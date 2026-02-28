Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
«Σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη».
Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου κάλεσε σήμερα τους Ιρανούς να επωφεληθούν από την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση κατά της Τεχεράνης για να εξεγερθούν και να «ανατρέψουν το καθεστώς».
«Στρέφομαι σε εσάς, Ιρανοί πολίτες: μην χάσετε αυτή τη μοναδική ευκαιρία, μην μείνετε με σταυρωμένα τα χέρια, καθώς σύντομα θα έρθει η ώρα σας, η ώρα που θα πρέπει να βγείτε μαζικά στους δρόμους για να τελειώσετε την αποστολή, να ανατρέψετε το καθεστώς του τρόμου που σας κάνει τη ζωή τόσο δύσκολη», δήλωσε ο Νετανιάχου μιλώντας εβραϊκά κατά τη διάρκεια τηλεοπτικού του διαγγέλματος.
Εν τω μεταξύ, ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε πριν από λίγο ότι επτά υψηλόβαθμοι Ιρανοί αξιωματούχοι «εξοντώθηκαν» κατά τη διάρκεια των αμερικανοϊσραηλινών πληγμάτων εναντίον του Ιράν, ανάμεσα στους οποίους ο επικεφαλής του Σώματος των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης Μοχάμεντ Πακπούρ, και ο Αλί Σαμχανί, σύμβουλος του ανώτατου ηγέτη.
Μια επίθεση είχε ως στόχο συνάθροιση κατά την οποία «εξοντώθηκαν» επτά αξιωματούχοι του «ιρανικού τρομοκρατικού καθεστώτος», δήλωσε ο εκπρόσωπος του στρατού, ταξίαρχος Έφι Ντέφριν, στην τηλεόραση. Μεταξύ αυτών είναι επίσης ο υπουργός Άμυνας Αζίζ Νασιρζαντέχ, πρόσθεσε ο εκπρόσωπος.
