά» τη Mercosur παρά το γεγονός ότι το Ευρωκοινοβούλιο αποφάσισε να παγώσει την ισχύ της μέχρι να εξεταστεί από το ευρωπαϊκό δικαστήριο

Σύνταξη
Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν
Διεθνής Οικονομία 27.02.26

Το ΔΝΤ ενέκρινε δάνειο 8,1 δισ. δολαρίων για την Ουκρανία, με το 1,5 δισ. άμεσα καταβληθέν

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο - ΔΝΤ ενέκρινε νέο δάνειο για την Ουκρανία συνολικού ύψους 8,1 δισ. δολαρίων, με το 1,5 δισ. να καταβάλλεται άμεσα για τις χρηματοδοτικές ανάγκες του Κιέβου

Σύνταξη
Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί
Waymo - Tesla 27.02.26

Η Volkswagen στην κούρσα των ρομποταξί

Η Volkswagen σχεδιάζει να λανσάρει αυτόνομα ταξί στην Ευρώπη τον επόμενο χρόνο, μετά την έναρξη λειτουργίας στο Λος Άντζελες με την Uber

Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Ευθύμιος Τσιλιόπουλος
Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση
Διεθνής Οικονομία 26.02.26

Πτυχίο και δουλειά στην Ευρώπη: Ποιοι παραμένουν πιστοί στο αντικείμενο σπουδών και ποιοι αλλάζουν κατεύθυνση

Σήμερα, οι άνθρωποι μπορούν να εκπαιδευτούν για να κάνουν οποιαδήποτε δουλειά. Αλλά πόσοι νέοι απόφοιτοι παραμένουν πραγματικά στον τομέα σπουδών τους όταν εισέρχονται στον κόσμο της εργασίας;

Σύνταξη
Νέοι εργαζόμενοι: Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια – Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα
Νέες προκλήσεις 25.02.26

Γιατί οι ηγετικοί ρόλοι δεν δελεάζουν πια τους νέους - Το τρίπτυχο της επαγγελματικής επιτυχίας σήμερα

Η διαφορετική οπτική που έχουν οι εργαζόμενοι νεώτερων γενιών οδηγεί τις επιχειρήσεις σε δομικές αλλαγές - Η προτίμηση στην εξειδίκευση και η πρόκληση της έλλειψης στελεχών

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών – Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;
Τι πιστεύουν οι Έλληνες 25.02.26

Εξωφρενικά τεράστιο το χάσμα πλουσίων και φτωχών - Μπορεί ένας φόρος στα μεγάλα εισοδήματα να κάνει την διαφορά;

Το χάσμα μεταξύ πλούσιων και φτωχών έχει φτάσει σε τέτοια άκρα που η επείγουσα δράση έχει καταστεί απαραίτητη

Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
Χρυσάνθη Ρουμελιώτου
inStream - Ροή Ειδήσεων
Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική
Opinion 01.03.26

Ο ρόλος του φόβου στην πολιτική

Οι πολιτικές μεταβολές έχουν σχεδόν πάψει να προκαλούν ανησυχίες και η παραδοσιακά μετριοπαθής μεσαία τάξη τις ανέχεται και, σε πολλές περιπτώσεις, τις αγκαλιάζει

Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Ανδρέας Ανδριανόπουλος
Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»
Κόσμος 01.03.26

Έντονος διάλογος του πρέσβη των ΗΠΑ με τον Ιρανό στον ΟΗΕ: «Να είστε ευγενής» – «Το καθεστώς σας σκοτώνει χιλιάδες»

Μια στιχομυθία ανάμεσα στον αντιπρόσωπο των ΗΠΑ και του Ιράν στο Συμβούλιο Ασφαλείας, μετέφερε την πολεμική ατμόσφαιρα μέσα στην αίθουσα της συνεδρίασης.

Σύνταξη
Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου
Μέση Ανατολή 01.03.26

Τα αντίποινα του Ιράν στην επίθεση από ΗΠΑ και Ισραήλ έφεραν τον πόλεμο στην πόρτα του Περσικού Κόλπου

Οι επιθέσεις του Ιράν σε χώρες του Κόλπου μπορεί να γυρίσουν μπούμερανγκ. Αναλυτές εκτιμούν ότι μπορεί να τις ωθήσουν σε αντεπιθέσεις και έτσι ο πόλεμος να κλιμακωθεί.

Σύνταξη
Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις
Κόσμος 01.03.26

Νεκροί η κόρη, ο γαμπρός, ο εγγονός και η νύφη του Αλί Χαμενεΐ κατά τις πρωινές επιθέσεις

Μια είδηση που αρχικά εμφανίστηκε στην ιρανική τηλεόραση, που αναφέρει πως η κόρη, ο γαμπρός και ο εγγονός του Αλί Χαμενεΐ δολοφονήθηκαν σε αεροπορική επιδρομή εν τέλει επιβεβαιώθηκε

Σύνταξη
Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν
Είστε γείτονές μας 01.03.26

Ο δήμαρχος της Νέας Υόρκης Ζοχράν Μαμντάνι καταδίκασε τις επιθέσεις εναντίον του Ιράν

Ο νέος δήμαρχος της Νέας Υόρκης, Ζοχράν Μαμντάνι, όχι μόνο καταδίκασε την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ στο Ιράν, αλλά καθησύχασε τους Ιρανούς πολίτες του «Μεγάλου Μήλου» πως θα είναι ασφαλείς.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν
Πόλεμος στο Ιράν 01.03.26

ΗΠΑ: Οι Δημοκρατικοί στο Κογκρέσο απαιτούν άμεση ψηφοφορία για να περιορίσουν τη δράση του Τραμπ στο Ιράν

Οι ψηφοφορίες θα αποτελέσουν την τελευταία δοκιμασία μιας μακροπρόθεσμης στρατηγικής των Δημοκρατικών για να εμποδίσουν τον Τραμπ να διατάξει στρατιωτικές επιθέσεις χωρίς άδεια από το Κογκρέσο.

Σύνταξη
Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν
Κόσμος 01.03.26

Τα ΗΑΕ λένε ότι στοχοποιήθηκαν από 137 πυραύλους και 209 drones του Ιράν

Παράλληλα, ο εμίρης του Κατάρ, σεΐχης Ταμίμ μπιν Χαμάντ αλ Θάνι, ζήτησε να σταματήσει η "επικίνδυνη κλιμάκωση" στη Μέση Ανατολή, κατά τη διάρκεια τηλεφωνικής επικοινωνίας με τον Ντόναλντ Τραμπ.

Σύνταξη
Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν
Μέση Ανατολή 01.03.26

Έκτακτο Συμβούλιο υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ – Γαλλία και Βρετανία αρνούνται ότι ήξεραν για την επίθεση στο Ιράν

Η ύπατη εκπρόσωπος για την Εξωτερική Πολιτική της ΕΕ, Κάγια Κάλας, συγκάλεσε για την Κυριακή το συμβούλιο των υπουργών Εξωτερικών. Οι Βρυξέλλες καταγγέλλουν το Ιράν για τις επιθέσεις σε γειτονικές χώρες.

Σύνταξη
ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί
Κόσμος 01.03.26

ΗΠΑ: Η έλλειψη σοβαρότητας του Ιράν στις συνομιλίες δεν άφησαν άλλη επιλογή στον Τραμπ παρά να επιτεθεί

«Ήταν πολύ σαφές πως σκοπός τους ήταν να διατηρήσουν την ικανότητά τους να κάνουν εμπλουτισμό ουρανίου έτσι ώστε σταδιακά να μπορέσουν να το χρησιμοποιήσουν για να κατασκευάσουν πυρηνική βόμβα».

Σύνταξη
Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν
Κόσμος 28.02.26

Πεντάγωνο: Για πρώτη φορά χρησιμοποιήθηκαν drone με εκρηκτικά στα πλήγματα κατά του Ιράν

Οι ΗΠΑ στόχευσαν τις εγκαταστάσεις διοίκησης και ελέγχου του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης, καθώς και ιρανικές τοποθεσίες εκτόξευσης πυραύλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών.

Σύνταξη
Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
Κόσμος 28.02.26 Upd: 00:15

Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε στην πλατφόρμα Truth Social, τον θάνατο του Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, χωρίς όμως να εισφέρει περισσότερα στοιχεία ή αποδείξεις.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
Μέση Ανατολή 28.02.26

Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ

«Πιθανότατα θα συσταθεί ένα συμβούλιο για τη διακυβέρνηση της χώρας. Από ό,τι γνωρίζουμε, ίσως ήδη κυβερνά το Ιράν», είπε στο Al Jazzera η Μπάρμπαρα Σλάβιν, διακεκριμένη ερευνήτρια στο Stimson Center της Ουάσινγκτον

Σύνταξη
Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Στάση του Ηρακλή στο μνημείο των Τεμπών κατά την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid)

Ο Ηρακλής που εξασφάλισε την άνοδo στη Super League, γνώρισε την αποθέωση από τους οπαδούς του στην Θεσσαλονίκη. Πριν την επιστροφή όμως υπήρξε στάση στα Τέμπη προκειμένου να τιμήσει τους 57 νεκρούς.

Σύνταξη
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Κυριακή 01 Μαρτίου 2026
Απόρρητο