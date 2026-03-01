Στενά του Ορμούζ: Τα τάνκερ αποφεύγουν το θαλάσσιο πέρασμα μετά τις επιθέσεις στο Ιράν

Αρκετά πετρελαιοφόρα αποφεύγουν να περάσουν από τα Στενά του Ορμούζ, που συνδέουν τον πλούσιο σε πετρέλαιο Περσικό Κόλπο με την ανοιχτή θάλασσα, με ορισμένους πλοιοκτήτες να υιοθετούν μια προσεκτική στάση απέναντι στο στενό αυτό πέρασμα μετά τις αεροπορικές επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν.

Τα Στενά του Ορμούζ αποτελούν το σημαντικότερο σημείο διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εστίασης σε περιόδους έντασης με το Ιράν

Αν και το πέρασμα παραμένει ανοιχτό και ορισμένα πλοία συνεχίζουν να το διασχίζουν, τα πετρελαιοφόρα συσσωρεύονται τόσο εντός όσο και εκτός της εισόδου, όπως δείχνουν τα στοιχεία που συγκέντρωσε το Bloomberg.

Οι ιδιοκτήτες δεξαμενόπλοιων, ωστόσο, είναι προσεκτικοί. Ένας από αυτούς ερμήνευσε μια σύσταση ως ουσιαστικό κλείσιμο της θαλάσσιας οδού, τρεις δήλωσαν ότι επανεξετάζουν την πολιτική τους σχετικά με τις διαλεύσεις, ενώ ένας τρίτος συμβούλεψε τα πλοία του να προχωρήσουν με προσοχή. Και οι πέντε ζήτησαν να μην κατονομαστεί η ταυτότητά τους λόγω της ευαισθησίας της κατάστασης.

Τα Στενά του Ορμούζ, το σημαντικότερο σημείο διακίνησης πετρελαίου στον κόσμο, είναι ένα από τα πιο σημαντικά σημεία εστίασης σε περιόδους έντασης με το Ιράν, καθώς το ένα πέμπτο του πετρελαίου που μεταφέρεται δια θαλάσσης και ένα μεγάλο μέρος του φυσικού αερίου διέρχεται από αυτό κάθε μέρα. Δύο ναυτικοί παρατηρητές δήλωσαν ότι η θαλάσσια διέλευση δεν έχει διακοπεί. Οι έμποροι παρακολουθούν επίσης για τυχόν ευρύτερες διαταραχές, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου των αντιποίνων του Ιράν και του ενδεχομένου διακοπής της λειτουργίας λιμανιών.

Οι τιμές του πετρελαίου αυξήθηκαν το Σαββατοκύριακο μετά την έναρξη των βομβαρδισμών. Τα κύρια συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης πετρελαίου είναι κλειστά το Σάββατο και την Κυριακή, γεγονός που περιορίζει την εικόνα για το πώς οι traders αποτιμούν πραγματικά τον κίνδυνο μετά τις επιθέσεις. Ωστόσο, ένα προϊόν λιανικής διαπραγμάτευσης, που διαχειρίζεται η IG Group Ltd., αποτιμούσε το αμερικανικό αργό WTI σε 75,33 δολάρια, σημειώνοντας άνοδο 12% από το κλείσιμο της Παρασκευής.

Σύμφωνα με στοιχεία παρακολούθησης πλοίων, τουλάχιστον τρία δεξαμενόπλοια που κατευθύνονταν προς ή από το Κατάρ έχουν διακόψει τα ταξίδια τους για να αποφύγουν τη θαλάσσια οδό.

Το Κατάρ είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, καλύπτοντας το 20% της προσφοράς πέρυσι, και οι αποστολές της χώρας πρέπει να περάσουν από το στενό για να φτάσουν στους αγοραστές στην Ασία και την Ευρώπη.

Το πετρελαιοφόρο Eagle Veracruz, που κατευθύνεται προς την Κίνα με 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού και εμιρατικού αργού πετρελαίου, έχει σταματήσει στη δυτική είσοδο του Στενού του Ορμούζ, όπου έχει ενωθεί με το Front Beauly, το οποίο μεταφέρει παρόμοια ποσότητα σαουδαραβικού αργού πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία παρακολούθησης δεξαμενόπλοιων που συγκέντρωσε το Bloomberg, κατά το μεγαλύτερο μέρος της εβδομάδας παρατηρήθηκε συσσώρευση πλοίων που σταμάτησαν το ταξίδι τους προς το Ορμούζ από τα ανατολικά.

Το υπερωκεάνιο δεξαμενόπλοιο Mitake, που κατευθυνόταν προς το Ras Tanura στη Σαουδική Αραβία, σταμάτησε σχεδόν εντελώς ανατολικά του Ομάν, λίγο μετά την είδηση της αμερικανικής επίθεσης νωρίτερα σήμερα το πρωί. Προστέθηκε στον αυξανόμενο στόλο των δεξαμενόπλοιων που βρίσκονται σε αδράνεια στα ύδατα έξω από τον Κόλπο του Ομάν, ο οποίος οδηγεί στο Στενό του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο.

Ωστόσο, δεν έχουν σταματήσει όλα τα πετρελαιοφόρα. Αρκετά συνεχίζουν να διέρχονται από το στενό πέρασμα και στις δύο κατευθύνσεις. Τουλάχιστον 17 πετρελαιοφόρα διέρχονταν από τη θαλάσσια οδό σύμφωνα με τα αυτόματα σήματα που ελήφθησαν από τα πλοία στις 10:30 GMT.

Πηγή: ΟΤ