newspaper
Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΒΙΟΛΑΝΤΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν με ορίζοντα την «αλλαγή καθεστώτος»
Κόσμος 28 Φεβρουαρίου 2026, 11:39

ΗΠΑ και Ισραήλ κήρυξαν πόλεμο στο Ιράν με ορίζοντα την «αλλαγή καθεστώτος»

Οι πολεμικές επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν στόχο έχουν τελικά την ανατροπή του καθεστώτος της Ισλαμική Επανάστασης

Παναγιώτης Σωτήρης
ΑνάλυσηΠαναγιώτης Σωτήρης
A
A
Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Spotlight

Αυτό που ξεκίνησε ως μια διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν, υπό την απειλή στρατιωτικών επιθέσεων ως μέσο πίεσης, κατέληξε σε μια μεγάλης κλίμακας στρατιωτική επιχείρηση των ΗΠΑ και του Ισραήλ με στόχο να υπάρξουν εξελίξεις στην κατεύθυνση της ανατροπής του καθεστώτος της Ισλαμικής Δημοκρατίας, σε μια εξέλιξη που απειλεί να οδηγήσει σε αποσταθεροποίηση την ευρύτερη περιοχή.

Τόσο ο Πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ όσο και ο πρωθυπουργός του Ισραήλ Μπενιαμίν Νετανιάχου υπογράμμισαν στα διαγγέλματά τους ότι οι πολεμικές επιχειρήσεις εναντίον του Ιράν δεν αφορούν πρωτίστως το πυρηνικό πρόγραμμα, αλλά την «αλλαγή καθεστώτος», δηλαδή την ανατροπή της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

Αυτό προκύπτει και από το είδος των επιθέσεων που επικέντρωσαν σε περιοχές όπου κατοικεί η Ιρανική ηγεσία, παραπέμποντας στην τακτική των «επιθέσεων αποκεφαλισμού» πολιτικών και στρατιωτικών ηγετών, αλλά και την πολύ μεγάλη συγκέντρωση στρατιωτικών δυνάμεων των ΗΠΑ στην περιοχή που παραπέμπει σε παρατεταμένη και μεγάλης κλίμακας επιθέσεις. Αλλά και από μια ρητορική που προσπάθησε να παρουσιάσει το Ιράν ως μια άμεση και επικείμενη απειλή για τις ΗΠΑ, με επίκληση του πυρηνικού προγράμματος, των βαλλιστικών πυραύλων, και της «υποστήριξης της τρομοκρατίας».

Αυτό εξηγεί γιατί η επίθεση αυτή πραγματοποιείται την ώρα που ήταν σε εξέλιξη η διαπραγμάτευση για το πυρηνικό πρόγραμμα, πράγμα που μάλλον καταδεικνύει τον προσχηματικό χαρακτήρα της, τουλάχιστον από την πλευρά των ΗΠΑ.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει ότι σε αντίθεση με άλλες προηγούμενες πολεμικές αντιπαραθέσεις ανάμεσα στο Ιράν και τη συμμαχία ΗΠΑ και Ισραήλ, όπως τον προηγούμενο Ιούνιο, αυτή τη φορά η ρητορική δεν παραπέμπει σε μια πεπερασμένης κλίμακας αντιπαράθεσης αλλά σε μια πιο παρατεταμένη επίθεση, που δεν θα τερματιστεί όταν εκπληρωθούν οι όποιοι συμβολισμοί.

Εάν κανείς προσπαθούσε να μεταφράσει τα διαγγέλματα, αυτά παραπέμπουν σε στρατιωτικές επιχειρήσεις που θα προσπαθήσουν να χτυπήσουν την Ιρανική ηγεσία αλλά και κρίσιμες υποδομές, θα προκαλέσουν – όπως ήδη γίνεται – ιρανική απάντηση, στη συνέχεια θα κλιμακωθούν, αυτό θα προκαλέσει οργή στους πολίτες του Ιράν που θα βρεθούν αντιμέτωποι με τις επιπτώσεις του πολέμου, αυτό θα πυροδοτήσει νέα οργή και κινητοποίηση κατά του καθεστώτος και πιθανώς θα ενεργοποιήσει άλλες δυνάμεις και τμήματα του κρατικού μηχανισμού που θα προσπαθήσουν να ανατρέψουν την τωρινή ηγεσία και να επιβάλουν μια φιλοδυτική διακυβέρνηση, σε μια διαδικασία όπου πιθανώς θα τροφοδοτηθεί και από αποσχιστικές τάσεις σε περιοχές του Ιράν όπου βρίσκονται τέτοια κινήματα.

Είναι σαφές ότι η αμερικανική και ισραηλινή στρατηγική μπορεί να είναι σαφής ως προς την επιλογή μεγάλης κλίμακας στρατιωτικών επιχειρήσεων και της ετοιμότητας ότι θα δεχτούν ιρανική πλήγματα (που ήδη φαίνεται να περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα και αμερικανικών στόχων) και εξαιρετικά ασαφής ως προς τα επόμενα βήματα, τουλάχιστον με όσα ξέρουμε σήμερα.

Πιθανώς μάλιστα αυτή η ασάφεια και απροσδιοριστία ως προς το πώς θα «υποκινηθεί» η αλλαγή καθεστώτος, χωρίς μία μεγάλης χερσαίας επιχείρηση όπως αυτή που ανέτρεψε το καθεστώς του Σαντάμ Χουσεΐν, να οδηγήσει σε πρώτη φάση σε ακόμη εντατικότερη χρήση των βομβαρδισμών με την ελπίδα ότι αυτό θα οδηγήσει σε μεγάλα ρήγματα εντός του καθεστώτος και του ιρανικού κράτους. Μόνο που αυτό που μπορεί να οδηγήσει και στο αντίθετο αποτέλεσμα, δηλαδή μια μεγαλύτερη πατριωτική συσπείρωση εντός του Ιράν. Κάτι που με τη σειρά του είναι πιθανώς να οδηγήσει είτε σε μια περαίωση των πολεμικών επιχειρήσεων χωρίς επίτευξη του στόχου της αλλαγής καθεστώτος, είτε σε μια παρατεταμένη στρατιωτική επιχείρηση με απρόβλεπτο ορίζοντα και μεγάλο κίνδυνο. Που θα μπορούσε να αναζωπυρώσει ακόμη πιο έντονα αντιαμερικανικά αισθήματα στην ευρύτερη περιοχή.

Και εάν για τον Μπενιαμίν Νετανιάχου μια παρατεταμένη πολεμική σύγκρουση είναι και ένας τρόπος για την πολιτική του επιβίωση, για τον Ντόναλντ Τραμπ υπάρχει το ανοιχτό ερώτημα πόσο διατεθειμένη είναι η εκλογική του βάση να αποδεχτεί μια επιστροφή των ΗΠΑ στις παρατεταμένες πολεμικές εμπλοκές στη Μέση Ανατολή.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Economy
Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

Καύσιμα: Φωτιά στις τιμές λόγω Ιραν – Πόσο έχουν αυξηθεί

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Σπάνιες παθήσεις: Όλα όσα θέλουμε να μάθουμε

Κόσμος
Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

Ιράν: Επίθεση Ισραήλ και ΗΠΑ στην Τεχεράνη

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο
Ψάχνοντας πυξίδα 19.02.26

Δημοσκόπηση: Μια απαισιόδοξη κοινωνία αναζητά διέξοδο σε ένα πολιτικό τοπίο που δεν πρόκειται να παραμείνει ίδιο

Η δημοσκόπηση της Metron Analysis επιβεβαιώνει ότι η κοινωνία αισθάνεται ότι τα πράγματα πάνε προς τη λάθος κατεύθυνση και αναζητά αυτόν που θα εκπροσωπήσει την εναλλακτική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
inStream - Ροή Ειδήσεων
Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή – Τα αναζητούν εθελόντριες
«Κόκκινος συναγερμός» 28.02.26

Αρμόδιος φορέας για τα αδέσποτα μετέφερε δύο κουταβάκια σε επικίνδυνη περιοχή - Τα αναζητούν εθελόντριες

Δύο κουταβάκια μόλις τριών μηνών τα πήραν από το Πλαγιάρη Θεσσαλονίκης, τα οποία φρόντιζαν εθελόντριες, και τα πήγαν σε περιοχή όπου η ζωή τους κινδυνεύει.

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα
Ξεσηκωμός 28.02.26

Στους δρόμους για «Δικαιοσύνη» τρία χρόνια μετά τα Τέμπη – Συγκεντρώσεις σε όλη τη χώρα

Αν και έχουν περάσει πάνω από 1.000 ημέρες από το πολύνεκρο δυστύχημα, το αίτημα να βρεθούν οι ένοχοι και να πληρώσουν παραμένει ανεκπλήρωτο. Λεπτό προς λεπτό οι εξελίξεις από τις συγκεντρώσεις για τα Τέμπη

Σύνταξη
«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ
Η δήλωση 28.02.26

«Θα εξαλείψουμε την υπαρξιακή απειλή του Ιράν» διαμηνύει ο Νετανιάχου και ευχαριστεί τον Τραμπ

Ο Μπενιαμίν Νετανιάχου εκτίμησε ότι η κοινή αμερικανοϊσραηλινή επιχείρηση «θα δημιουργήσει τις συνθήκες ώστε ο γενναίος ιρανικός λαός να πάρει στα χέρια του την τύχη του»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας
Δήλωση Μάντζου 28.02.26

ΠΑΣΟΚ για επίθεση Ισραήλ σε Ιράν: Η Ελλάδα να στηρίξει πρωτοβουλίες ειρήνευσης και σταθερότητας

Η ελληνική κυβέρνηση «οφείλει άμεσα, να εγγυηθεί την ασφάλεια των Ελλήνων πολιτών σε όλες τις εμπλεκόμενες χώρες», επισημαίνει ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εξωτερικών του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Δημήτρης Μάντζος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ
ΠΑΣΟΚ 28.02.26

Ανδρουλάκης: Τα Τέμπη συμβολίζουν την ηθική, πολιτική και θεσμική χρεοκοπία της ΝΔ

«Η μνήμη των 57 θυμάτων της σιδηροδρομικής τραγωδίας δεν ξεθωριάζει· αντιθέτως, λειτουργεί ως διαρκής υπενθύμιση του θεσμικού και ηθικού χρέους για Δικαιοσύνη. Με πλήρη διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών σε όλα τα επίπεδα», τόνισε, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ιράν: Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας
Σε πλήρη εξέλιξη 28.02.26

Επιβεβαίωση Τραμπ με βιντεοσκοπημένο μήνυμα ότι οι ΗΠΑ ξεκίνησαν επίθεση ευρείας κλίμακας στο Ιράν

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, επιβεβαίωσε στο βίντεο που ανήρτησε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την αμερικανική στρατιωτική εκστρατεία στο Ιράν - «Δεν θα αποκτήσουν ποτέ πυρηνικά όπλα»

Σύνταξη
Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»
Ποδόσφαιρο 28.02.26

Αρτέτα: «Έχει πάρει κάποιος και τους τέσσερις τίτλους; Όχι… Αυτό δείχνει πόσο δύσκολο είναι»

Ο Μικέλ Αρτέτα αναφέρθηκε στο παιχνίδι της Άρσεναλ με την Τσέλσι, αλλά και το αν υπάρχει πιθανότητα η ομάδα του να κατακτήσει και τους τέσσερις τίτλους που διεκδικεί.

Σύνταξη
Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;
Συνέντευξη 28.02.26

Πολύ Κοριτσίστικο Όνομα το Πάττυ – Μορτ Κλωναράκη, πόσο προσωπικά στοιχεία έχει ο ρόλος σου;

Η ταινία «Πολύ κοριτσίστικο όνομα το Πάττυ» σε σκηνοθεσία Γιώργου Γεωργόπουλου ξεκινάει το ταξίδι της στους κινηματογράφους στις 26 Φεβρουαρίου κι ο Μορτ Κλωναράκη υποδύεται τη Δάφνη. Προσπαθήσαμε να μπούμε στο μυαλό του 23χρονου ηθοποιού της ελπιδοφόρας, νέας γενιάς του ελληνικού σινεμά.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»
Δήλωση Παππά 28.02.26

ΠΑΣΟΚ: Κρίσιμα ερωτήματα για τον θάνατο της Μαρίας Λαδά στο «Ελ. Βενιζέλος» – «Οργή για την ανεπάρκεια υποδομών»

Το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ ανέφερε πως η υπόθεση του θανάτου της 67χρονης, «θα τεθεί άμεσα σε κοινοβουλευτικό έλεγχο, με στόχο την ενίσχυση των ελέγχων, τη θεσμική λογοδοσία και την τήρηση των προδιαγραφών ασφάλειας»

Σύνταξη
Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;
Editorial 28.02.26

Υποκλοπές: το δημόσιο δεν θα έπρεπε να είχε στραφεί εναντίον αυτών των «ιδιωτών»;

Εντυπωσιάζει το γεγονός ότι το Ελληνικό Δημόσιο δεν είχε καμία παρουσία στη δίκη για τις υποκλοπές. Παρότι αυτές αφορούσαν υπουργούς, δικαστικούς και την ηγεσία των ενόπλων δυνάμεων

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας
Επίθεση από Ισραήλ 28.02.26

Δεν βρίσκεται στην Τεχεράνη ο Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, λέει το Ιράν – Έκλεισε ο εναέριος χώρος της χώρας

Υπάρχουν αναφορές για κοινή επιχείρηση ΗΠΑ - Ισραήλ εναντίον του προεδρικού Μεγάρου στην Τεχεράνη και εναντίον κτιρίων της κυβέρνησης του Ιράν

Σύνταξη
Συντάξεις: Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης – Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου
Συντάξεις 28.02.26

Έρχεται αύξηση των ορίων συνταξιοδότησης - Το χρονικό «παράθυρο» του μέτρου

Οι πρώτες μελέτες που βρίσκονται σε εξέλιξη οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το προσδόκιμο ζωής, το οποίο μειώθηκε λόγω της πανδημίας, δεν έχει ανακάμψει, τόσο ώστε να συντρέχει λόγος για να εξεταστούν αλλαγές

Κώστας Παπαδής
Κώστας Παπαδής
Must Read
Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Οι Παπασταύρου, Στεφάτος και οι 2.500 μονογραφές…, τι «μαρτύρησε» η Citi για τις τράπεζες, η δυναμική της Κύπρου, η αντίδραση από Metlen, η επάνοδος της BYLOT

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

Salt Typhoon: Η κινεζική κυβερνοεπιχείρηση που έφτασε «μέχρι την καρδιά της Ντάουνινγκ Στριτ»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

«Μέσα γίνεται απεξάρτηση κι απ’ έξω εμπόριο» – Σε 5 δομές λειτουργεί «πιάτσα»

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Charlene του Μονακό: Τι συμβαίνει με την πιο θλιμμένη πριγκίπισσα της Ευρώπης;

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Το 30λεπτο καθημερινό τρικ που ενισχύει τον μεταβολισμό

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Υγεία του εγκεφάλου: Τι πρέπει να προσέχουμε με τα παιδιά

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

Μαθητές και καθηγήτρια τους «βίωσαν» την καθημερινότητα των ΑμεΑ – Έκαναν ταινία τις δυσκολίες της

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Σάββατο 28 Φεβρουαρίου 2026
Απόρρητο