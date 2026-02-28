Από τον 12ήμερο πόλεμο μέχρι σήμερα: Ένα χρονολόγιο όσων οδήγησαν στις επιθέσεις στο Ιράν

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ εξαπέλυσαν επιθέσεις εναντίον του Ιράν, παρά τις συνεχιζόμενες συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης σχετικά με το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν.

Το Ιράν απάντησε στις επιθέσεις του Σαββάτου με πυραυλικές και αεροπορικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Ισραήλ, του Μπαχρέιν, της Σαουδικής Αραβίας, του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων και του Ιράκ.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι οι επιθέσεις τους στόχευαν τις στρατιωτικές και πυρηνικές υποδομές του Ιράν, ενώ ο εναέριος χώρος του Ισραήλ έκλεισε και επιβλήθηκαν μέτρα έκτακτης ανάγκης.

Αρκετές άλλες χώρες της περιοχής ανακοίνωσαν επίσης το κλείσιμο του εναέριου χώρου τους.

Πυρηνικά και ιρανικό καθεστώς

Εν τω μεταξύ, ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι η Ουάσιγκτον έχει ξεκινήσει μια «μεγάλη πολεμική επιχείρηση» στο Ιράν, με στόχο την «εξάλειψη των απειλών από το ιρανικό καθεστώς».

«Αυτό το καθεστώς θα μάθει σύντομα ότι κανείς δεν πρέπει να αμφισβητεί τη δύναμη και την ισχύ των ενόπλων δυνάμεων των Ηνωμένων Πολιτειών», δήλωσε.

Σύμφωνα με το Al Jazeera, οι επιθέσεις έλαβαν χώρα μόλις δύο ημέρες μετά την αποτυχία των υψηλού κινδύνου πυρηνικών διαπραγματεύσεων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στη Γενεύη, με τη μεσολάβηση του Ομάν.

Η επίθεση των ΗΠΑ και του Ισραήλ αποτελεί την πιο σοβαρή κλιμάκωση από τον σύντομο αλλά έντονο πόλεμο του Ιουνίου 2025.

Ακολουθεί μια χρονολογική σειρά των γεγονότων, συμπεριλαμβανομένων των επιθέσεων και των διπλωματικών κινήσεων που οδήγησαν στις επιθέσεις του Σαββάτου από τις ΗΠΑ και το Ισραήλ, καθώς και της σφοδρής αντίδρασης του Ιράν.

Από τον πόλεμο των 12 ημερών μέχρι σήμερα

13 Ιουνίου 2025 — Το Ισραήλ εξαπολύει μεγάλες αεροπορικές επιθέσεις εναντίον ιρανικών πυρηνικών και στρατιωτικών εγκαταστάσεων, εν μέσω των συνεχιζόμενων συνομιλιών μεταξύ των ΗΠΑ και της Τεχεράνης. Το Ιράν ανταποκρίνεται μέσα σε λίγες ώρες με μεγάλης κλίμακας επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον ισραηλινών πόλεων.

22 Ιουνίου — Οι ΗΠΑ επιτίθενται σε ιρανικές πυρηνικές εγκαταστάσεις στο Νατάνζ, το Φόρντοου και το Ισφαχάν, με τον Τραμπ να ισχυρίζεται ότι οι επιθέσεις υποβάθμισαν το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης. Ιρανοί αξιωματούχοι δήλωσαν ότι το πρόγραμμά τους υπέστη καθυστέρηση, αλλά δεν καταστράφηκε.

23 Ιουνίου — Σε αντίποινα, το Ιράν εκτοξεύει πυραύλους προς την αεροπορική βάση Αλ Ουντέιντ στο Κατάρ, όπου φιλοξενούνται Αμερικανοί στρατιώτες. Οι πύραυλοι αναχαιτίζονται και δεν αναφέρονται θύματα.

24 Ιουνίου – Μετά από 12 ημέρες μάχης, τίθεται σε ισχύ η εκεχειρία που μεσολάβησε η Αμερική μεταξύ Ιράν και Ισραήλ, τερματίζοντας όλες τις εχθροπραξίες. Το Ιράν δηλώνει ότι τουλάχιστον 610 από τους πολίτες του σκοτώθηκαν στον πόλεμο, ενώ το Ισραήλ ισχυρίζεται ότι 28 σκοτώθηκαν από την πλευρά του.

2 Ιουλίου – Ο Ιρανός πρόεδρος Μασούντ Πεζεσκιάν υπογράφει νόμο που διακόπτει τη συνεργασία με τον Διεθνή Οργανισμό Ατομικής Ενέργειας (IAEA), απαγορεύοντας στους επιθεωρητές του να έχουν πρόσβαση στις πυρηνικές εγκαταστάσεις του Ιράν, εκτός εάν έχουν λάβει ειδική άδεια από το Ανώτατο Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας της χώρας.

22 Ιουλίου – Ο υπουργός Εξωτερικών του Ιράν, Αμπάς Αραγκί, δηλώνει ότι η Τεχεράνη δεν θα εγκαταλείψει το πρόγραμμα εμπλουτισμού ουρανίου, παρά την προσωρινή διακοπή του λόγω σοβαρών ζημιών.

12 Αυγούστου – Σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης, η ιρανική αστυνομία συλλαμβάνει έως και 21.000 άτομα που σχετίζονται με τον 12ήμερο πόλεμο με το Ισραήλ.

22 Αυγούστου – Το Ιράν συμφωνεί να ξαναρχίσει τις πυρηνικές συνομιλίες αργότερα μέσα στο μήνα με το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία και τη Γερμανία, παρά την απειλή επαναφοράς των κυρώσεων.

28 Αυγούστου – Οι τρεις ευρωπαϊκές χώρες ενεργοποιούν έναν μηχανισμό που επαναφέρει τις κυρώσεις των Ηνωμένων Εθνών κατά της Ισλαμικής Δημοκρατίας για πρώτη φορά μετά από μια δεκαετία.

1 Νοεμβρίου – Το Ομάν καλεί τόσο τις ΗΠΑ όσο και το Ιράν να επιστρέψουν στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, καθώς το Ιράν επαναλαμβάνει ότι δεν θα σταματήσει τον εμπλουτισμό ουρανίου.

7 Νοεμβρίου – Ο Τραμπ δηλώνει ότι το Ιράν έχει ζητήσει από την Ουάσινγκτον να άρει τις καταστροφικές κυρώσεις κατά της Τεχεράνης και ότι είναι διατεθειμένος να συζητήσει το θέμα.

28 Δεκεμβρίου – Ξεσπούν διαμαρτυρίες σε μεγάλες πόλεις, συμπεριλαμβανομένης της Τεχεράνης, λόγω της ραγδαίας αύξησης των τιμών μετά την πτώση του ριάλ έναντι του δολαρίου ΗΠΑ.

8 Ιανουαρίου 2026 – Το διαδίκτυο κλείνει σε ολόκληρο το Ιράν μετά την έκρηξη αντικυβερνητικών διαμαρτυριών, οι οποίες έχουν πλέον εξαπλωθεί πέρα από τις πόλεις. Η διακοπή διαρκεί περισσότερο από δύο εβδομάδες.

13 Ιανουαρίου – Ο Τραμπ λέει στους Ιρανούς να «συνεχίσουν τις διαμαρτυρίες», ισχυριζόμενος ότι «η βοήθεια είναι καθ’ οδόν» και ότι οι ΗΠΑ ενδέχεται να προετοιμάζονται για στρατιωτική επέμβαση κατά της Τεχεράνης. Οι ΗΠΑ αρχίζουν να ενισχύουν τη στρατιωτική τους παρουσία στα ανοικτά του Ιράν.

6 Φεβρουαρίου – Το Ιράν και οι ΗΠΑ ξεκινούν έμμεσες πυρηνικές διαπραγματεύσεις στη Γενεύη, με τη μεσολάβηση του Ομάν, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για τον περιορισμό του πυρηνικού προγράμματος της Τεχεράνης.

17 Φεβρουαρίου – Οι υψηλού επιπέδου πυρηνικές συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν ξαναρχίζουν στη Γενεύη, και πάλι με τη μεσολάβηση του Ομάν.

22 Φεβρουαρίου – Το Ομάν επιβεβαιώνει έναν άλλο γύρο συζητήσεων στη Γενεύη, περιγράφοντας μια «θετική ώθηση», αλλά παραδέχεται ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σημαντικές διαφορές.

26 Φεβρουαρίου – Ο τρίτος γύρος πυρηνικών συνομιλιών ολοκληρώνεται στη Γενεύη, με τον μεσολαβητή Ομάν να δηλώνει ότι έχει σημειωθεί «σημαντική πρόοδος» και ότι θα πραγματοποιηθούν περισσότερες συζητήσεις την επόμενη εβδομάδα στη Βιέννη.

27 Φεβρουαρίου – Ο υπουργός Εξωτερικών του Ομάν δηλώνει ότι το Ιράν συμφώνησε να μειώσει τα τρέχοντα αποθέματά του σε πυρηνικό υλικό στο «χαμηλότερο δυνατό επίπεδο» — ουσιαστικά σε μη επεξεργασμένο επίπεδο. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δηλώνει ότι προτιμά τη διπλωματία, αλλά προειδοποιεί ότι «όλες οι επιλογές» παραμένουν διαθέσιμες σε περίπτωση αποτυχίας της διπλωματίας.

28 Φεβρουαρίου – Το Ισραήλ εξαπολύει συντονισμένες επιθέσεις εναντίον ιρανικών στόχων, συμπεριλαμβανομένων εγκαταστάσεων στην Τεχεράνη και τα περίχωρά της. Το Ιράν ανταποδίδει με αεροπορικές και πυραυλικές επιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, συμπεριλαμβανομένων του Κατάρ, των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, της Σαουδικής Αραβίας, του Μπαχρέιν και του Κουβέιτ.