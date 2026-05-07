weather-icon 24o
07.05.2026 | 14:36
Ο ΕΟΦ αποσύρει από την αγορά γνωστό αντισηπτικό – Ο λόγος
Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της
Language & Books 07 Μαΐου 2026, 13:00

Η Ακροδεξιά και η υποπολιτική της

Ένα πρόσφατο βιβλίο προσπαθεί να εξηγήσει πώς η Ακροδεξιά κατάφερε μια «παράξενη νίκη»

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Η άνοδος της Ακροδεξιάς αποτελεί παγκόσμια πολιτική τάση και ήδη υπάρχουν αρκετά παραδείγματα κομμάτων που κάποτε θα θεωρούνταν εκτός του «συνταγματικού τόξου» αλλά σήμερα ασκούν διακυβέρνηση. Θα μπορούσαμε βάσιμα να υποστηρίξουμε ότι σήμερα η Ακροδεξιά είναι η ηγεμονική δύναμη στο ευρύτερο πολιτικό φάσμα «δεξιότερα του Κέντρου». Και εάν υπάρχει μια χώρα στην Ευρώπη όπου θα κριθεί αυτή η επέλαση της Ακροδεξιάς, αυτή είναι η Γαλλία, καθώς μια εκδοχή Ακροδεξιάς, γύρω από την οποία υποτίθεται ότι για δεκαετίες υψωνόταν μια «υγειονομική ζώνη», είναι σήμερα κοντά στην κατάκτηση της εξουσίας.

Οι συνηθέστερες ερμηνείες αποδίδουν την άνοδο της Ακροδεξιάς σε ένα σύνολο κοινωνικών προβλημάτων: τις επιπτώσεις της αποβιομηχάνισης και της ανεργίας, τη φτωχοποίηση τμήματος των λαϊκών στρωμάτων, την οικονομική και κοινωνική ανασφάλεια, τον φόβο κοινωνικής και ταξικής υποβάθμισης. Μόνο που καθαυτά τα προβλήματα αυτά δεν εξηγούν γιατί όσες και όσοι πλήττονται από τέτοιες πολιτικές στρέφονται προς τα δεξιά και όχι προς τα αριστερά. Αντίστοιχα, η ερμηνεία που υποστηρίζει ότι η Ακροδεξιά έχει πετύχει την πολιτιστική ηγεμονία πρωτίστως γιατί μέσα ενημέρωσης και διαμορφωτές της κοινής γνώμης έχουν υποστηρίξει τις ιδέες της, απλώς εντοπίζει το σύμπτωμα και όχι την αιτία της ανόδου της. Επομένως, η αιτία της ανόδου της Ακροδεξιάς έχει να κάνει κυρίως με το πώς έχει μετατοπιστεί το πολιτικό επίπεδο και η άρθρωση της πολιτικής συζήτησης. Κοντολογίς, η Ακροδεξιά έχει πετύχει μια πολιτική και όχι πολιτισμική νίκη. Αυτή τουλάχιστον είναι η θέση που υποστηρίζουν οι Μικαέλ Φεσέλ και Ετιέν Ολιόν στο βιβλίο τους «Η Άκρα Δεξιά ενάντια στην πολιτική. Μια παράξενη νίκη», που κυκλοφόρησε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πόλις σε μετάφραση του Γιώργου Καράμπελα.

Η αφετηρία των Φεσέλ και Ολιόν είναι ότι η «αποδαιμονοποίηση» της Άκρας Δεξιάς είχε λιγότερο να κάνει με την προσπάθεια του Εθνικού Μετώπου (και αργότερα του Εθνικού Συναγερμού) να υιοθετήσει έναν πολιτικό και ιδεολογικό καθωσπρεπισμό και περισσότερο με τον τρόπο που οι μετασχηματισμοί της πολιτικής σκηνής οδήγησαν σε ένα ξεθώριασμα των διαιρέσεων του άξονα «δεξιά – αριστερά», με πιο χαρακτηριστικό παράδειγμα τον τρόπο που το μεγαλύτερο μέρος της γαλλικής πολιτικής σκηνής υιοθέτησε μια αντιμεταναστευτική ρητορική και πολιτική. Η μετατόπιση αυτή, σε συνδυασμό με την υιοθέτηση από την Ακροδεξιά φαινομενικά «φιλολαϊκών» τοποθετήσεων σε θέματα όπως το ασφαλιστικό, διευκόλυνε την αύξηση της επιρροής του Εθνικού Συναγερμού, ιδίως όταν πολιτικοί όπως ο Εμανουέλ Μακρόν επίσης προσπάθησαν να «θολώσουν» τη διάκριση ανάμεσα σε Δεξιά και Αριστερά. Στην ίδια κατεύθυνση συνέβαλε και η υιοθέτηση από αλλεπάλληλες κυβερνήσεις μιας ρητορικής διαρκούς κρίσης και κινδύνων που δικαιολογούσαν την καταφυγή σε έκτακτα μέτρα, κάτι με το οποίο μπορούσε να συντονιστεί και η Ακροδεξιά.

Καθοριστικό ρόλο στην «κανονικοποίηση» της Ακροδεξιάς έπαιξε κατά τους Φεσέλ και Ολιόν ο τρόπος που η μηντιακή κάλυψη ολοένα και περισσότερο μετατοπίζεται σε μια κατεύθυνση όπου τα σοβαρά ζητήματα δεν συζητιούνται και κυριαρχεί η έμφαση στο πολιτικό «παρασκήνιο», τις μάχες προσώπων, την περιγραφή της πολιτικής αντιπαράθεσης  ως ενός παιχνιδιού συσχετισμών, ή ακόμη χειρότερα ως ενός διαρκούς δημόσιου καυγά. Η έμφαση στην «αμεσότητα», ή ο τρόπος που η δημοσιότητα περιλαμβάνει και τις ρητορικές αντιπαραθεσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Όμως, ρόλο θα παίξει και ο τρόπος που η Ακροδεξιά θα διεκδικήσει τον ρόλο του εκφραστή της «κοινής λογικής» απέναντι στη «woke ατζέντα» ή τον «ισλαμοφασισμό», για να μην αναφερθούμε στην κανονικοποίηση της διαβόητης θεωρίας περί της «μεγάλης αντικατάστασης». Μόνο που στην τελευταία περίπτωση η επίκληση ότι «Είμαστε σπίτι μας!» διατυπώνεται με τρόπο «όπου απαλείφεται εντελώς η ευθύνη του χρηματικοστικοποιημένου καπιταλισμού, όχι μόνο για τη στεγαστική κρίση, αλλά και για το αίσθημα ξεπεσμού του έθνους, για την εξαφάνιση των κρατικών παρεχόμενων υπηρεσιών και για την προσταγή να προσαρμόζουμε διαρκώς τον τρόπο ζωής μας στον οικονομικό ανταγωνισμό».

Καθοριστική πλευρά των μετατοπίσεων που ενισχύουν την Ακροδεξιά και η διάχυτη μνησικακία, με τους Φεσέλ και Ολιόν να υπενθυμίζουν ότι αυτή δεν έρχεται «από τα κάτω» εξ ου και ότι δεν χαρακτήρισε π.χ. το κίνημα των «Κίτρινων Γιλέκων». Αντιθέτως, είναι κυρίως άνθρωποι από ανώτερα κοινωνικά στρώματα που ενορχηστρώνουν π.χ. τη ρητορική της «μεγάλης αντικατάστασης» ή αναπαράγουν στη μηντιακή πολεμική εναντίον της cancel culture. Όπως σημειώνουν, «το ρητορικό τέχνασμα που συνίσταται στο εκβιάζει κανείς τη συμφωνία του λαού καταγγέλλοντας την ακατανόητη αργκό των προοδευτικών είναι εξίσου παλιό με την απόρριψη των νέων ιδεών που προωθήθηκαν στον αιώνα του Διαφωτισμού». Επιπλέον, αυτή η επένδυση στη μνησικακία έρχεται ως υποκατάστατο των πολιτικών που θα βελτίωναν πραγματικά τη θέση των λαϊκών τάξεων: «Στη θέση των υλικών συνθηκών που θα επέτρεπαν μια αληθινή αύξηση της δύναμής του, προσφέρεται στο κοινό η χαρά να είναι θεατής “διαλόγων” όπου άλλοι, και όχι το ίδιο, ασκούν το δικαίωμα να λένε ό,τι δεν έχουμε πια δικαίωμα να λέμε πουθενά αλλού».

Έτσι, η «Δημοκρατία», η Republique, αντί για πεδίο άσκησης της λαϊκής κυριαρχίας μετατρέπεται σε ένα είδος ταυτότητας, που οδηγεί σε ένα ευρύ φάσμα αντιδραστικών αντανακλαστικών, τα οποία εκμεταλλεύεται η Ακροδεξιά, ιδίως σε σχέση με την προβολή ισλαμόφοβων θέσεων. Η έμφαση αντί για τη συμπερίληψη μετατοπίζεται στον αποκλεισμό: «Ή αγαπάς τη Γαλλία, ή δεν έχεις θέση σε αυτή». Μόνο που αυτή η μετατόπιση από το πεδίο της πολιτικής στο πεδίο των αξιών, απλώς διευκολύνει ακόμη περισσότερο την αποδαιμονοποίηση και κανονικοποίηση της Ακροδεξιάς, συμβάλλοντας στην «παράξενη νίκη» της έστω και σε ένα «υποπολιτικό» επίπεδο.

Για τους Φεσέλ και Ολιόν οι σύγχρονες δημοκρατίες σφραγίζονται από βαθιές πολώσεις. «Οι ακραίες αυτές πολώσεις επήλθαν μόνο και μόνο εξαιτίας της εξασθένησης της ικανότητάς μας να λέμε “εμείς” με βάση ό,τι θέλουμε να κάνουμε και όχι ό,τι είμαστε. Για να μην ολοκληρωθεί η παράξενη υποπολιτική νίκη της Άκρας Δεξιάς με έναν εκλογικό θρίαμβο, αυτό ακριβώς το δρων “εμείς”, που απαρτίζεται από ίσους και ορίζεται πολιτικά, πρέπει να προσπαθήσουμε να ανακαταλάβουμε».

ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ: Επενδυτική βαθμίδα από τη Moody’s

Αναφορές ότι βρίσκεται σε εξέλιξη το σταδιακό άνοιγμα των Στενών

Συλλεκτική έκδοση 06.05.26

Οι Πειρατές του Νίκου Κυριακόπουλου μας «ταξιδεύουν» στην εικαστική παράδοση του livre d'artiste

Το Art Project Space παρουσιάζει την Πέμπτη 7 Μαΐου τη συλλεκτική έκδοση Πειρατές, με πρωτότυπα χαρακτικά του Νίκου Κυριακόπουλου. Εκεί όπου η τέχνη είναι τρόπος ζωής

«Οι Κινέζοι έφτιαξαν ΑΣΕΠ τον έβδομο αιώνα μ.Χ.»
Κινεζικές Σπουδές 06.05.26

Οι επιμελητές της νέας σειράς κινεζικής ιστορίας των Πανεπιστημιακών Εκδόσεων Κρήτης μιλούν στο in για την ανάγκη μας να κατανοήσουμε την Κίνα, ιδίως στην εποχή της ανόδου της.

Οι Υποκλοπές, το ρεπορτάζ και οι δημοσιογράφοι
Στο βιβλίο της, «Το Ρεπορτάζ», η Ελίζα Τριανταφύλλου αφηγείται τη δουλειά της στην αποκάλυψη του σκανδάλου του Predator, παρέχοντας πολύτιμα μαθήματα για τη δημοσιογραφική έρευνα.

Χανταϊός: Θρίλερ με τους 40 επιβάτες που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο πριν ξεσπάσει η επιδημία
Χώρες σε όλο τον κόσμο προσπαθούν να εντοπίσουν ανθρώπους που αποβιβάστηκαν από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius - Μία αεροσυνοδός της KLM νοσηλεύεται με ύποπτα συμπτώματα

Πύργος: Υπό φύλαξη στο νοσοκομείο 17χρονος, έπειτα από καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία
Ο 17χρονος φιλοξενείται στο Νοσοκομείο Πύργου έπειτα από εισαγγελική εντολή που εκδόθηκε αμέσως αφότου καταγγέλθηκε ενδοοικογενειακή βία στο περιβάλλον του ανήλικου

Ηράκλειο: Βίντεο – ντοκουμέντο από το τροχαίο που έχασε τη ζωή του ο 17χρονος Γιώργος και «οδήγησε» στη δολοφονία του 20χρονου Νικήτα
Στο βίντεο καταγράφεται το ΙΧ να «φεύγει» από την πορεία του και να προσκρούει με σφοδρότητα σε κολόνα φωτισμού στη διαχωριστική νησίδα, με αποτέλεσμα το θανάσιμο τραυματισμό του 17χρονου Γιώργου

Όμιλος AKTOR: Ισχυρό χαρτοφυλάκιο ΑΠΕ με επενδύσεις άνω του €1 δισ.
Ο Όμιλος AKTOR επενδύει στρατηγικά στην ανάπτυξη των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ), με στόχο την εντατικοποίηση των δραστηριοτήτων του Ομίλου σε νέους τομείς της οικονομίας, τη διαφοροποίηση του μείγματος εσόδων του με σταθερές ροές στο μέλλον, αλλά και τη συμβολή στην πράσινη μετάβαση της Ελλάδας και την εφαρμογή του Εθνικού Σχεδίου για την Ενέργει και το Κλίμα (ΕΣΕΚ)

Πινακίδες: Χαμός με τα νέα Ι.Χ. – Οι ιδιοκτήτες δεν μπορούν να τα παραλάβουν λόγω έλλειψης… τσίγκου
Οι μεγαλύτερες δυσλειτουργίες με τις πινακίδες κυκλοφορίας για να νέα αυτοκίνητα εντοπίστηκαν στη Λάρισα, όπου ταξινομήθηκαν μόλις δύο οχήματα τον Απρίλιο

Τσουκαλάς: Η ομιλία Μητσοτάκη είναι η προσωποποίηση του τακτικισμού και του τυχοδιωκτισμού
«Αυτά που προκρίνει λέγοντας ότι θα αναθεωρήσει, τα έχει ήδη παραβιάσει», τονίζει χαρακτηριστικά ο Κώστας Τσουκαλάς, σχολιάζοντας τις προτάσεις Μητσοτάκη για την συνταγματική αναθεώρηση

Αέρας δηλητήριο – Πόσοι Έλληνες πεθαίνουν κάθε χρόνο από ατμοσφαιρική ρύπανση;
Η Ελλάδα έρχεται όγδοη στην Ευρώπη στη θνησιμότητα από αιωρούμενα σωματίδια PM2,5. Γενικά  τα Βαλκάνια είναι η περιοχή που δέχεται τη μεγαλύτερη επιβάρυνση από την ατμοσφαιρική ρύπανση.

Δολοφονία Μοσχούρη: Οι δράστες σχεδίαζαν μια ακόμα δολοφονία ατόμου που είχε σχέσεις με τη Greek Mafia
Οι αστυνομικοί έχουν στοιχεία που δείχνουν ότι η συγκεκριμένη εγκληματική οργάνωση είχε βάλει στο στόχαστρο έναν έγκλειστο των φυλακών - Περίμεναν να πάρει άδεια για να εκτελέσουν το συμβόλαιο θανάτου

Νέα στοιχεία για Predator και κατασκοπεία κατέθεσε ο Χρ. Σπίρτζης στον Αρειο Πάγο – Ζήτησε εξαίρεση Τζαβέλλα και ανάσυρση της υπόθεσης από το αρχείο
Ο Χρήστος Σπίρτζης ζήτησε και την εξαίρεση του ανωτάτου εισαγγελικού λειτουργού από τον περαιτέρω χειρισμό της υπόθεσης επικαλούμενος και το πρόσφατο δημοσίευμα του in για τις 11 διατάξεις που  είχε υπογράψει ο κ Τζαβέλλας την περίοδο που ήταν εποπτεύων εισαγγελέας στην ΕΥΠ

«Ισλαμικό Κίνημα των Συντρόφων της Δεξιάς Χειρός» – Το «μακρύ χέρι» του Ιράν στην Ευρώπη;
Η νεοεμφανιζόμενη ισλαμιστική οργάνωση συνδέεται με κλιμακούμενες επιθέσεις κατά εβραϊκών στόχων και της εξόριστης ιρανικής αντιπολίτευσης στην Ευρώπη, με εκτιμώμενη δράση ως «πληρεξούσια» του Ιράν

Live οι ομιλίες στην ΚΟ της ΝΔ: Επιθέσεις στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Γκρίνιες για τους «προστατευμένους» υπουργούς
Σε εξέλιξη βρίσκεται η συζήτηση στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της ΝΔ, με τους βουλευτές να «ξεσπαθώνουν» κατά της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά και να εκφράζουν τις απόψεις τους για τον ρόλο του βουλευτή, καθώς και τις διαφωνίες τους με όσους υπουργούς βρίσκονται στο απυρόβλητο

Μόσχα: Αποκαλύφθηκε η άκρως μυστική σχολή που εκπαιδεύει Ρώσους πράκτορες – Ποιο γνωστό πανεπιστήμιο τη «φιλοξενεί»
Η μυστική σχολή προετοιμάζει πράκτορες αντίστοιχους με αυτούς που έχουν χακάρει δυτικά κοινοβούλια, έχουν δηλητηριάσει αντιφρονούντες και έχουν παρέμβει σε εκλογές σε Ευρώπη και ΗΠΑ

Χανιά: Οδηγός πατινιού έπεσε σε λακούβα και τραυματίστηκε – «Πάει» στα δικαστήρια τον δήμο, αρνείται αποζημίωση 900 ευρώ
Ο οδηγός του πατινιού νοσηλεύτηκε στο Γενικό Νοσοκομείο στα Χανιά και ζητεί καταβολή μισθών, φιλοδωρημάτων, εξόδων διατροφής, ιατρικών εξόδων και ηθικής βλάβης συνολικού ποσού 11.420,50 ευρώ

Ο ΟΤ στο Delphi Economic Forum XI, τα ραντεβού Στουρνάρα, τι «παίζει» με Πτολεμαΐδα 5, το reality check της Aegean, το «7 στα 7» της Bally’s Intralot

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

