Ιράν: Θα δώσουμε στις ΗΠΑ και το Ισραήλ ένα μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο
«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», προειδοποιεί ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν.
Ο επικεφαλής του Ανώτατου Συμβουλίου Εθνικής Ασφαλείας του Ιράν Αλί Λαριτζανί δήλωσε σήμερα ότι η Τεχεράνη θα δώσει στις Ηνωμένες Πολιτείες και στο Ισραήλ ένα «μάθημα που θα τους μείνει αξέχαστο» μετά τις επιθέσεις τους στο Ιράν.
«Θα κάνουμε τους σιωνιστές εγκληματίες και τους ξεδιάντροπους Αμερικανούς να μετανιώσουν για τις πράξεις τους», έγραψε ο Λαριτζανί στην πλατφόρμα X. Το Ιράν «θα δώσει στους διεθνείς καταπιεστές ένα μάθημα που θα τους μείνει αξεχαστο», πρόσθεσε.
Εν τω μεταξύ, οι ΗΠΑ καλούν τους πολίτες τους σε όλο τον κόσμο να δείξουν «αυξημένη προσοχή» έπειτα από τα αμερικανικά και ισραηλινά πλήγματα στο Ιράν.
«Οι Αμερικανοί σε όλο τον κόσμο και ιδιαίτερα στη Μέση Ανατολή πρέπει να ακολουθούν τις συστάσεις που περιλαμβάνονται στις τελευταίες προειδοποιήσεις για την ασφάλεια που εκδίδει η αμερικανική πρεσβεία ή το πιο κοντινό προξενείο», αναφέρει επίσης η υπηρεσία προξενικών υποθέσεων του Στέιτ Ντιπάρτμεντ στο Χ.
