Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Ιρανική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ

Αυτήν τη στιγμή το Τελ Αβίβ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στης οποίας τον ουρανό εθεάθησαν ιρανικοί πύραυλοι.

Όπως φαίνεται σε πλάνα μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας πύραυλος διαπέρασε την άμυνα της πόλης και βρήκε τον στόχο του:

Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου:

⚡The moment the Iranian strike on Tel Aviv took place moments agopic.twitter.com/Z8GGBxoUos — REALITY WATCH (@WatchWorldNew) February 28, 2026

Το RT δημοσίευσε πριν από λίγο φωτογραφία η οποία υποστηρίζει πως είναι από την ιρανική επίθεση που είναι σε εξέλιξη. Σε αυτήν φαίνεται μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται προς τον ουρανό του Τελ Αβίβ:

Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, υπάρχει ένας νεκρός και 20 τραυματίες. Ο νεκρός αναφέρεται πως είναι γυναίκα.

Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.

Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.

Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη. Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.

Προτού εξαπολύσει την επίθεσή του, το Ιράν είχε διαμηνύσει πως η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο», μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.

Πρόκειται για δήλωση στην οποία προέβη ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.

«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο», πρόσθεσε.