Ηχούν σειρήνες στο Τελ Αβίβ – Ιρανική επίθεση στην πρωτεύουσα του Ισραήλ
Σε εξέλιξη επίθεση του Ιράν στο Ισραήλ με πυραύλους. Ηχούν οι σειρήνες του πολέμου στην πρωτεύουσα της χώρας. Βίντεο από επιτυχημένο πλήγμα στο Τελ Αβίβ.
- Στο Ιράν γίνεται αυτό που έγινε το 1999 στην Γιουγκοσλαβία, λέει ο Βούτσιτς
- Θανατηφόρο τροχαίο στην Καλαμάτα – Νεκρή 94χρονη, συνελήφθη 29χρονος οδηγός
- «Δεν θα υπάρξει κανένας διάλογος με το Αφγανιστάν» δηλώνει το Πακιστάν, καθώς οι επιθέσεις συνεχίζονται
- Έφυγε από τη ζωή ο πρώην βουλευτής του ΚΚΕ και πρώην δήμαρχος Περάματος, Γιάννης Πατσιλινάκος
Αυτήν τη στιγμή το Τελ Αβίβ δέχεται επίθεση από το Ιράν. Οι σειρήνες του πολέμου ήχησαν στην πρωτεύουσα του Ισραήλ, στης οποίας τον ουρανό εθεάθησαν ιρανικοί πύραυλοι.
Όπως φαίνεται σε πλάνα μέσων ενημέρωσης, τουλάχιστον ένας πύραυλος διαπέρασε την άμυνα της πόλης και βρήκε τον στόχο του:
Τα βίντεο κάνουν τον γύρο του Διαδικτύου:
⚡The moment the Iranian strike on Tel Aviv took place moments agopic.twitter.com/Z8GGBxoUos
— REALITY WATCH (@WatchWorldNew) February 28, 2026
Το RT δημοσίευσε πριν από λίγο φωτογραφία η οποία υποστηρίζει πως είναι από την ιρανική επίθεση που είναι σε εξέλιξη. Σε αυτήν φαίνεται μια πυκνή στήλη καπνού να υψώνεται προς τον ουρανό του Τελ Αβίβ:
Σύμφωνα με πληροφορίες από το Ισραήλ, υπάρχει ένας νεκρός και 20 τραυματίες. Ο νεκρός αναφέρεται πως είναι γυναίκα.
Μια σειρά εκρήξεων ακούστηκε σήμερα το βράδυ στο κεντρικό Ισραήλ όπως και στην Ιερουσαλήμ και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, μετέδωσαν δημοσιογράφοι του AFP.
Πριν από τις εκρήξεις είχαν σημάνει σειρήνες προειδοποίησης καθώς ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι εντόπισε νέες εκτοξεύσεις πυραύλων από το Ιράν.
Δημοσιογράφος του AFP στο Τελ Αβίβ έκανε λόγο για σημαντικό μπαράζ πυραύλων πάνω από την πόλη. Περίπου 20 εκρήξεις ακούστηκαν επίσης πάνω από τη Ραμάλα, στη Δυτική Όχθη, όπου πύραυλοι αναχαιτίστηκαν, ενώ στήλη καπνού υψωνόταν στον ουρανό στο δυτικό τμήμα της πόλης, σύμφωνα με άλλον δημοσιογράφο του AFP.
Προτού εξαπολύσει την επίθεσή του, το Ιράν είχε διαμηνύσει πως η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο», μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.
Πρόκειται για δήλωση στην οποία προέβη ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί.
«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο», πρόσθεσε.
- Το αεροδρόμιο του Ντουμπάι χτυπήθηκε από ιρανικά drones
- Ο Τραμπ ανακοίνωσε τον θάνατο του Χαμενεΐ – «Ένας από τους χειρότερους ανθρώπους στην ιστορία είναι νεκρός»
- ‘Ίντερ -Τζένοα 2-0: Όγδοη συνεχόμενη νίκη στη Serie A, ξεπέρασε το σοκ του αποκλεισμού
- Το Ιράν έχει σχέδιο μετάβασης σε περίπτωση που επιβεβαιωθεί ο θάνατος του Χαμενεΐ
- Ηρακλής: Στάση φόρος τιμής στο μνημείο των Τεμπών πριν την επιστροφή στη Θεσσαλονίκη (vid+pics)
- ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 1-3: «Ερυθρόλευκο» και αυτό το ντέρμπι
- Κατάρ: Οκτώ άτομα τραυματίστηκαν, ένα είναι σε κρίσιμη κατάσταση, λέει το υπουργείο Εσωτερικών
- Ο Νετανιάχου καλεί τους Ιρανούς να «ανατρέψουν το καθεστώς» της Τεχεράνης
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις